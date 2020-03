Die Stunde der Fußball-Romantiker

Berlin. In diesen harten Corona-Zeiten wird viel gerechnet, um festzustellen, welche Klubs wegen fehlender TV-Gelder und Sponsoreneinnahmen oder drohender Geisterspiele am meisten um ihre Existenz zittern müssen. Aber es geht nicht allein ums Geschäft, es schlägt auch die Stunde der Romantiker. Oliver Bierhoff zum Beispiel, Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes, erwartet einen länger anhaltenden Solidarisierungseffekt. „Ich glaube, im Fußball wird noch mal deutlicher, dass das Wichtigste das Spiel ist. Dass es stattfindet, dass wir Freude daran haben, dass das Schöne im Spiel transportiert wird“, sagte der 51-Jährige in einem TV-Interview.

Stutzig macht, wer in diesen Kanon einstimmt. Manchmal sind es gerade solche Menschen, die in der jüngeren Vergangenheit an der Überdrehung der Spirale einen gehörigen Anteil hatten. Wie Weltverbandspräsident Gianni Infantino, der jetzt in der „Gazzetta dello Sport“ philosophierte: „Vielleicht können wir den Fußball reformieren, indem wir einen Schritt zurück machen. Weniger Turniere, dafür interessantere. Vielleicht weniger Teams, dafür größere Ausgeglichenheit. Weniger Spiele, um die Gesundheit der Spieler zu schützen, dafür umkämpftere Partien.“ Gesünder, kleiner werden, verzichten? War es nicht der Fifa-Präsident, der erst vor Kurzem durchsetzte, dass die Fußball-WM auf 48 Teilnehmer aufgebläht wurde?

Sorge um geplante Transfereinnahmen

Auch Bayern Münchens Ex-Präsident Uli Hoeneß, der über Jahrzehnte in der Bundesliga jeden Spieler zum Wechsel an die Isar überzeugen konnte, spürt Veränderungen nahen. „100-Millionen-Euro-Transfers kann ich mir in der nächsten Zeit nicht vorstellen. Die Beträge werden sich in den kommenden zwei, drei Jahren nicht mehr auf dem bisherigen Niveau bewegen können. Es wird sehr wahrscheinlich eine neue Fußballwelt geben“, orakelte er im „Kicker“.

Mal abwarten. Jedenfalls machen sich Vereine wie Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen schon Sorgen um fest eingeplante, dreistellige Millionen-Einnahmen. Ob etwa der BVB für seinen englischen Shootingstar Jadon Sancho durch einen Verkauf im Sommer annähernd so viel erlöst wie Anfang März erhofft, steht in den Sternen. Ähnlich wird in Leverkusen gedacht über einen Transfer von „Juwel“ Kai Havertz. Trainer Peter Bosz hatte vor wenigen Wochen eine Ablöse jenseits der 100-Millionen-Euro-Grenze vorausgesagt. Makulatur.

Viele Profis zeigen sich solidarisch

Alles nicht so schlimm, findet DFB-Funktionär Bierhoff. „Natürlich werden die Preise runtergehen, genau wie die Gehälter.“ Möglicherweise werde häufiger gesagt: „Wir sind in der Krise, wir müssen zusammenhalten“, sagte er. Bierhoff fühlt sich an seine Zeit als Profi in Italien erinnert. Damals sei in einer Krise ebenfalls eine finanzielle Bereinigung bei den Vereinen eingetreten, die Gehälter sanken um 50 Prozent, „und das ging dann auch“. Ganz bestimmt.

Trotzdem gibt es Signale im Fußball, die den wahren Romantikern recht geben. Solche, die von den Hauptdarstellern kommen. Viele Profis, oft als verhätschelt und abgehoben kritisiert, zeigen in der Krise plötzlich ihr menschliches Gesicht, verzichten auf Gehalt, damit „kleine Angestellte“ der Vereine nicht entlassen werden müssen. Nationalspieler wie Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Manuel Neuer haben geradezu eine Spendenlawine losgetreten. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht Hunderttausende von Euro zur Unterstützung in der Corona-Krise fließen. Natürlich, sie können es sich leisten, die Fußball-Millionäre, aber das trifft ja nicht nur auf sie zu. Ob sich etwa durch das Virus doch etwas verändern wird?