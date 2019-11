Uli Hoeneß – eine Reizfigur geht in den Ruhestand

Berlin. Wie ein verschüchterter Junge nahm Uli Hoeneß den großen Ball entgegen, der ihm gereicht wurde. Ein Abschiedsgeschenk der Basketballer von Bayern München, mit Danilo Barthel als Überbringer, der den Präsidenten des Klubs um mehr als einen Kopf überragt. Derart scheu hat man Hoeneß selten gesehen in seiner Zeit als Fußball-Profi, schon gar nicht während der vier Jahrzehnte als Manager und Präsident des FC Bayern.

Ein Macher, ein geborener Organisator, einer, der sich unter Druck immer durchgebissen hat – so sehen ihn seine Sympathisanten. Großmaul, rücksichtsloser Geschäftemacher oder Steuerhinterzieher sind die Umschreibungen seiner Gegner. In jedem Fall hat Hoeneß nicht nur den FC Bayern, sondern den deutschen Fußball und auch die Bundesrepublik geprägt.

Am Freitag endet nun die Ära Hoeneß beim FC Bayern, der 67-Jährige tritt auf der Mitgliederversammlung des Bundesligisten nicht mehr für das Amt des Vereinspräsidenten an. Hoeneß hat den Zeitpunkt selbst gewählt in einer Zeit, die ihn längst überholt hat. Wohl auch deshalb der Rückzug, der im Grunde genommen nur ein halber ist. Hoeneß bleibt dem Klub als Aufsichtsrat der FC Bayern AG erhalten, der Fußball-Abteilung des Klubs, ausgegliedert im Jahr 2002.

Hoeneß’ Predigten wirken wie aus der Zeit gefallen

Nicht der einzige Schachzug des Managers Hoeneß. Ehe er 2009 in die Klubführung wechselte, arbeitete er 30 Jahre lang daran, den FC Bayern zu jenem Klub zu machen, der er heute ist. Es liegt in der Natur der Sache, dass es Hoeneß in den vergangenen zehn Jahren vor allem darum ging, jenen FC Bayern zu bewahren, den er aufgebaut hatte.

Uli Hoeneß (r.) spricht mit Hasan Salihamidzic, inzwischen Sportvorstand des FC Bayern.

Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON / picture alliance / SvenSimon

„Ich will, dass es dem FC Bayern nicht nur gut geht, wenn ich da bin, sondern dass es ihm auch gut geht, wenn ich nicht mehr da bin“, ließ Hoeneß nun wissen. Ein hehres Ansinnen, das jedoch verblasst, weil man ahnt, dass es ihm vor allem darum gehen dürfte, dass der Klub in seinem Sinne weitergeführt wird.

Eines Monarchen gleich, der jeden schützt, der in seinem Königreich lebt. Außenstehende dürfen das Erschaffene bewundern. Kritik gilt als Kriegserklärung. Die Pressekonferenz der Beleidigten vor einem Jahr, als Hoeneß, der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic, damals noch Sportdirektor, zum Rundumschlag gegen die Presse ausholten, sei hier als Beleg genannt. Ebenso die Hoeneß’sche Verteidigungsrede für Salihamidzic am vergangenen Sonntag, per eigener Telefoneinwahl in den „Doppelpass“ von Sport 1 initiiert. Stets angriffslustig, auch wenn seine Predigten wie aus der Zeit gefallen wirken.

Hoeneß war einer der schnellsten Stürmer der Welt

Dabei war der gebürtige Ulmer seiner Zeit weit voraus gewesen, nachdem er sich 1970 im Alter von 18 Jahren entschied, seinen ersten Vertrag als Fußball-Profi beim FC Bayern zu unterschreiben. Aus jener Zeit stammt auch der Satz, der Hoeneß‘ Schaffen bestimmen sollte.

Im Alter von 18 Jahren unterschrieb Uli Hoeneß seinen ersten Profivertrag beim FC Bayern.

