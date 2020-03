Champions League: Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund live im TV & Stream

Rückspiel: Am Mittwoch ist der BVB im Achtelfinale der Champions League zu Gast in Paris

Achtelfinale in der Champions League: Am Mittwoch (11. März, Anstoß 21.00 Uhr) ist der BVB zu Gast bei Paris Saint-Germain. Das Hinspiel im Februar hatte das Starensemble von Thomas Tuchel um den Brasilianer Neymar mit 1:2 verloren. BVB-Superstürmer Erling Haaland schoss den BVB mit seinen zwei Treffern (69. und 78.) in eine gute Ausgangsposition. Gelingt den Dortmundern am Mittwoch der Einzug ins Viertelfinale?

Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund: Alle Infos zur Übertragung

Das Spiel wird live vom Pay-TV-Sender Sky übertragen (Sky Sport 2 HD). Die Berichterstattung zum CL-Spiel beginnt am Mittwoch (11. März) um 19.30 Uhr. Ab 21.00 Uhr schaltet Sky live zu Kommentator Kai Dittmann nach Paris. Sky hat sich die Rechte für 28 Champions-League-Partien gesichert. Der TV-Sender überträgt an jedem Spieltag je ein Topspiel eines deutschen Clubs. Außerdem bietet Sky an allen Spieltagen eine Konferenz an.

Die Champions League verschwindet aus dem Free-TV

Die übrigen Partien werden vom Streamingdienst DAZN ausgestrahlt. DAZN zeigt 110 der 138 Spiele der Königsklasse. Ab dem Halbfinale werden alle Spiele von beiden Sendern gezeigt. DAZN gibt es ausschließlich im Stream für derzeit 11,99 Euro im Monat (monatlich kündbar). Der erste Monat ist kostenlos.

Gibt es das Spiel auch im Free-TV?

Nein, Sky hat die Exklusivrechte.

Champion League-Gruppenspiel im Liveticker

Alle Sky-Kunden, die es am MIttwochabend nicht vor den heimischen Fernseher schaffen, haben zudem die Möglichkeit, die Partie im Live-Stream mit der App SkyGo auf mobilen Endgeräten wie Smartphone, Tablet oder Laptop zu verfolgen. Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte der Champions-League-Spiele. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Paris Saint-Germain vs. Borussia Dortmund

Lesen Sie auch:

Clásico: Kroos führt Real Madrid zum Sieg gegen Barcelona

Klinsmanns Pamphlet: Ein respektloser Rundumschlag

Showdown für Bayern-Trainer Hansi Flick