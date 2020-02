FC Bayern: 100 Tage Hansi Flick – eine Bilanz

München. In der Nacht zu Montag wird Leon Goretzka ziemlich schlecht geschlafen haben. Zum einen, weil Orkantief Sabine an den Fenstern seines Hauses gerüttelt hat und zum anderen, weil die Gedanken an die Großchance im Topspiel immer wieder in seinem Kopf angeklopft haben werden. Beim 0:0 zwischen Meister FC Bayern München und RB Leipzig kam der Bayern-Profi frei vor Leipzigs Torwart Peter Gulacsi zum Schuss – gehalten.

„Es tut mir leid für die Mannschaft“, grämte sich Goretzka, „normal mache ich den rein. Dann gehst du mit einem 1:0 nach Hause und die Gesichter sehen ein bisschen fröhlicher aus“. Im Rahmen der gedanklichen Aufräumarbeiten dieser Partie sprach Thomas Müller: „Wir haben es verpasst, aus diesem Spiel unser Spiel zu machen, konnten nicht so über unseren Schatten springen.“

Den Schatten der Vergangenheit, den der Ära Niko Kovac? Im Titel-Duell mit Herbstmeister Leipzig waren im Spiel der Bayern Restspuren ihrer früheren Spielweise enthalten, nämlich das zurückhaltende Element und das Motto „Safety first“ – ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, da Hansi Flick am Dienstag genau 100 Tage im Amt sein wird. Zeit für eine Schaffensbilanz des 54-Jährigen:

Was hat Flick bewegen können?

Als er am 4. November, zwei Tage nach dem verheerenden 1:5 der Bayern bei Eintracht Frankfurt von Kovacs Co-Trainer zum Chefcoach aufstieg, brachte er den Optimismus zurück, ging in vielen Gesprächen auf die Spieler ein und betonte, „ein Teamplayer und ein Mensch der Gegenwart“ zu sein. Für Bayern war es der Aufbruch in eine bessere Zukunft, vor allem spielerisch.

Flicks Credo: „Wir müssen nach vorne verteidigen und auch mit Ball die Qualität zeigen, die in uns steckt.“ Er propagiert selbstbewussten Dominanzfußball, das hatte die Mannschaft unter Kovac vermisst. Der Kroate hatte sein Konzept zu oft dem System des Gegners angepasst.

Das Ergebnis: Die Bayern wurden wieder die Bayern, Flick vom Zwei-Spiele-Interims-Coach zum Trainer bis Weihnachten und schließlich bis Saisonende bestimmt. Bei (anhaltendem) Erfolg wird eine Zusammenarbeit darüber hinaus immer wahrscheinlicher.

Wie sieht Flicks Bilanz aus?

Die Leipzig-Partie hat gezeigt: Der Mann kann auch unentschieden! Und das im 15. Pflichtspiel. 12 Spiele wurden gewonnen, nur gegen Leverkusen und Gladbach verlor man jeweils 1:2 – obwohl man überlegen war und ein Chancenplus hatte.

Darüber hinaus hat Flick die Renaissance von Thomas Müller bewirkt, der in elf Bundesliga-Spielen unter dem neuen Coach an 13 Treffern beteiligt war. David Alaba gibt einen souveränen Abwehrchef und selbst Thiago, obwohl gegen Leipzig mal wieder abgetaucht, hat sich deutlich gesteigert.

Was läuft noch nicht wie gewünscht?

Für Weltstar Philippe Coutinho, die Leihgabe vom FC Barcelona, konnte auch Flick keine Position finden. Der Brasilianer wirkt wie ein Fremdkörper, stand in der Rückrunde nur in zwei von fünf Partien in der Startelf. Mit einer Verpflichtung eines weiteren Flügelspielers konnte sich Flick in der Winterpause nicht durchsetzen.

Bayerns Offensivspiel ist Blessuren-geplagt: Ivan Perisic wird bis April fehlen, Kingsley Coman gab gegen Leipzig nach zwei Monaten Pause ein Kurzcomeback, Serge Gnabry ist nach seinen Achillessehnen-Beschwerden noch lange nicht der Alte.

Wie stehen nun Flicks Titel-Chancen?

Seine Arbeit wird mit dem Abschneiden in der Champions League bilanziert. Bei einem Achtelfinal-Aus gegen den FC Chelsea hätte er schlechte (Weitermach-)Karten. In der Liga will man die achte Meisterschale in Serie einsacken. „Es ist noch ein langer Weg, wir versuchen unsere Position in der Tabelle bis zum Ende der Saison zu halten“, sagt Flick. Aus Bayern-Sicht das Mindeste.

Ein Pünktchen vor RB ist aber hauchdünn. Sportdirektor Hasan Salihamidzic findet: „Wir haben einen Punkt auf Dortmund (3:4 in Leverkusen, d. Red.) gewonnen.“ Am 4. April sieht man sich zum nächsten Topspiel, dann in Dortmund.

Profitiert Flicks Rivale Nagelsmann mehr vom 0:0?

Der RB-Coach schraubte die Titel-Erwartungshaltung in Leipzig ein paar Gewinde nach unten: „Wir müssen nicht Meister werden, wollen unter die ersten Vier kommen, die Qualifikation für die Champions League erreichen. Stand jetzt hat es Bayern in der eigenen Hand.“

Ziemlich defensiv für einen Herbstmeister, der noch mit vier Punkten Vorsprung auf den Abo-Meister in die Rückrunde gegangen war und über einen sehr starken Kader verfügt. Dennoch könnte der Punktgewinn Rückenwind geben, denn nun sind sie nicht mehr die Gejagten, sondern wieder Jäger. „Jetzt sind wir Zweiter, können von hinten angreifen, vielleicht schaffen wir es noch“, verbreitet Timo Werner Hoffnung.