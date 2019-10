Fussball In Dortmund wachsen die Zweifel an Trainer Lucien Favre

Gelsenkirchen. Wieder kaum Torgefahr, erneut keine Meisterreife – bei Borussia Dortmund wächst die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Beim schmeichelhaften 0:0 im Revierderby auf Schalke erwies sich die BVB-Offensive erneut als harmlos.

Dass der gegnerische Strafraum für Marco Reus und Co. zum wiederholten Mal zur Tabuzone wurde, sorgte selbst bei Schalkes Torhüter Alexander Nübel für Verwunderung. „Dortmund hatte gar keine Chance, weil keiner in die Box wollte“, hatte der Schlussmann beobachtet.

Nur mit viel Glück entgingen die Dortmunder drei Tage nach dem deprimierenden 0:2 bei Inter Mailand einem weiteren Rückschlag. Das verschaffte dem in die Kritik geratenen Trainer Lucien Favre zwar eine Atempause, nahm ihm aber nicht die Sorge um seinen Arbeitsplatz.

Rangnick oder Mourinho als Nachfolger im Gespräch

Nach nur zwei Siegen in den vergangenen acht Pflichtspielen stehen alle Beteiligten in der Bringschuld. Nach den Informationen dieser Redaktion wachsen intern die Zweifel an Favre immer mehr. Im Verein sind sie sich nicht mehr sicher, ob der 61-Jährige in der Lage ist, eine Spitzenmannschaft zu trainieren. Nach der Partie beim FC Bayern am 9. November wolle man Bilanz ziehen, ist es zu hören.

Nur wer könnte Favre ersetzen? Im Klub wissen sie, dass Ralf Rangnick aufgrund seiner Vorgeschichte zu verbrannt wäre. José Mourinho hingegen würden sie nehmen. Allerdings scheint es unwahrscheinlich, dass der Star-Trainer auf ein Engagement im Revier schielt.

So hoffen die Verantwortlichen weiter, dass Favre doch noch irgendwie die Kurve kriegt. Kapitän Reus gibt sich kämpferisch: „Wir müssen aus dieser Situation herauskommen. Wir werden zurückkommen, auch was das Spielerische angeht, selbst wenn wir davon momentan weit entfernt sind.“

Mario Götzes Verhältnis zu Favre ist angespannt

Anders als noch in Mailand kam diesmal zumindest niemand auf die Idee, den tristen Auftritt schönzureden. Schließlich war der Erzrivale aus Gelsenkirchen rund 70 Minuten die spielbestimmende Mannschaft. „Für uns ist der Punkt eher glücklich“, gestand Sportdirektor Michael Zorc, „es wirkt alles ein bisschen zäh und verkrampft.“

Und so wächst die Skepsis an Favre weiter. „In Dortmund wie auf Schalke brauchst du Emotionen“, sagte der 1990er-Weltmeister Olaf Thon, „da braucht man einen, der Gas gibt, die Leute mitnimmt.“ Im Fall von Mario Götze war davon nach außen nichts zu sehen.

Zehn Tage entscheiden über Favres Zukunft

Bei seiner Auswechslung in der 58. Minute wurde der Edelreservist von Favre keines Blickes gewürdigt – ein Bild, das viele Beobachter als Indiz für das angespannte Verhältnis der beiden werteten. So oder so: Götze war im Spiel kein Faktor.

Ein Torjäger wie Paco Alcácer würde vermutlich helfen, die Probleme zu beheben. Doch wie Sportmanager Zorc bestätigte, wird der Spanier auch am Mittwoch im Pokal gegen Mönchengladbach (20.45 Uhr/ARD, Sky) nicht zur Verfügung stehen. Diese Partie bildet den Auftakt zu einem schweren Programm mit Duellen gegen Wolfsburg, Mailand und München. Es werden zehn Tage, die über die Zukunft von Favre entscheiden.