Foto: SVEN SIMON / picture alliance / SvenSimon

Auf die Frage, wenn er sich entscheiden müsste zwischen Liebe oder Fußball, zögerte der junge Profi keine Sekunde: „Dann muss und würde ich Fußball wählen.“ Die Ehe mit seiner Frau Susanne hält trotzdem seit 1973.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Fußball-Arbeiter Hoeneß längst etabliert, in der Bundesliga und in der Nationalmannschaft. Weil ihm die filigranen Fähigkeiten eines Franz Beckenbauers fehlten, trainierte er sich die Leistungsdaten eines Zehnkämpfers an. So wurde Hoeneß zu einem der schnellsten Stürmer der Welt.

Hoeneß lud Fans zum Frühstück zu sich ein – gegen Vorkasse

Schon damals kristallisierte sich bei dem Sohn eines Fleischers die Währung für Erfolg heraus: Geld. Seine Werberechte hatte er an eine Agentur verkauft. Banken, Bausparkassen oder Versicherungen wären geeignete Werbefelder für ihn. Doch er ließ es sich auch nicht nehmen, Bayern-Fans ein Frühstück in seiner Doppelhaushälfte in Ottobrunn südöstlich von München zu servieren – gegen ordentlich Vorkasse, versteht sich.

Seine Ehefrau sah darin einen Beitrag für die erfolgreiche Karriere ihres Mannes. Begeistert war Susanne Hoeneß davon allerdings nicht. In Zeiten von Facebook, Twitter, Instagram und Co. sind solche Zusammenkünfte nicht mehr vorstellbar. Damals war Hoeneß beliebt, auch bei den Medien.

Inzwischen gibt es kaum eine Klientel, mit der sich Hoeneß nicht angelegt hat. Die Medien warnte er bereits: „Jetzt, da ich keine offizielle Funktion mehr habe, werde ich die Abteilung Attacke wieder ausfahren.“

Hoeneß legt sich auch mit den eigenen Fans an

Auch Trainer wie Louis van Gaal („Menschlich war er eine Katastrophe“) attackierte er, oder Spieler wie Lothar Matthäus. „So lange Karl-Heinz Rummenigge und ich etwas beim FC Bayern zu sagen haben, wird der bei diesem Verein nicht mal Greenkeeper“, wetterte Hoeneß gegen den Rekordnationalspieler.

Zwischen Uli Hoeneß (r.) und Christoph Daum (2.v.l.) kam es im Sportstudio des ZDF zum Showdown. Mit dabei: Udo Lattek (l.), Jupp Heynckes (2.v.r.) und Moderator Bernd Heller.

Foto: Alfred Harder / picture alliance / Alfred Harder

Vor zwölf Jahren beschimpfte er auf der Jahreshauptversammlung die eigenen Fans, weil sie sich über die schlechte Stimmung in der Allianz Arena beschwert hatten: „Das ist eine populistische Scheiße. Es kann doch nicht sein, dass wir kritisiert werden, die wir uns hier jahrelang den Arsch aufreißen. Was glaubt ihr, wer euch finanziert? Die Leute aus den Logen, denen wir das Geld aus der Tasche ziehen. Die Scheißstimmung, für die seid ihr doch verantwortlich und nicht wir.“

Die erste persönliche Krise hatte Hoeneß da bereits hinter sich, eine zweite sollte folgen. Noch heute sagt der Fleischfabrikant über Christoph Daum und die Kokain-Affäre: „Da habe ich Glück gehabt, dass Daum in einer gewissen Überheblichkeit die Probe hat machen lassen. Sonst wäre ich möglicherweise weg gewesen.“

Daums Überheblichkeit rettet Hoeneß

Die Haarprobe, mit der Daum vor 19 Jahren die größte Hürde auf dem Weg zum Bundestrainer nehmen wollte, erwies sich für den Coach als Bumerang. Dass er überhaupt geworfen werden musste, lag an einem Gespräch zwischen Hoeneß und einem Journalisten, in dessen Folge Daums Kokain-Konsum publik wurde.

Bayern-Manager Uli Hoeneß telefoniert 1981 in seinem Büro.

