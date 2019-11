Gescheitert und doch noch im Rennen

Berlin. Natürlich hat er sich das Spiel angesehen, Eroll Zejnullahu (25) schaut jedes Spiel der Nationalmannschaft des Kosovo. Die 1:2-Niederlage in Tschechien tat weh, weil sie knapp und unnötig war und dadurch die erste Chance zur Qualifikation für die Europameisterschaft dahin ist. „Aber wir haben sehr gut gespielt und gekämpft, leider waren die Tschechen am Ende etwas abgezockter“, sagt Zejnullahu. Er, der ehemalige Fußballer des 1. FC Union und heute bei Carl-Zeiss Jena, spricht immer noch in der Wir-Form, obwohl er schon länger nicht mehr eingeladen wurde und in der EM-Qualifikation keine Minute gespielt hat. „Einmal Kosovo, immer Kosovo“, sagt Zejnullahu. Das mache diese Mannschaft aus.

Im März hat der Kosovo noch eine EM-Chance

Die Nationalmannschaft des Kosovo ist erst vor drei Jahren offiziell vom europäischen Verband Uefa als 55. Mitglied aufgenommen worden. Die aktuelle Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft im kommenden Jahr ist die erste, an der der Kosovo teilnimmt. Die Chance hat das junge Team gleich genutzt, um auf sich aufmerksam zu machen. Dem Kosovo ist Platz drei in der Gruppe A sicher. Ein achtbares Resultat, aber damit wollen sich die Spieler um den Bremer Milot Rashica nicht zufrieden geben.

Im März hat die Mannschaft die Möglichkeit, sich einen der letzten vier Plätze für die EM zu sichern. Diese werden unter den Gruppensiegern der Nations League ausgespielt, sofern sich diese nicht schon für die EM qualifiziert haben. Der Kosovo muss sich gegen Georgien, Weißrussland und Nordmazedonien durchsetzen. Dann ist die Mannschaft des Schweizer Trainers Bernard Challandes zum ersten Mal Favorit.

Fahrt durch Pristina bleibt unvergesslich

Das liegt an dem bisherigen Auftreten. In der EM-Qualifikation gelangen gegen Bulgarien, Montenegro und Tschechien schon drei Siege. In England schlug man sich beim 3:5 achtbar. Das Rückspiel am Sonntag (18 Uhr) soll der Höhepunkt in der noch jungen Länderspiel-Historie werden. „Das ganze Land wird Kopf stehen“, sagt Zejnullahu. Er kann sich noch gut daran erinnern, wie es damals war, als er das erste Mal zur Nationalmannschaft kam und sie alle gemeinsam im Bus durch die Hauptstadt Pristina gefahren sind. „Die Menschen standen an den Straßen, haben uns zugejubelt, einige haben Tränen vergossen. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen“, sagt Zejnullahu.

Kaum ein Mitglied der Uefa musste derart lange um Anerkennung kämpfen wie der Kosovo. Die Republik auf dem westlichen Teil der Balkanhalbinsel galt lange als politisch isoliert, heute wird sie von 114 der 193 Mitglieder der Vereinten Nationen anerkannt. Zu denen, die die Republik nicht anerkennen, gehören auch Spanien, Russland, Aserbaidschan und Rumänien. Weil in diesen Ländern aber die EM auch ausgetragen wird, könnte es problematisch werden. Bereits bei der U17-EM in diesem Jahr in Spanien mussten die Spiele des Kosovo in die Schweiz verlegt werden.

Ablehnung der anderen schweißt das Team zusammen

Die Ablehnung der anderen und der lange Ausschluss von internationalen Wettkämpfen haben ein spezielles, sehr intensives Nationalgefühl gefördert. Egal ob bei Spielern oder Fans. Das Stadion in Pristina ist mit rund 13.000 Plätzen zwar sehr klein, doch die Menschen schaffen eine Atmosphäre, wie sie einzigartig ist in Europa. „Ich weiß von anderen Fußballern, dass sie extrem beeindruckt waren, als sie mit ihren Nationalteams bei uns antreten mussten. Die Enge, die Lautstärke und die Leidenschaft unserer Fans sind nicht alltäglich“, sagt Zejnullahu. Als nächstes sollen sich die Engländer davon überzeugen.