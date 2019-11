Nationalmannschaft: Toni Kroos und Joshua Kimmich als Hirn und Herz des DFB-Teams

Frankfurt. Nein, große Veränderungen hat Toni Kroos nicht festgestellt. Die Mitspieler im Kreise der Nationalmannschaft behandeln ihn genauso wie vorher, obwohl er doch jetzt auch Filmstar ist. Anfang Juli kam „Kroos“ in die Kinos, eine Dokumentation über die bisherige Karriere des Mittelfeldspielers. Der Streifen lockte in den ersten beiden Wochen 43.000 Zuschauer an, was für ein Länderspiel derzeit ja schon eine stattliche Kulisse wäre.

Aber angesprochen darauf hat ihn keiner der Kollegen, erzählt Kroos einen Tag vor dem letzten Qualifikationsspiel gegen Nordirland am Dienstag (20.45 Uhr, RTL). „Für meine Mitspieler ist das ja auch nicht das neuste der Welt“, sagt der 29-Jährige. „Der Film ist eher für Fans gemacht, die nicht so gut hinter die Kulissen gucken können.“

Toni Kroos spielt (fast) immer

Ohnehin will er ja weiter als Fußballer wahrgenommen werden, und in seinem Hauptberuf ist er auch gut ausgelastet. Ob bei Real Madrid oder bei der Nationalmannschaft: Kroos ist Leistungsträger, Kroos spielt (fast) immer. Auch am Dienstag. Obwohl die Qualifikation für die EM schon besiegelt ist. Obwohl Bundestrainer Joachim Löw sagt, dass es ihm „eigentlich wurscht“ ist, ob die Mannschaft den ersten Platz verteidigt, den sie mit zwei Punkten Vorsprung vor den Niederlanden belegt.

Aber der Bundestrainer will, dass sich seine zentrale Achse einspielt. Und zu dieser Achse gehört seit vielen Jahren Toni Kroos. „Er ist ein Vorbild in seiner ganzen Art und Weise, wie er diesen Beruf sieht“, schwärmt Löw. „Er arbeitet vor und nach dem Training für sich. Er ist top-professionell. Das sehen natürlich die jungen Spieler. Es ist gut, wenn man so ein Vorbild in der Mannschaft hat.“

Joshua Kimmich "kann sehr unangenehm für die Gegner sein"

Einer derjenigen, die dem Weltmeister von 2014 nacheifern sollen und wollen, ist Joshua Kimmich, 24 Jahre jung und seit der verkorksten Weltmeisterschaft 2018 im Mittelfeld neben beziehungsweise hinter Kroos gesetzt. „Das gefällt mir, ich habe ja auch in Madrid einen großen Giftzwerg hinter mir“, sagt Kroos.

Kimmich ist zwar neun Zentimeter kleiner als der angesprochene Casemiro, aber nicht minder giftig. „Er kann sehr unangenehm für die Gegner sein, weil er immer alles reinwirft“, lobt sein Mitspieler. „Andererseits, und das ist auf dieser Position auch entscheidend, kann er die Dinge fußballerisch gut lösen. Von daher ist es keine Überraschung, dass es wirklich sehr gut harmoniert.“

Kroos freut sich über Kimmichs Absicherung in der Nationalmannschaft

Mit Kimmich im Rücken, der sich für die defensive Drecksarbeit nicht zu schade ist, kann sich Kroos voll auf seine Stärken konzentrieren: den Ball zirkulieren lassen, die Offensivspieler auch mal mit überraschenden Diagonalbällen in Stellung bringen. Und er kann sich weit nach vorne wagen und Tore schießen, wie beim 4:0 gegen Weißrussland. „Ich habe dann etwas mehr den defensiveren Part, übernehme die Absicherung“, erklärt Kimmich. „Ich glaube, dass das gut funktioniert.“

So gut, dass die beiden auch für die EM fest eingeplant sind im Zentrum. Kroos und Kimmich, das K.u.K.-Mittelfeld, soll Herz und Kraftzentrum der deutschen Mannschaft sein. „Das ist ein Bereich, der extrem wichtig ist, um Spiele zu gewinnen und zu dominieren“, findet Kroos selbst.

Und da hilft es, dass beide so unterschiedlich sind, dass sie sich mit ihren Stärken gut ergänzen: hier die ballsichere Passmaschine Kroos, dort der zweikampfstarke, dynamische Kimmich. Hier der stets ruhige Kroos, der mit leisen Tönen führt. Dort der impulsive Kimmich, der Mitspieler auch mal energisch zusammenstaucht. Der noch kein Führungsspieler vom Range eines Kroos ist, aber immerhin so etwas wie der Klassensprecher der Jahrgänge 1995/96, die immer stärker in die Verantwortung rücken.

Kroos und Kimmich brennen vor Ehrgeiz

Gemeinsam ist ihnen ein brennender Ehrgeiz, zudem der Wille, sich im Zusammenspiel noch deutlich zu verbessern bis zur EM. Und auch das abgelaufenen Länderspieljahres bewerten beide recht nüchtern, obwohl es doch mit der souveränen EM-Qualifikation endet.

Eine 3+ vergibt Kimmich. „Zwischen Zwei und Drei“ liegt die Note von Kroos. „Weil es ja auch nichts Besonderes ist, dass wir uns qualifiziert haben.“ Er weiß: Stoff für einen neuen Film bietet erst eine erfolgreiche EM.