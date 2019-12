Die 12 kuriosesten Fußballgeschichten 2019

Berlin. Es war schon eine kuriose Leidensgeschichte, die da in diesem Jahr erzählt wurde. In den Hauptrollen: Herthas Abwehrchef Niklas Stark und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Erst lud Bundestrainer Joachim Löw den Berliner zwar ein, ließ ihn aber nicht spielen, dann stoppte den 24-Jährigen ein Magen-Darm-Virus. Und dann stand auch noch eine Tischkante zwischen Stark und seinem Debüt im DFB-Trikot.

Wer jetzt aber denkt, dass es nicht kurioser geht, wird beim Weiterlesen eines Besseren belehrt. Und nicht alle Geschichten haben ein solches Happy End wie die von Niklas Stark mit seinem heiß ersehnten Löw-Debüt. Viel Spaß mit den zwölf kuriosesten Fußball-Geschichten des Jahres 2019.

Amüsante Rechenspiele: Fußballern wird ganz gern mal unterstellt, dass sie nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sind. Sagen wir so, Marko Arnautovic hat in diesem Jahr nicht unbedingt dazu beigetragen, dieses Klischee zu widerlegen. Der österreichische Nationalspieler war nach dem 4:2 der „Nati“ in der EM-Qualifikation im Juni gegen Israel nicht ganz zufrieden mit der Torausbeute. „Ich glaube, das kann achtstellig, neunstellig ausgehen“, sagte der ehemalige Bundesliga-Profi im ORF. Sollte das Mathematik-Ass in einer stillen Stunde nochmal nachgezählt haben, wird ihm aufgefallen sein, dass er vielleicht doch zu hohe Erwartungen an seine Mannschaft hatte.

Die Videoassistenten in Griechenland ließen es sich während der Partien in der griechischen Liga angemessen schmecken.

Foto: Andreas Laspadakis via Instagram

Zu hoch gepokert: Wo wir gerade bei Kantersiegen sind: In Italien ist ein solcher einem Jugendtrainer zum Verhängnis geworden. Weil Coach Massimiliano Riccini im November mit seiner Juniorenauswahl vom ASD Invictasauro 27:0 gegen Marina Calcio gewonnen hatte, war er plötzlich seinen Job los. Den Verantwortlichen war der Sieg einfach zu hoch. „Der Gegner muss immer respektiert werden, und das ist heute nicht passiert“, sagte Vereinspräsident Paolo Brogelli. So eine verrückte Trainerentlassung hat bisher nicht mal der HSV hinbekommen.

In guten wie in schlechten Zeiten: In Rumänien hatte man derweil kein Problem mit zu hohen Siegen. Viertligist Klub Tineretul Poiana Mare kassierte sogar freiwillig eine Niederlage. Weil den Spielern die Hochzeit ihres Mannschaftskameraden wichtiger war und der Verband die Partie am gleichen Tag nicht verlegen wollte. „Sie haben uns mitgeteilt, dass dies nicht möglich ist. Okay, dann gehen wir halt zur Hochzeit“, schrieb der Verein auf seiner Facebook-Seite. „Heute ist ein wichtiger Tag für unseren Mitspieler und Freund Deliu Ionut und seine Diana. Wir haben uns geweigert zu spielen, auch wenn uns vielleicht keiner versteht.“ Die 0:3-Pleite am grünen Tisch nahmen die Rumänen gelassen hin. Gab ja auch genug anderes zu feiern.

Penible Bürokraten: Feiern durfte im Kreispokal Rhein-Pfalz erstmal niemand. Weil sich Anwohner wegen Störung ihrer Nachtruhe beschwerten, beendete das Ordnungsamt Frankenthal im August das Pokal-Duell zwischen Pirates FC und dem SV Studernheim. Um 22.15 Uhr. Während des entscheidenden Elfmeterschießens beim Stand von 1:1. In der Zeit, in der über den Abbruch diskutiert wurde, hätte man wohl auch die restlichen Elfmeter ausführen können – aber die Beamten blieben hart. Besonders ärgerlich für den SV Studernheim. Weil die Pfälzer beim Nachholtermin keine Mannschaft zusammenbekamen, zog der Pirates FC kampflos ins Achtelfinale des Kreispokals ein.

Torlosstürmer Philippe Hes wurde von vielen Fußball-Legenden im Internet gefeiert.

Foto: Philippe Hes via Instagram

Drei sind einer zu viel: Mit Elfmetern haben sie auch in Berlin in diesem Jahr kuriose Erfahrungen gemacht. In der Regionalliga-Partie zwischen Germania Halberstadt und Torsten Mattuschkas VSG Altglienicke im Februar gab es gleich drei Strafstöße für den Klub aus Ost-Berlin – nach nur einem Pfiff. Ex-Unioner Björn Brunnemann verwandelte, der Treffer zählte aber nicht, weil ein Teamkollege zu früh in den Strafraum gelaufen war. Also wurde wiederholt: Brunnemann lief an, traf und wurde wieder zurückgepfiffen, weil ein Mitspieler die Geduld verlor. Der dritte Versuch war dann endlich regulär. Nur leider nicht im Tor. Halberstadts Torwart hatte ja auch zwei Elfmeter Zeit, die Schussgewohnheiten seines Gegenübers zu studieren.

