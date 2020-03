Coronavirus: Nationalspieler spenden 2,5 Millionen Euro

Berlin. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat angesichts der Coronakrise einen Spendenaufruf gestartet und geht mit gutem Beispiel voran: Die Nationalspieler um Kapitän Manuel Neuer spenden 2,5 Millionen Euro für soziale Zwecke. Über die Plattform wirhelfen.eu kann sich jeder Fan an der Aktion beteiligen, die die Profis am Mittwoch über Instagram bekannt machten.

„Wir müssen aufeinander schauen in solchen Zeiten“, betonte Neuer, der sich wie mehrere seiner Kollegen in einer Videobotschaft an die Fans wandte. „Wir allen merken, dass wir uns in einer absoluten Ausnahmesituation befinden. Jeder von uns ist betroffen“, ergänzte Joshua Kimmich: „Deshalb ist es wichtig, dass wir einander helfen und unterstützen. Wir sollten uns alle unserer Verantwortung bewusst sein und Solidarität zeigen.“

Profis appellieren an Solidarität und Zusammenhalt

Leon Goretzka sagte: „Ich möchte euch bitten, euren Teil beizutragen. Wir als Nationalmannschaft sind vorausgegangen und haben 2,5 Millionen Euro für den guten Zweck gespendet und hoffen, dass viele von euch folgen werden.“ Auch der Gladbacher Matthias Ginter, Lukas Klostermann (RB Leipzig) sowie die Freiburger Luca Waldschmidt und Robin Koch fordern ihre Anhänger zu Spenden auf.

„Lasst uns ein Zeichen setzen, indem wir zusammenstehen in dieser schwierigen Zeit“, sagte Ginter. Auch die anderen Profis appellieren an Solidarität und Zusammenhalt angesichts dieser „verrückten“ Situation, wie sie Klostermann nennt.