Foto: Rauchensteiner/Augenklick / picture-alliance / Augenklick/Rauchensteiner

Dieses Gerücht, das sich am Ende als wahr herausstellte, bewusst gestreut zu haben, hat Hoeneß stets bestritten. Auch wenn es gegen seinen Intim-Feind ging. Die Fehde zwischen Hoeneß und Daum im Meisterrennen 1989 gipfelte im legendären „Sportstudio“-Auftritt im ZDF. „Der kann noch hundert Jahre spielen, der wird uns nie überholen“, wetterte der Bayern-Manager über den damaligen Kölner Trainer. Er sollte recht behalten.

Hoeneß war zu dieser Zeit längst zum Schwergewicht der Fußballmanagerbranche aufgestiegen. Daran war 1979 im Alter von 27 Jahren nicht zu denken, als sich der FC Bayern in seiner Verzweiflung dafür entschied, Hoeneß den Managerposten anzubieten. Wegen seines kaputten Knies, mit dem er sich noch vier Jahre durch die Bundesliga quälte, hatte Hoeneß seine aktive Karriere beenden müssen.

Hoeneß führte den FC Bayern aus der Fast-Insolvenz

Doch Manager in der Bundesliga? Paul Breitner, Hoeneß damaliger Mitspieler und Freund bei den Bayern, konnte sich nicht vorstellen, „den Uli irgendwann einmal als Manager bei einem Fußball-Verein zu sehen, denn dazu ist das Betätigungsfeld für den Uli zu klein.“ Doch der Uli übernahm den Verein, der kurz vor der Insolvenz stand. Mit einem Umsatz von zwölf Millionen D-Mark, aber auch sieben Millionen Schulden war der FC Bayern alles andere als eine Hausnummer im deutschen Fußball, trotz seines doppelten Titel-Hattricks in den 70er-Jahren (Meisterschaft 1972-1974, Europapokal der Landesmeister 1974-1976).

Uli Hoeneß posiert mit Paul Breitner 1973 für Bademoden eines Münchner Herrenausstatters.

Foto: Istvan Bajzat / picture-alliance/ dpa

Als eine der ersten Maßnahmen holte er seinen Bruder Dieter, damals Stürmer beim VfB Stuttgart, nach München. Die Branche nahm dies schmunzelnd zur Kenntnis und tat dies als Familienmaßnahme ab. Es war der Startschuss von insgesamt knapp 200 Spieler-Verpflichtungen, von denen nur rund ein Drittel als Flops gelten. Als einer der ersten Manager verhandelte Hoeneß über leistungsbezogene Verträge.

Mit dem Verkauf von Karl-Heinz-Rummenigge zu Inter Mailand für die damalige Rekordsumme von 11,4 Millionen D-Mark machte er die Bayern 1984 auf einen Schlag schuldenfrei. Es war der Startschuss für den FC Bayern hin zur Weltmarke, die im vergangenen Geschäftsjahr 750 Millionen Euro Umsatz und einen Gewinn von 52,5 Millionen Euro erzielte.

Ein Steuerhinterzieher, der den Moralisten gibt

Hoeneß hat sich nie ausschließlich über Fußball definiert. Er selbst beschreibt sich als „politisch durch und durch interessiert“, was nach der Jahrtausendwende deutlich wurde. Er trat in Talkshows auf, hatte zu allem eine Meinung, gab den Moralisten. Er habe erkannt, äußerte er damals, dass „je größer man wird, desto sozialer musst du werden. Im Laufe der Jahre bin ich ein sehr sozialer Chef geworden.“ Sätze, die Hoeneß Jahre später einholen.

Uli Hoeneß feiert mit den Bayern-Spielern den Champions-League-Triumph 2013. Die Ermittlungen gegen ihn wegen Steuerhinterziehung waren da schon in vollem Gange.

