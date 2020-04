Uefa warnt vor belgischem Beispiel

Berlin. Eine der am meisten beschworenen Vokabeln, die verdeutlichen soll, wie man aus der Corona-Krise herauskommt, ist Solidarität. Das gilt nicht zuletzt auch für den Profifußball, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Doch schon beim ersten Vorkommnis zeigt sich, wie es um die europäischen Profiligen und den kontinentalen Verband Uefa bestellt ist.

Die Entscheidung der belgischen Pro League, die Saison nach 29 von 30 Spieltagen abzubrechen, auf das anschließende Play-off zur Ermittlung des Meisters zu verzichten und den FC Brügge zum Titelträger 2020 zu erklären, stößt bei der Uefa keineswegs auf Zustimmung. „Das ist nicht der richtige Weg, Solidarität ist doch keine Einbahnstraße“, sagte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin im ZDF.

Man könne „nicht nach Hilfe fragen und dann einfach selbst entscheiden, wie es gerade passt“. Am Donnerstag hatte die Uefa einen Brandbrief an Verbände, Ligen und Klubs versandt, unterzeichnet von den Bossen der Uefa, der Klubvereinigung ECA und der kontinentalen Ligavereinigung. Ceferin bestätigte die in diesem Brief angesprochene Drohung, wonach bei einem Abbruch die Teilnahme am Europapokal riskiert werde.

Belgien befürchtet Wettbewerbsverzerrung

Man sei „zuversichtlich, dass Fußball in den kommenden Monaten zu den Bedingungen der Behörden wieder starten kann und jede Entscheidung, die inländischen Wettkämpfe aufzugeben, zu diesem Zeitpunkt verfrüht und nicht gerechtfertigt ist“, hieß es weiter.

Die Belgier haben sich dennoch für den bedingungslosen Schutz der Bevölkerung entschieden anstatt für monetäre Gründe – und argumentieren, dass eine sportlich faire Beendigung der nationalen Meisterschaften ohnehin kaum gegeben sei.

„Es besteht die Gefahr, dass mögliche Infektionen eines Spielers oder des Spielerkerns den sportlichen Verlauf des restlichen Wettbewerbs in inakzeptabler Weise beeinflussen“, hieß es in der Begründung. Dass die belgische Pro League anders als die Deutsche Fußball Liga (DFL) keineswegs derart abhängig von den Fernsehgeldeinnahmen ist und Brügge ohnehin mit einem Vorsprung von 15 Punkten die Liga anführt, dürfte die Entscheidung pro Saisonabbruch erleichtert haben.

Hertha und Union wollen nächste Woche zurück auf den Trainingsplatz

Ein Szenario, das für die DFL kein Thema ist, jedenfalls bislang noch nicht. Die 36 Profiklubs waren erst am vergangenen Dienstag der Empfehlung der DFL-Geschäftsführung gefolgt, den Spielbetrieb bis zum 30. April auszusetzen. Erst ab kommender Woche sollen die Mannschaften wieder in eine Art Trainingsbetrieb einsteigen.

Doch die Stimmen, die eine Lockerung der von der Politik angeordneten Regelungen kritisieren, werden lauter. So ließ Ulf Becker, Mannschaftsarzt von Fortuna Düsseldorf in der „Rheinischen Post“ wissen, dass eine „Aufweichung der Maßnahmen und Regeln, die die Politik richtigerweise aufgestellt hat“, nicht nur „unsolidarisch mit der gesamten Gesellschaft“ wäre, „sie ist auch gefährlich“. Ein Mannschaftstraining vor dem 19. April ist für ihn unvorstellbar.

Hertha BSC und der 1. FC Union hatten ihre Profis mit individuellen Trainingsplänen ausgestattet. Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert hatte bereits verlauten lassen, dass ab 6. April „in kleinen Gruppen an der Alten Försterei“ trainiert werden soll.

Sieben Erstligisten trainieren schon wieder

Der DFL-Empfehlung, bis 5. April auch den Trainingsbetrieb ruhen zu lassen, folgten längst nicht alle Mannschaften. Bei bereits sieben Bundesliga-Klubs war schon wieder Betrieb auf dem Vereinsgelände, der FC Augsburg hatte seine Profis erst gar nicht ins Homeoffice geschickt. So viel zum Thema Solidarität im Profifußball.

Derweil hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) einen der weitreichendsten Eingriffe in die Spiel- und Jugendordnung vorgenommen. Der DFB setzte den Grundsatz außer Kraft, dass eine Saison vom 1. Juli bis zum 30. Juni des Folgejahres dauert. „In diesem Zuge können die zuständigen Verbände weitere Regularien passend angleichen, beispielsweise zu Spielberechtigungen, Wechselfristen oder Vertragsspielerinnen und -spielern“, hieß es in einer DFB-Mitteilung.

„Die laufende Saison kann, sofern nötig und kein Abbruch gewollt ist, in allen Spielklassen über den 30. Juni 2020 hinaus verlängert werden und das Spieljahr 2020/2021 zu einem späteren Zeitpunkt beginnen oder notfalls sogar ganz oder teilweise entfallen”, verdeutlichte DFB-Vizepräsident Rainer Koch. Die Änderungen gelten bis zum 30. Juni 2021.

