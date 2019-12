Zirkzee rettet die Bayern, Gladbach schließt zu Leipzig auf

Münchner Dusel in Freiburg, Gladbach schlägt Paderborn, Schalke verspielt Sieg in Wolfsburg – und Köln verlässt die Abstiegsplätze.

Berlin. Borussia Mönchengladbach schließt zu Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig auf, der FC Bayern holt einen glücklichen Sieg in Freiburg, und Schalke verspielt den Sieg in Wolfsburg – die Spiele vom Mittwoch im Überblick:

Freiburg - Bayern 1:3

Kurz vor der Entscheidung über den Verbleib von Trainer Hans-Dieter Flick am Wochenende kam der FC Bayern zu einem glücklichen Sieg beim SC Freiburg. Robert Lewandowski (16.) brachte die Bayern in Führung, Vincenzo Grifo hatte nach knapp einer Stunde für die Hausherren ausgeglichen (59.). Fortan spielten nur noch die Freiburger, die beste Chancen vergaben.

Erst der eingewechselte Joshua Zirkzee (90.+2), sonst in der zweiten Bayern-Mannschaft aktiv, und Serge Gnabry (90.+5) trafen für die Bayern. Der Rückstand des Meisters auf Spitzenreiter RB Leipzig beträgt vier Punkte. Durch seinen Treffer ist Lewandowski mit 221 Bundesliga-Toren an Jupp Heynckes vorbeigezogen – und damit die Nummer drei der ewigen Schützenliste hinter Gerd Müller (365) und Klaus Fischer (268).

Mönchengladbach - Paderborn 2:0

Borussia Mönchengladbach darf dank eines Blitztores von Alassane Plea weiter von der Herbstmeisterschaft träumen. Das Team von Trainer Marco Rose bezwang Aufsteiger SC Paderborn nach Startschwierigkeiten verdient mit 2:0 (0:0) und schloss zum punktgleichen Tabellenführer RB Leipzig auf.

Der Franzose Plea (46.) brachte die Borussia nur 13 Sekunden nach Wiederanpfiff auf die Siegerstraße. Kapitän Lars Stindl (67.) brachte mit einem verwandelten Foulelfmeter nach Videobeweis den siebten Heimsieg in Folge unter Dach und Fach. Mit 34 Punkten haben die Fohlen schon jetzt die beste Hinrunde seit ihrer Meistersaison 1976/77 gespielt. Paderborn steckt mit nur neun Zählern am Tabellenende fest.

Wolfsburg - Schalke 1:1

Der VfL Wolfsburg hat erneut Comeback-Qualitäten bewiesen und nach einem Rückstand gegen den FC Schalke 04 noch einen Punkt geholt. Kevin Mbabu sicherte den Niedersachsen mit seinem Tor in der 82. Minute das 1:1 (0:0) in einem packenden Bundesliga-Duell.

Die Wolfsburger, die durch Ozan Kabak in der 51. Minute in Rückstand geraten waren, nutzten zahlreiche Chancen zunächst nicht. Schalkes Ersatztorwart Markus Schubert, der den Rot-gesperrten Stammkeeper Alexander Nübel vertrat, brachte die Gastgeber in seinem erst zweiten Spiel in der Fußball-Bundesliga mit starken Paraden erst zur Verzweiflung und patzte dann beim Ausgleich.

Überschattet wurde die Partie von einem Todesfall. Ein Schalker Anhänger starb auf dem Weg zum Stadion. Aus Respekt und Anteilnahme verzichteten beide Fanlager daher in der zweiten Hälfte auf die Unterstützung ihrer Mannschaften.

Frankfurt - Köln 2:4

Eintracht Frankfurt hat die Negativserie in der Bundesliga fortgesetzt. Beim 2:4 (2:1) gegen den 1. FC Köln blieb der Europa-League-Teilnehmer am Mittwochabend zum sechsten Mal in Folge ohne Sieg.

Martin Hinteregger (6.) und Goncalo Paciencia (30.) sorgten zwar für eine 2:0-Führung. Doch Jonas Hector (44.), Sebastiaan Bornauw (72.), Dominick Drexler (81.) und Ismael Jakobs (90.) drehten die Partie. Der abstiegsbedrohte FC feierte den zweiten Ligasieg in Folge und kletterte auf Platz 15.