Vorzeitige Bescherung für Flick bei den Bayern

München. Am Sonntag schon war für Hansi Flick Bescherung. Es kam wie es kommen sollte – und nach acht Siegen aus zehn Spielen unter seiner Regie als Interims-Cheftrainer des FC Bayern kommen musste: Der 54-Jährige bleibt „mindestens“ bis Sommer im Amt. „Ein Verbleib von Hansi Flick als Cheftrainer darüber hinaus ist für den FC Bayern ausdrücklich eine gut vorstellbare Option“, hieß es in der Mitteilung vom Sonntagmittag im Anschluss an ein Gespräch unter sechs Augen mit Flick, Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Am Tag nach dem 2:0 zum Hinrunden-Abschluss gegen den VfL Wolfsburg einigte man sich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Flicks Vertrag, vergangenen Sommer mit der Stellenbeschreibung als Co-Trainer von Niko Kovac aufgesetzt, läuft ohnehin noch bis 2021, aktuell angepasst natürlich.

Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Flick erhält eine Beförderung bis auf Widerruf. Er hat es nun selbst in der Hand. Führt er die Bayern zu Titeln und entwickelt das Team taktisch weiter, winkt eine Weiterbeschäftigung. Dann könnte Flick, wie es Bayerns Trainer-Legende Jupp Heynckes bereits vor Wochen formulierte, eine „Epoche prägen“. Er hat es in der eigenen Hand. Scheitert Flick, könnte man immer noch Ajax Amsterdams Coach Erik ten Hag (49), die aktuell einzig verbliebene realistische Option, angehen.

Bayern-Youngster Zirkzee soll am Boden bleiben

„Der FC Bayern ist mit der Arbeit von Hansi Flick sehr zufrieden“, so Rummenigge am Sonntag, „unter ihm als Cheftrainer ist die sportliche Entwicklung hervorragend, sowohl was die Qualität unseres Spiels als auch die erzielten Ergebnisse betrifft.“ Flick hatte die Kabine binnen weniger Tage nach seiner Beförderung am 3. November auf seine Seite gezogen, die Spieler schätzen das vielfältige, fordernde Training und die Empathie des ehemaligen Bayern-Profis (1985-90).

Bayerns Retter wurde in der letzten Woche vor der Winterpause von einem 18-Jährigen gerettet: Joshua Zirkzee. Bereits bei seinem Bundesliga-Debüt vergangenen Mittwoch in Freiburg (3:1) erzielte der Mittelstürmer aus der vereinseigenen Akademie mit dem ersten Ballkontakt das 2:1 – nach nur 104 Sekunden. Am Sonnabend brachte Flick, der mit dem goldenen Einwechselhändchen, Zirkzee gegen Wolfsburg in der 85. Minute. Diesmal brauchte das Juwel mit der Wuschelmähne etwas länger, 150 Sekunden. Wieder traf er mit dem ersten Ballkontakt – 1:0.

„Er hat schon diese Coolness“, meinte Flick, „aber wir wollen die jungen Spieler alle behutsam weiterentwickeln.“ Schön am Boden bleiben. Gerade weil „Joshua gerade fliegt“, wie Gnabry erklärte, bemühen sich die Verantwortlichen um Bodenhaftung beim Shootingstar. Interviews soll er vorerst keine geben, und nun ist ja Winterpause. Zeit zum Verarbeiten seiner acht Bundesliga-Minuten mit acht Ballaktionen. Zirkzees Bilanz: Zwei Spiele, zwei Einwechslungen, zwei Torschüsse, zwei Tore.

Torwart Nübel kommt im Sommer nach München

Vor wenigen Tagen war Zirkzee nur Experten bekannt. 2017 hatte ihn Bayern aus der Jugend von Feyenoord Rotterdam nach München geholt und vor dieser Saison ein Angebot von Ajax Amsterdam abgelehnt. Mitte September verlängerte der Verein den Vertrag des 18-Jährigen bis zum 30. Juni 2023. Zirkzees Eltern gaben ihrem Spross neben dem biblischen Vornamen noch einen zweiten: Orobosa. Was im Nigerianischen bedeutet: „Es ist in den Händen Gottes“ oder auch „Die Hand Gottes“. Das kann ja was werden.

Noch eine Personalie haben die Bayern geklärt: U21-Torhüter Alexander Nübel wechselt im Sommer ablösefrei zum FC Bayern. Der 23-Jährige soll einen Fünfjahresvertrag erhalten und mittelfristig Manuel Neuer (33), der vor einer Vertragsverlängerung bis 2023 steht, als Nummer eins ablösen.