FC Bayern München: Hansi Flick und die Rückkehr der wahren Bayern

München. Die gute Laune von Hansi Flick war abrupt beendet. Bayerns Cheftrainer wirkte angefasst, als er am Dienstagnachmittag einige Minuten verspätet zur Pressekonferenz an der Säbener Straße erschien, die bösen Bilder von der kurz zuvor erlittenen Trainingsverletzung von Ivan Perisic (31) noch im Kopf. Der Kroate erlitt eine Fraktur am Außenknöchel. Bedeutet: Vier Wochen Ruhepause, danach Aufbautraining.

Flick haderte: „Für uns ist das im Moment nicht einfach, weil Ivan eine sehr gute Form hatte und uns von seiner Dynamik und Erfahrung her sehr gutgetan hat.“ Immerhin ist Serge Gnabry wieder bei „100 Prozent und absolut fit“, so der Trainer. Nach auskurierten Achillessehnenproblemen zuletzt dreimal lediglich Joker, wird der 24-Jährige im Achtelfinale des DFB-Pokals am Mittwoch gegen die TSG Hoffenheim (20.45 Uhr, ARD) Perisic auf der linken Außenbahn ersetzen.

Im Viertelfinale wartet jetzt die TSG Hoffenheim

Dieses erste K.o.-Spiel 2020 ist für den FC Bayern vor allem deshalb pikant, weil man das Liga-Heimspiel im Oktober gegen die Kraichgauer mit 1:2 verloren hatte. „Hoffenheim ist ein Gegner, der Fußball spielen möchte und das gut macht“, meinte Flick. Was in der Rückrunde nach drei Siegen vollumfänglich auch auf den Rekordmeister zutrifft.

Seit Samstagabend, seit dem 2:2 des bisherigen Spitzenreiters RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach, sind die Bayern wieder ganz oben. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison, was ja schon fast einer Majestätsbeleidigung gleichkam. Lediglich nach dem sechsten Spieltag, nach einem zittrigen 3:2 bei Aufsteiger SC Paderborn unter Flick-Vorgänger Niko Kovac, rangierte der Abo-Meister auf dem Platz an der Sonne. Damals und heute mit einem Punkt vor den Leipzigern – diesmal jedoch nach einem größtenteils souveränen 3:1 in Mainz.

Von Rang sieben aus (Anfang Dezember nach zwei Niederlagen gegen Leverkusen und in Gladbach) startete man eine Serie: sechs Bundesliga-Siege hintereinander. Durch die acht Erfolge in seinen bisher zehn Bundesliga-Partien hat Flick (unentschieden kann der Mann offenbar nicht!) mal eben sieben Punkte auf Leipzig gutgemacht.

Präsident Hainer stellt langfristigen Vertrag in Aussicht

Ruckzuck zurück an die Spitze. Für das Überholmanöver benötigt man das direkte Duell mit den Leipzigern am kommenden Sonntag in München nun gar nicht, ursprünglich war es an der Säbener Straße als ultimativ günstiger Turnaround-Zeitpunkt ausgemacht. Samt Abreibung – so wie man sie in den letzten Jahren stets Borussia Dortmund in der Allianz Arena verpasste. Etwa, als die Schwarz-Gelben am 28. Spieltag der vergangenen Saison als Tabellenführer kamen und sich mit 0:5 als gestürzte Herausforderer wieder trollten.

Mit seiner Empathie à la Jupp Heynckes, mit seinem Training à la Pep Guardiola und einer klaren Strategie, die er seinen Spielern mit auf den Platz gibt, hat Flick in nur knapp drei Monaten Amtszeit den Turnaround geschafft. Auch seine fundierten Analysen kommen im Team gut an. Und bei den Bossen. „Wir wollen erfolgreichen und bezaubernden Fußball spielen, so wie jetzt unter Hansi Flick. Wenn er weiter so gewinnt, dann gibt es keine Alternative“, sagte Präsident Herbert Hainer bei einem Fanklub-Besuch im niederbayerischen Simbach und lobte dessen „exzellente Arbeit“. Ein Wink mit einem Zweijahresvertrag?

Sollten Flick und die Mannschaft ihren Lauf fortsetzen, wird man die Zusammenarbeit mit dem 54-Jährigen fortsetzen. Nach Kovacs Ablösung bekam er zunächst zwei Spiele auf Bewährung, dann die Phase bis Weihnachten und kurz vor dem Fest das Vertrauen bis Saisonende ausgesprochen. Mit dem Zusatz, dass ein Verbleib darüber hinaus „eine gut vorstellbare Option“ sei.

Kapitän Neuer: „Wir müssen diesen Weg weitergehen“

Dank Flick sind die Bayern wieder die Bayern. „Wir sind ins Rollen gekommen, haben unsere Spiele gewonnen. Wir haben diese Spielweise wieder drin, wie wir es immer schon gewohnt waren. Das gibt sehr viel Selbstvertrauen, das wollen wir für nächste Woche mitnehmen“, erklärte der neue Abwehrchef David Alaba und kündigte an, dass man in dieser Form „sehr schwer aufzuhalten“ sei. Kapitän Manuel Neuer sprach: „Das ist der wahre FC Bayern. Wir müssen diesen Weg weitergehen.“

Der nächste Prüfstein ist Hoffenheim. Wenig spektakulär, aber gefährlich. Und letztlich wird die Arbeit von Flick, der einst als Trainer und Geschäftsführer mit mäßigem Erfolg bei der TSG gearbeitet hatte, im Mai bilanziert: Auch er wird an Titeln und vor allem am Abschneiden in der Champions League gemessen.