FC Barcelona gewinnt spät und übernimmt Tabellenführung

Barcelona. Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat nach der Niederlage im Clásico die nächste Enttäuschung nur knapp vermieden.

Die Katalanen gewannen am 27. Spieltag dank eines Elfmetertores von Superstar Lionel Messi in der 81. Minute mit 1:0 (0:0) gegen Real Sociedad San Sebastian und übernahmen zumindest vorerst wieder die Tabellenführung. Erzrivale Real Madrid, der Barcelona am vergangenen Wochenende mit 2:0 besiegt hatte, kann am Sonntag mit einem Sieg bei Betis Sevilla wieder vorbeiziehen.