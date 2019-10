Foto: Twitter / The Newspaper

Sie sorgten für Angst und Schrecken: vermummte Hooligans in Piräus.

Randale beim 4:0 des Bayern-Nachwuches in Piräus. Das Spiel in der Youth League musste für eine halbe Stunde unterbrochen werden.

Fussball Hooligans stürmen Spiel des Bayern-Nachwuchses in Piräus

Piräus. Vermummte Randalierer haben beim Youth-League-Spiel des FC Bayern München in Griechenland für einen Skandal gesorgt.

Nach Attacken der Hooligans musste die Partie bei Olympiakos Piräus vorübergehend unterbrochen werden. Beim Stand von 4:0 für den Münchner U19-Nachwuchs pfiff der Referee die Partie im Trainingszentrum von Olympiakos am Dienstagabend in der 81. Minute zunächst ab.

Sie kamen mit Motorrad-Helmen und Stöcken

Rund 80 Hooligans, darunter einige mit Motorrad-Helmen maskiert und Stöcken in der Hand, stürmten den Rendi-Sportplatz. Am Münchner Block wurden Fahnen geklaut, dazu warfen die Vermummten Gegenstände in die Zuschauerreihen.

Um die verletzten Anhänger kümmerte sich das medizinische Personal des FC Bayern zur Erstversorgung. Nach Informationen vor Ort mussten fünf Bayern-Anhänger ins Krankenhaus. Ziel der Angreifer waren wohl die Blockfahnen.

Die Partie wurde nach einer rund halbstündigen Unterbrechung fortgesetzt. Es blieb beim 4:0 für den FC Bayern. Partien der Youth League werden im Rahmen der Champions League durchgeführt.