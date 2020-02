Champions League: Gegen Leipzig geht Mourinho an die Grenzen

London. José Mourinho griff zum Äußersten. Vor dem Champions-League-Duell mit RB Leipzig an diesem Mittwoch (21 Uhr, DAZN) ließ sich der Trainer von Tottenham Hotspur beim Londoner Star-Friseur Haks Oscar den Schädel ordentlich rasieren.

Schon zweimal hatte ihm der Kurzhaarschnitt Glück gebracht. RB-Coach Julian Nagelsmann aber wird wohl alles daransetzen, den dritten Frisurenstreich zu verhindern – und will dem großen Mourinho dabei möglichst aus dem Weg gehen.

„Ich hoffe, dass wir nicht allzu häufig an der Seitenlinie Kontakt haben, weil er auch aufbrausend sein kann“, sagte der 32-Jährige: „Sonst sitzen wir beide auf der Tribüne und essen Bratwurstsemmel.“

Leipzig kann sich an der White Hart Lane nur selber schlagen

Im ersten Aufeinandertreffen mit „The Special One“ könnte es also knallen - nicht nur an der Seitenlinie. Denn Leipzig ist bereit, will nicht einen Deut zurückweichen. Die Bullen sind auf Kampf programmiert und glauben vor dem ersten K.o.-Spiel der Klubgeschichte in der Königsklasse an ihre Chance. „Wir haben eine junge, hungrige Mannschaft und können vielleicht für eine Überraschung sorgen“, sagte Torhüter Peter Gulacsi.

Trainer Nagelsmann weiß, dass sich sein Team in dem für mehr als eine Milliarde Euro umgebauten Prachtstadion an der White Hart Lane vor allem selbst schlagen kann. „Es kommt in diesem Spiel viel auf Cleverness an, auf die Art und Weise, wie du da reinkommst in diesem großen, lauten Stadion“, sagte Nagelsmann, der deshalb von seinen Profis eine „gesunde Kopflosigkeit“ fordert.

Seine Spieler haben durch den 3:0-Sieg am Sonnabend in der Bundesliga gegen Werder Bremen eine Menge Selbstvertrauen getankt und wissen selbst, was guttut. „Wir sollten kein Gegentor bekommen“, sagte Patrik Schick. Der Angreifer, der bei RB immer besser ins Rollen kommt, stand mit AS Rom 2018 bereits im Halbfinale der Königsklasse, schied dort aber gegen den FC Liverpool mit dessen deutschen Teammanager Jürgen Klopp aus.

Leipzig muss auf gesperrten Upamecano verzichten

Gegen Bremen gelang den Leipzigern ein einfacher Sieg, bei dem sie nicht ans Limit gehen mussten. „Wir konnten wichtige Körner für Tottenham sparen“, sagte Dauerläufer Konrad Laimer, der vor dem ersten Duell in London seinen Vertrag bei RB bis 2023 verlängerte.

Ausgerechnet zur Achtelfinal-Premiere muss Nagelsmann aber auf seinen gesperrten „Türsteher“ Dayot Upamecano verzichten. Der erst 21 Jahre alte Abwehrchef zeigte zuletzt bärenstarke Vorstellungen und absolvierte seit Mitte September sämtliche Pflichtspiele. Eine Reaktion könnte sein, dass die walisische Chelsea-Leihe Ethan Ampadu ins Zentrum der Abwehr rückt.

Mourinho, der mit seinem Stoppelschnitt schon 2006 bei Chelsea neun von elf Saisonspielen gewann und in der Saison 2012/13 ebenfalls mit Chelsea nach einem Radikalschnitt acht Siege aus zehn Spielen holte, muss weiter auf Kapitän Harry Kane und Mittelfeldspieler Moussa Sissoko verzichten.

Zudem brach sich Stürmerstar Heung-Min Son am vergangenen Wochenende beim 3:2 bei Aston Villa den Arm und wird wohl mehrere Wochen ausfallen. Auch WM-Torschützenkönig Kane fehlt wegen einer Oberschenkel-OP und wird den Londonern erst im April wieder zur Verfügung stehen. Zugang Steven Bergwijn konnte bislang die Lücke noch nicht schließen.

Londoner haben Mourinhos Fußball verinnerlicht

Neben all den Verletzungssorgen liegt Mourinho zudem wieder mal mit einigen Stars über Kreuz. Laut „Sun“ sollen sich einige „Spurs“-Profis „bestürzt“ über die „veraltete Taktik“ und das „wenig inspirierende Training“ des 57 Jahre alten Teammanagers geäußert haben. Den Mourinho-Fußball hat die Mannschaft dennoch verinnerlicht.

Was RB die größten Sorgen bereiten dürfte. Die „Spurs“ spielen nicht sonderlich schön, haben nur in Ausnahmefällen mehr Ballbesitz als der Gegner, gewinnen aber am Ende – Pragmatismus, der Siege über alles stellt. Mourinho aber hat sich auch von Leipzigs fußballerischen Stärken persönlich überzeugt. Beim 0:0 in München saß der Portugiese auf der Tribüne. Vorteil für RB: Viel von Leipzigs Torjägerqualitäten hat Mourinho da jedenfalls nicht zu sehen bekommen.