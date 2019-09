Bayern-Boss Hoeneß wütet gegen ter Stegen und den DFB

Will sich Kritik an seinen Spielern nicht mehr gefallen lassen: Bayerns Boss Uli Hoeneß.

Bayerns Manager Uli Hoeneß setzt nach dem 3:0 gegen Belgrad in der Champions League zum Rundumschlag in der Torhüter-Debatte an.

München. Uli Hoeneß trat noch einmal in seiner Paraderolle auf: als polternder Wut-Bayer. Der in zwei Monaten scheidende Präsident verspürte nach dem positiven Start des FC Bayern in die Champions League erheblichen Redebedarf - aber kaum zum Spiel. Heraus kam nach einem souveränen 3:0 (1:0) gegen Roter Stern Belgrad am Mittwoch nahe Mitternacht ein polemischer Rundumschlag zum aufgeregten Torwart-Disput in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft rund um Marc-André ter Stegen und Manuel Neuer.

„Wir werden den Leuten schon mal ein bisschen Feuer geben – das können wir“, lautete der Schlusssatz der Hoeneß-Tirade. Vorher hatte er Barcelona-Keeper ter Stegen angegriffen, dessen öffentliche Klage über die erneute Reservistenrolle bei den ersten Länderspielen der EM-Saison gegen die Niederlande und Nordirland einen Disput auch mit Kapitän Neuer ausgelöst hatte. Startpunkt war eine Reporterfrage, ob er es fair finde, wie ter Stegen mit Neuer umgehe. „Ich finde das einen Witz“, antwortete Hoeneß - und danach ging’s richtig los.

Hoeneß beschwert sich über fehlende Unterstützung des DFB

„Er hat überhaupt keinen Anspruch, da zu spielen“, stänkerte Hoeneß. Neuer habe nach der langen Fußverletzung seine „alte Form“ wiedergefunden. Daher könne es doch „gar keine Diskussion geben, dass nur er die Nummer eins sein kann“, behauptete Hoeneß. „Ich hätte mir auch vom DFB mehr Unterstützung erwartet“, beschwerte sich Hoeneß.

Und drohte sogar: „Wir werden uns das in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler hier beschädigt werden ohne Grund. Ter Stegen ist ein sehr guter Torwart, aber Manuel Neuer ist doch viel besser und viel erfahrener. Da gibt es doch gar keine Diskussion für irgendjemand auf der Welt, daran zu zweifeln.“

Auch die süddeutsche Presse wird kritisiert

Die Münchner Presse bedachte Hoeneß auch noch mit Kritik, weil sie nicht für Neuer Partei ergreife, während „die westdeutsche Presse“ den Ex-Gladbacher ter Stegen „extrem“ unterstütze, „als wenn er schon 17 Weltmeisterschaften gewonnen hätte“.

Neuer, der beim Pflichtsieg gegen Belgrad durch Tore von Coman, Lewandowski und Müller - anders als DFB-Rivale ter Stegen tags zuvor bei Barcelonas 0:0 in Dortmund - einen weitgehend arbeitslosen Dienst im Bayern-Tor verrichtet hatte, hielt seinen nächsten Beitrag zur eskalierenden Torwart-Debatte möglichst kurz. „Unterstützer zu haben, ist natürlich immer gut“, sagte er zur Hoeneß-Rückendeckung.

Löw muss die Torhüterdebatte bis zu den nächsten Länderspielen klären

„Ich will einfach meinen Job erledigen“, sagte Neuer lapidar. Das gelingt dem 33-Jährigen schon länger wieder auf höchstem Niveau. Darum ist er weiterhin bei Löw die Nummer 1. Der Bundestrainer bewies größtmögliche Dankbarkeit gegenüber Neuer übrigens, als er den Schlussmann trotz dessen langer Verletzungspause und fehlender Spielpraxis bei der WM 2018 ins Tor stellte - und nicht ter Stegen, der ihn davor top vertreten hatte.

„Ich finde, dass die Diskussion überhaupt nicht stattfinden darf“, bemerkte Bayern-Coach Niko Kovac sachlich zur Torhüterhierarchie. Neuer bringe „seit zehn Jahren Topleistungen“. Klären muss Löw das Spannungsfeld der DFB-Keeper dennoch dringend, spätestens bei den nächsten Länderspielen gegen Argentinien (Test) und in Estland (EM-Qualifikation) im Oktober.