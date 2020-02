Pyrotechnik: Beim HSV ist jetzt das Abrennen erlaubt

Hamburg. Es wird qualmen im Volksparkstadion, wenn der Hamburger SV am Sonnabend in der Zweiten Liga auf den Karlsruher SC trifft. Aber anders als sonst muss der Verein diesmal keine Geldstrafe fürchten: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) genehmigte am Dienstag die einmalige Pyro-Aktion. „Nach der behördlichen Genehmigung durch die zuständigen Stellen in Hamburg hat die Kommission ‘Prävention & Sicherheit & Fußballkultur’ des DFB einen Antrag des Hamburger SV bewilligt, wonach der Klub vor Anpfiff seines Heimspiels gegen den Karlsruher SC zehn Rauchtöpfe außerhalb der Zuschauerbereiche unter Aufsicht einer Fachfirma kontrolliert abbrennen darf“, teilte der Verband mit.

Die Verantwortung übernimmt der HSV. Das Prozedere: Ein Pyrotechniker leitet zehn Fans an, überwacht die Feuershow auf dem Rasen. Hinter jedem der zehn Fans wird ein Ordner postiert. Bei widrigen Wetterbedingungen hat die Feuerwehr das Recht, die Aktion abzusagen.

Neue Anträge würden im Einzelfall geprüft

Der DFB sieht den ersten kontrollierten Pyro-Einsatz im deutschen Fußball als Test. Er soll die Frage beantworten, ob die Fans sich mit dieser abgespeckten und überwachten Variante anfreunden können und künftig auf den unkontrollierten Einsatz von Feuerwerk im Zuschauerbereich verzichten. Weitere Ausnahmegenehmigungen für kontrollierte Pyro-Shows schließt der DFB nicht aus. „Jeder zukünftige Antrag unterliegt daher auch weiterhin der Einzelfallprüfung“, informierte er.

Der HSV will auf diese Weise die anhaltende Kostenspirale für Pyro-Vergehen stoppen. Erst vor wenigen Tagen war der Verein nach Vergehen im Stadtderby gegen St. Pauli zu 140.000 Euro verurteilt worden. HSV-Fans hatten nach DFB-Angaben 35 Bengalische Feuer, 20 Blinker, 21 Feuerwerkskörper und fünf Knallkörper gezündet. Der HSV-Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann hatte betont: „Wir verstehen uns nicht als Anwälte bei der Pyro-Diskussion dieser 20 durchgeknallten Straftäter, denen Gesundheit und Leben ihrer Mitmenschen egal ist. Um das klar zu sagen: Hier gilt eine Null-Toleranz-Politik.“ Deshalb wird ein neuer Weg versucht.