Zweifelhafte Entscheidung: Und? Das war doch schon reichlich kurios, nicht? Allerdings lassen sich mit diesem Wörtchen nicht nur lustige Begebenheiten beschreiben. Sondern auch äußerst merkwürdige. Und das trifft auf einen Fall in der Schweiz zu. Der FC Sion feuerte im August seinen Spieler Adryan, weil der Brasilianer in seiner Freizeit gern Frauenkleider trägt. „Was soll ich mit einem, der Frauenkleider anzieht?“, sagte Sions Präsident Christian Constantin der Schweizer Zeitung „Blick“. Der 24-Jährige hatte dem Schweizer Klub schon mehrfach Negativschlagzeilen beschert. War während einer Verletzungspause lieber zu einem Poker-Turnier nach Frankreich gereist, statt mit seinem Team zum Spiel. Der Grund für seine Entlassung aber war wohl sein Kleidungsgeschmack. Schon mal was von Toleranz gehört, liebe Eidgenossen?

Hennes, bist du’s: Beim SV Betheln-Eddinghausen war man da deutlich verständnisvoller. Als in den ersten Minuten der Partie in der Hildesheimer Kreisklasse gegen den TSV Föhrste ein Geißbock auf den Rasen lief, wurde die Partie natürlich erstmal unterbrochen. Der tierische Fan durfte aber immerhin bis zum Ende des Spiels als Zuschauer bleiben. War sicherlich ein Verwandter von Kölns Maskottchen Hennes. Da liegt die Fußballbegeisterung ja in den Genen.

Falsch abgeflogen: In Spandau kam die ungewöhnliche Spielunterbrechung von oben. Im November musste das Kleinfeldspiel zwischen dem Spandauer FC Veritas und Oranje Berlin nach einer Viertelstunde pausieren. Weil plötzlich der Rettungshubschrauber des ADAC auf dem Sportplatz Werderstraße landete. Ein Missverständnis. Der Helikopter sollte eigentlich auf einem anderen Fußballplatz landen. Na, da ist wohl jemand an der letzten Ecke falsch abgeflogen.

VARdammt hungrig: Was wäre so ein Rückblick ohne eine kleine Anekdote zum Videoassistenten. Unvollständig natürlich. Also machen wir mal kurz einen Abstecher nach Griechenland. Dort wurde im August, passend zum Start der Superliga, der Videobeweis eingeführt. Natürlich ebenso holprig wie auch in Deutschland. Amüsant wurde es aber, als TV-Kameras einfingen, wie die Schiedsrichter vor den Monitoren die griechische Imbiss-Spezialität Souvlaki geliefert bekamen. So ein Fußballspiel kann ja auch verdammt lang werden.

Dreckiges Spiel: In Island brauchten sie in diesem Sommer keinen Videobeweis. Bei der Schlamm-Europameisterschaft rollte der Ball sowieso im Zeitlupentempo, die meisten Füße blieben im braunen Matsch stecken. Jedes Jahr wird im nördlichsten Örtchen der Welt, in Bolungarvik, die, sagen wir, nicht ganz saubere EM ausgespielt. Wie im Vorjahr holte sich auch in diesem August ein Team aus Isländern und US-Amerikanern den Titel – im Elfmeterschießen. Die Regeln sind nämlich fast die gleichen. Nur Schubsen ist erlaubt! Kräftige Kicker sind da übrigens im Vorteil. Vielleicht gibt Ailton ja doch noch sein Comeback.

Die Forest Green Rovers spielen seit Anfang der Saison in Trikots aus Bambusfasern.

Foto: Zac Goodwin / picture alliance / empics

Alles grün oder was: Mit Verschmutzung können sie bei den Forest Green Rovers wenig anfangen. Der Klub aus der vierten englischen Liga ist nicht nur der erste klimaneutrale und vegane Fußball-Klub der Welt, er ist auch der umweltfreundlichste. Solar-betriebene Mähroboter, veganes Stadionessen, ein mit Ökostrom laufender Linienmarkierer und Seetang-Dünger aus Schottland – der Klub aus dem Westen Englands achtet penibel auf seinen ökologischen Fußabdruck. Anfang Dezember gab der Verein bekannt, dass die Mannschaft nun auch auf Schienbeinschoner aus Bambus umsteigen würde. „Bambus ist ein Naturwunder, ein nachhaltiges Material, das unglaublich stark und ultraleicht ist, was es perfekt für Schienbeinschoner und besser für den Planeten und unsere Spieler macht“, sagte der Rovers-Vorsitzende Dale Vince. Seit dieser Saison spielt das Team übrigens auch in Trikots aus Bambusfasern. Zudem plant der Klub ein neues Stadion – ganz aus Holz. Greta wäre sicher stolz auf die Rovers!

Und noch was mit Happy End: Es war nicht das Jahr von Philippe Hes. Der Niederländer traf in der vergangenen Saison nicht einmal das Tor. Und das als Stürmer. In der fünften Mannschaft des Drittligisten AFC Amsterdam. Aber wie das immer so ist: Wer den Schaden hat… Sie kennen das. Also machten sich seine Teamkollegen einen Spaß und veröffentlichten die magere Ausbeute über die sozialen Netzwerke. Es folgten Häme, Spott und Zuspruch von oberster Stelle. Hollands Fußball-Legenden um Ruud Gullit, Patrick Kluivert und Edwin van der Sar munterten den Torlos-Stürmer auf. Auch Formel-1-Pilot Max Verstappen und die Ajax-Spieler Matthijs de Ligt und Frenkie de Jong fanden nette Worte. Und dann kam „The One and Only“ Zlatan Ibrahimovic. Via Instagram meldete sich der schwedische Superstar zu Wort, lud Hes nach Los Angeles ein. „Willst du wissen, wie man Tore schießt? Dann komm zu mir in die Schule. Ich werde dir beibringen, wie man Tore schießt“, sagte Ibrahimovic, legte dem Unglücksraben aber auch ein Karriereende nahe. Ein Volltreffer ist Hes in diesem Jahr aber dann doch noch gelungen. Ende November wurde der Niederländer Papa einer kleinen Tochter!