Uefa setzt Europapokalspiele aus

Berlin. Eigentlich war für Jürgen Klopp und seinen FC Liverpool schon alles klar. Die Meisterfeier für die „Reds“ war lediglich noch Formsache. Zwei Siege fehlen Liverpool, um erstmals seit 30 Jahren die Meisterschaft zu gewinnen. Doch seit die englische Premier League am Freitag einen Stopp des Spielbetriebs bis zum 3. April verkündet hat, gibt es auch Spekulationen über eine Annullierung der Fußballsaison in England.

Der FC Arsenal hat derzeit andere Sorgen. Trainer Mikel Arteta wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Wie der Klub mitteilte, ist nun eine „signifikante“ Anzahl von Personen, „einschließlich des gesamten Kaders und des Trainerteams der ersten Mannschaft“, von den nötigen Quarantäne-Maßnahmen betroffen. Dies dürfte auch die deutschen Profis Bernd Leno, Mesut Özil und Shkodran Mustafi einschließen. Der FC Chelsea, dessen Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Bayern gestrichen wurde, hatte zuvor bereits die Erkrankung von Callum Hudson-Odoi öffentlich gemacht.

EM-Verlegung in den Sommer 2021 als erste Option

Der Fußball wird wie die gesamte Sportwelt mit voller Wucht von der Corona-Krise getroffen. In Spanien, England, Italien und Frankreich ruht wie nun auch in Deutschland der Spielbetrieb. Die Uefa hat am Freitag alle Europapokal-Spiele der kommenden Woche abgesagt. Dazu zählen die Rückspiele im Achtelfinale der Europa League mit Bayer Leverkusen (Glasgow Rangers 3:1), Eintracht Frankfurt (FC Basel 0:3) und dem VfL Wolfsburg (Schachtjor Donezk 1:2), die am Vorabend noch in den Hinspielen im Einsatz waren.

„Wie es weitergeht“, teilte der Kontinentalverband nebulös mit, „wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben“. Fraglich ist allerdings, ob es in dieser Saison überhaupt noch weitergeht. Nach einem bestätigten Infektionsfall in der Basketball-Mannschaft von Real Madrid stellte der Verein die Fußballer um Weltmeister Toni Kroos unter Quarantäne. Gleiches gilt für Juventus Turin, wo der Verteidiger Daniele Rugani positiv getestet worden war.

In jedem Fall rückt die Verlegung der Europameisterschaft (12. Juni bis 12. Juli) immer näher. Bei der Uefa ist für den kommenden Dienstag eine Krisensitzung per Videokonferenz mit allen 55 Mitgliedsverbänden geplant. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge gilt die Verschiebung des paneuropäischen Turniers in den Sommer 2021 inzwischen als erste Option. Dann hätten zumindest die nationalen Ligen die Möglichkeit, ihre nun ausgesetzten Spiele nachzuholen. Ebenso kaum mehr haltbar sind die vielen Test-Länderspiele Ende des Monats.

NOFV stellt den Spielbetrieb bis 22. März ein

Aber nicht nur im großen Fußball wird pausiert. Der Nordostdeutsche Fußball-Verband hat ebenso alle Spiele seiner Regional- und Oberligen ab sofort ausgesetzt. Wegen der sich ausweitenden Krise wird der Spielbetrieb vorerst bis einschließlich 22. März ruhen.

Das betrifft die Regionalliga Nordost, die NOFV-Oberligen Nord und Süd, die Frauen-Regionalliga und alle Nachwuchsklassen unter Leitung des NOFV. „Mit dieser Entscheidung reagiert der Verband auf die aktuelle Situation und die Entscheidungen der einzelnen Behörden“, heißt es in einer Erklärung. Ob der Trainingsbetrieb aufrecht erhalten wird, sollen die Vereine „bei der Risikobewertung aller Bereiche“ selbst entscheiden. Rechtzeitig vor dem 23. März 2020 soll es eine Neubewertung der Lage geben.