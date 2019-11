Dies sind Deutschlands mögliche Gegner bei der EM 2020

Nyon. Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gibt es auch nach der Auslosung des Play-offs (Halbfinals am 26. März, Finals am 31. März) zahlreiche Optionen für den EM-Gegner aus dem vierten Topf. Mit-Gastgeber Ungarn, der im Fall einer erfolgreichen Qualifikation sicher deutscher Gruppengegner wäre, trifft im Play-off in Pool A zunächst auf Bulgarien. Der Sieger des Duells spielt im Finale gegen Island oder Rumänien, die das zweite Halbfinale bestreiten.

Setzen sich Island, Bulgarien oder Ungarn durch, werden diese automatisch zum deutschen Vorrundengegner in Gruppe F, wie eine weitere Auslosung in Nyon ergab.

DFB-Team mit drei Heimspielen

Da neben Ungarn (mit Budapest) auch Rumänien (mit Bukarest) Gastgeber des Turniers im kommenden Sommer ist, kann sich auch bei der EM-Auslosung am 30. November in Bukarest noch nicht final entscheiden, in welcher Gruppe der Sieger des A-Pools landet. Setzt sich Rumänien durch, wäre der Sieger des A-Pools garantiert in Gruppe C mit der Ukraine und der Niederlande. In diesem Fall würde der Sieger des D-Pools bestehend aus Georgien, Nordmazedonien, Kosovo und Weißrussland in die deutsche Gruppe rücken.

Etwas mehr Klarheit hat dagegen England, das mit London ebenfalls Ausrichter ist. Das Team von Trainer Gareth Southgate hat wie das deutsche Team drei Heimspiele und bekommt es in der Gruppe D mit dem Sieger des C-Pools zu tun, in dem Schottland, Norwegen, Serbien und Israel um einen Platz kämpfen.

Die möglichen deutschen Gegner aus Topf 4: Island, Bulgarien, Ungarn, Georgien, Weißrussland, Kosovo, Nordmazedonien.

Zwölf Play-off-Duelle für vier Plätze

Die Play-off-Partien in der Übersicht (Sieger des erstgenannten Spiels hat im Finale Heimrecht):

Pool A: Bulgarien - Ungarn / Island - Rumänien

Pool B: Bosnien-Herzegowina - Nordirland / Slowakei - Irland

Pool C: Norwegen - Serbien / Schottland - Israel

Pool D: Georgien - Weißrussland / Nordmazedonien - Kosovo

Vier Lostöpfe mit sechs Mannschaften

Die Lostöpfe in der Übersicht:

Topf 1: Italien, Belgien, England, Deutschland, Spanien, Ukraine

Topf 2: Frankreich, Schweiz, Kroatien, Polen, Niederlande, Russland

Topf 3: Portugal, Türkei, Dänemark, Österreich, Schweden, Tschechien

Topf 4: Wales, Finnland, Sieger der Play-offs A, B, C und D