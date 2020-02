FC Bayern: Müller ist Flicks größter Gewinner

Thomas Müller war in den jüngsten zehn Liga-Spielen des FC Bayern an 13 Treffern beteiligt.

München. Diese Bilanz könnte den Gästen schwere Beine machen und beim Gastgeber zu Leichtfüßigkeit führen: Alle bisherigen drei Liga-Auftritte in München verloren die Leipziger zu null, dabei gab’s jedes Mal eine Rote Karte. Keine Mutmacher für RB vor dem Showdown am Sonntag (18 Uhr, Sky) zwischen dem FC Bayern, dem Meister und Tabellenführer auf der einen sowie dem Herausforderer RB, der letztes Wochenende seine Spitzenposition abgeben musste, auf der anderen Seite. Klare Vorzeichen also.

Und da ist ja auch noch Thomas Müller, der Bayer des FC Bayern schlechthin, aktuell in seinem x-ten Frühling. Beim 4:3 im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen die TSG Hoffenheim erzielte der 30-Jährige im vierten Pflichtspiel des Jahres seinen vierten Treffer.

Seine Top-Form, diese neue, alte Lust am Fußball und Galligkeit auf Tore ist auf Trainer Hansi Flick zurückzuführen. Seit der Trennung von Vorgänger Niko Kovac Anfang November war Müller in zehn Bundesliga-Spielen an 13 Treffern beteiligt. „Thomas performt aktuell sehr gut und wir sind natürlich zufrieden. Außerdem ist er einer, der den anderen Spielern taktische Dinge weitergeben kann“, sagt Flick über seinen auch so titulierten „verlängerten Arm auf dem Platz“.

Einer wie Müller täte sicher auch der Nationalmannschaft gut

Müller ist der Antreiber der Mannschaft, reißt seine Kollegen mit, geht mit Leistung und Einsatzbereitschaft voran. Ganz gleich, ob er wie am Mittwoch – und auch am Sonntag gegen Leipzig – in seiner Lieblingsrolle als Freigeist hinter der Spitze Robert Lewandowski unterwegs ist oder in den vorherigen Spielen als Vertreter von Serge Gnabry über den rechten Flügel kommt. Müller liefert. Absolute Länderspielform, könnte man angesichts seiner Ausbootung durch Bundestrainer Joachim Löw vor elf Monaten ketzerisch sagen.

Sechs Mal hintereinander hatte Kovac im Herbst Müller auf die Bank verbannt. „Müller war letztendlich die Personalie, über die Trainer Kovac gestolpert ist“, erklärt Sky-Experte Didi Hamann, „er ist eine Identifikationsfigur für die Fans, in diesem Sinne mit der wichtigste Spieler.“ Im Verein hat man das längst verstanden. Da klingt der neue Präsident Herbert Hainer nicht anders als sein Vorgänger Uli Hoeneß: „Alle Erfolge und Titel des FC Bayern in den vergangenen zehn Jahren sind eng mit dem Namen Thomas Müller verbunden. Auch in dieser Saison zeigt Thomas seinen großen Wert, insbesondere unter Hansi Flick ist er wieder ein absoluter Leistungsträger“, so Hainer.

Müllers Rolle geht weit über den Platz hinaus, er ist in Hainers Augen der kickende Botschafter des Klubs. „Thomas verkörpert den FC Bayern und repräsentiert den Verein hervorragend. In München, in Bayern, in der ganzen Welt.“ Ein Unikat mit Weltformat. „Ich kann mir den FC Bayern ohne Thomas Müller nicht vorstellen“, findet Hamann, einst an der Säbener Straße aktiv, ebenfalls in Bayern geboren und verwurzelt, „der Verein wird alles dafür tun, dass er in München bleibt und seine Karriere dort beendet.“

Müllers exponierte Stellung in der Mannschaft

Der Mann vom Ammersee ist selten um einen Spruch verlegen, gibt gern den Klassenclown. Doch auch wenn es um die fachliche Analyse eines Spiels geht, ist Müller in München neben Kapitän Manuel Neuer und Joshua Kimmich, dem Kapitän der Zukunft, gefragt. „Wenn wir zu hundert Prozent gegen den Ball arbeiten und körperlich alles reinlegen, können wir den Gegner so unter Druck setzen, dass er es sehr schwer hat, von hinten rauszuspielen“, erklärte Müller die bärenstarke erste Halbzeit gegen Hoffenheim, den bayerischen Dominanzfußball erster Güte beim achten Pflichtspielsieg in Serie.

Auch für das Zurückschalten und den damit einhergehenden Spannungsabfall nach der 4:1-Führung, die beinahe noch in ein 4:4 und eine nicht eingeplante Verlängerung gemündet hätte, konnte Müller benennen: „Wenn wir zu selbstsicher sind, wenn wir diese Meter nicht mehr machen, dann kann so was passieren. Schön zu sehen, denn dadurch ist man angehalten, sich auf das zu besinnen, was einen stark macht.“ Ein Weckruf zur rechten Zeit?

Leipzig bleibt zuletzt dreimal ohne Sieg

Mindestens werden dadurch die Sinne geschärft. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge forderte: „So ein Spiel wie im Pokal dürfen und werden wir uns Sonntag nicht erlauben.“ Man werde, so Müller, gegen Leipzig wieder die eigenen Stärken mehr forcieren. „Deshalb gehen wir positiv Richtung Sonntag.“ Ins erste „Titel-Endspiel“? Flick verneint das. „Viele sehen es als ein Endspiel, davon möchte ich aber nichts wissen. Die Saison ist lang“, erklärte der Bayern-Trainer, „aber es ist ein Highlight – und darauf fiebern wir hin.“

Und der gestürzte Jäger RB? Nach drei Pflichtspielen ohne Sieg gehe es „jetzt wieder darum, etwas zu gewinnen“, sagt Trainer Julian Nagelsmann (32). Obwohl man „nicht vor Selbstvertrauen strotze und nicht mehr so unbekümmert“ gespielt habe zuletzt, versichert er: „So ganz blind sind wir nicht.“ Dennoch hat sich Nagelsmann mit einer möglichen Niederlage befasst. „Es wird schwieriger, wenn Bayern vier Punkte Vorsprung hat. Aber grundsätzlich ist weiterhin alles offen – egal, wie es ausgeht.“ Dass man nicht als Spitzenreiter nach München komme, „wurmt mich nicht großartig“, so der RB-Coach, „es ist keine Schande, wenn man da verliert – aber ein sehr gutes Gefühl, wenn man da gewinnt.“