Foto: firo Sportpho / picture alliance / augenklick/firo Sportphoto

Im Januar 2013 wurde ein Schweizer Nummernkonto mit einem hochrangigen Bundesliga-Akteur in Verbindung gebracht. Hoeneß sah sich durch jene Recherche des Magazins „Stern“ offenbar ertappt und gab überstürzt eine Selbstanzeige ab, voller Fehler. Die Staatsanwaltschaft ermittelte, Deutschland hatte seine Steueraffäre.

In großem Stil hatte Hoeneß an der Börse spekuliert und dabei Steuern hinterzogen. Die Angelegenheit beschädigte die Ikone, zu der sich Hoeneß selbst stilisiert hatte. 35 Millionen Euro zahlte er nach, inklusive Zinsen und Strafen, von der Verurteilung blieb er dennoch nicht verschont: dreieinhalb Jahre Haft, von der er die Hälfte absaß. Hoeneß verzichtete auf eine Revision. Er wollte seiner Familie die Zeit bis zu einem zweiten Urteil nicht zumuten.

Hoeneß und die 20-Millionen-Euro-Frage

Vor der Haft hatte Hoeneß im Mai 2014 bei den Bayern abgedankt mit den Worten: „Das war es noch nicht.“ Bei seiner Rückkehr im November 2016 wurde er von den Fans wie ein Messias gefeiert. Szenen, die man nur in München verstehen kann.

Uli Hoeneß heiratet 1973. Die Ehe mit Susanne hält bis heute.

Foto: dpa / picture-alliance/ dpa

Zumal Fragen nach dem Steuerskandal offenblieben. Etwa über jene 20 Millionen Mark, die der damalige Chef von Adidas, der 2009 verstorbene Robert Louis-Dreyfus, angeblich Hoeneß für Spekulationen zur Verfügung gestellt hatte. Geschäfte, die in jene Phase fielen, in der die FC Bayern AG über einen Einstieg des Sportartikelherstellers verhandelte.

Auch andere Unternehmen, wie das US-Unternehmen Nike, hätten sich für einen Einstieg interessiert. Hoeneß habe aber, wie er im September 2001 verriet, höhere Angebote ausgeschlagen, um weiter „mit einem deutschen Unternehmen“ zusammenzuarbeiten. Der Nachfolger von Louis-Dreyfus wurde Herbert Hainer (bis 2016), designierter Hoeneß-Nachfolger als Bayern-Präsident.

Für Hoeneß gilt der Flugzeugabsturz 1982 als zweiter Geburtstag

„Ich werde dem Verein dienen, bis ich nicht mehr atmen kann.“ Hoeneß Credo hätte schon vor Jahrzehnten vorbei sein können, am Anfang seiner Manager-Karriere. Es grenzt immer noch an ein Wunder, dass er 1982 den Absturz eines zweimotorigen Propellerflugzeugs nahe Hannover überlebte – als einziger von vier Insassen.

Das Flugzeugwrack, in dem Uli Hoeneß 1982 einen Absturz überlebte.

Foto: Wolfgang Weihs / picture-alliance / dpa

Ein Förster hatte ihn, unter Schock stehend und orientierungslos umherirrend, im Schwarzen Moor aufgegriffen. Jener 17. Februar gilt seitdem als zweiter Geburtstag des am 5. Januar 1952 geborenen Hoeneß. Vielleicht sagt Hoeneß, der als Funktionär beim FC Bayern 19 Trainer erlebte und insgesamt 52 Titel holte, außerdem als Spieler die EM 1972 und die WM 1974, auch deshalb: „Ich bin mit mir im Reinen.“

Frühere Rivalen rühmen Hoeneß nun für „Gerechtigkeitsgefühl und Fürsorge“ (Daum) und „seine Lebensleistung“ (van Gaal), oder sie loben ihn für seinen „Respekt füreinander“ (Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke) und sogar dafür, „uneitel“ zu sein (Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp). Und alle sollten sich sicher sein, so ganz tritt Hoeneß nicht von der Bühne ab. So kündigte er an: „Immer, wenn ich Unsachliches höre oder sehe, werde ich den Verein wie eine Glucke bewachen.“