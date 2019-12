Reifeprüfung für Dortmund und Leipzig im Liga-Gipfel

Berlin. Das „Sechs-Punkte-Spiel“ als Test der Titelreife, die mögliche Vorentscheidung im Kampf um die Herbstmeisterschaft, das Torjäger-Duell zwischen Marco Reus und Timo Werner - mehr Spektakel als im Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig am Dienstagabend (20.30 Uhr/Sky) hat die Bundesliga derzeit kaum zu bieten.

Dortmund hat vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Leipzig

„Gegen Leipzig wird es bei uns brennen“, sagte Dortmunds Kapitän Reus vor dem mit Spannung erwarteten Duell. Das muss es auch. Vier Punkte Rückstand hat der wiedererstarkte Tabellendritte auf Spitzenreiter Leipzig - eine Niederlage kann sich der BVB mit Blick auf seine Titelambitionen eigentlich nicht erlauben.

Am Sonntag stimmten sich die Dortmunder beim Weihnachtssingen vor 70.000 Fans im eigenen Stadion auf den erwarteten Sturmlauf der Leipziger ein. Mit der Besinnlichkeit, die Reus und Co. in dicker Winterkleidung dabei erlebten, ist es spätestens mit dem Anpfiff am Dienstag vorbei.

„Das ist ein Spitzenspiel. Wir spielen zu Hause. Wir wollen gewinnen“, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Auch der zuletzt so starke Torhüter Roman Bürki will „versuchen, die drei Punkte bei uns zu behalten“, wenngleich Leipzig „eine sehr spielstarke, gute Mannschaft mit viel Offensivpower“ sei.

Ein Dortmunder Sieg würde Favres Position stärken

Diese stellte auch Dortmund selbst zuletzt wieder eindrucksvoll unter Beweis. 13 Tore erzielte der Vizemeister in den vergangenen vier Spielen, nach Favres taktischer Umstellung von einer Vierer- auf eine Dreier-Abwehrkette ist auch die Defensive wieder stabil. Von einer Ablösung des Trainers, über die vor wenigen Wochen noch spekuliert worden war, ist inzwischen keine Rede mehr. Ein Erfolg gegen RB würde Favres Position und den Glauben an eine nachhaltige Wende nochmals stärken.

Julian Nagelsmanns Verdienst in Leipzig ist ein anderer. „Letztes Jahr haben wir nach dem 1:0 gesagt, die Null muss stehen. Jetzt wollen wir immer mehr Tore schießen. Diesen Geist haben wir in unserer Mannschaft, den wollen wir in jedem Spiel leben“, sagte Werner, mit 16 Treffern zweitbester Torschütze der Liga.

Nationalspieler Werner strotzt vor Selbstvertrauen

Der Nationalspieler strotzt wie die gesamte Mannschaft vor Selbstvertrauen. Sechs Ligasiege in Serie hat Nagelsmanns Elf zuletzt gefeiert, mit 42 Treffern stellen die Sachsen die beste Offensive. Unter Nagelsmann ist RB zu einem ernsthaften Meisterschaftsanwärter gereift.

Gegen Dortmund will RB das unterstreichen. Es sei eine „titelreife Leistung gefragt“, sagte der Coach: „Dortmund hat einen ganz tollen Kader, der uns viel abverlangen wird. Es wird ein Vollgas-Spiel. Wir sind zwei Teams auf Augenhöhe.“

Einen ersten, wenngleich wertlosen Titel, kann RB mit einem Sieg spätestens am Mittwoch bejubeln. Verliert Borussia Mönchengladbach gegen den SC Paderborn, wäre Leipzig vorzeitig erstmals Herbstmeister.

Einer, der das Bundesliga-Spitzenduell zwischen dem BVB und RB mit besonderem Interesse verfolgen dürfte, ist Europas begehrtestes Stürmertalent. Um Erling Haaland (19) und Senkrechtstarter beim Leipziger Bruderklub RB Salzburg, bemühen sich beide Klubs intensiv. Den garantierten Zuschlag erhält der Sieger nicht, ohnehin haben der BVB und RB durch Manchester United prominente Konkurrenz bekommen. Argumente für den eigenen Klub können Dortmund und Leipzig dennoch sammeln.