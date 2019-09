Champions League: Benfica Lissabon gegen RB Leipzig live im TV & Stream

Zum Auftakt der Champions-League-Saison trifft RB Leipzig am Dienstag (17. September, 21 Uhr) auf Benfica Lissabon. Für die Leipziger ist es der zweite Versuch in der UEFA Champions League, das Achtelfinale zu erreichen. In der ausgeglichen besetzten Gruppe G mit Benfica, Zenit und Lyon wäre ein Erfolg zum Auftakt wichtig.

Champions League 2019/20 - Spielplan, Gruppen & Termine

Benfica Lissabon gegen RB Leipzig: Alle Infos zur TV-Übertragung

Das Spiel Benfica Lissabon gegen RB Leipzig wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen und und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Außerdem kann der Stream via Google Chromecast, Sony Playstation, Apple TV und Amazon Fire TV (Stick) auf den TV übertragen werden. Der Livestream der Partie beginnt am Dienstag (17. September) um 21 Uhr. Derzeit bietet DAZN sein Abonnement nach einem kostenlosen Probemonat zum Preis von 11,99 Euro im Monat. Ein Jahresabo gibt es für 119.99 Euro.

Die Champions League verschwindet aus dem Free-TV

Wie in der vergangenen Saison werden die Spiele der Champions League nicht mehr im Free TV gezeigt. Zusammen mit dem Pay-TV-Anbieter Sky hat sich der Streamingdienst DAZN die TV-Rechte gesichert. DAZN zeigt insgesamt 110 Spiele der Königsklasse. Sky hat sich die Rechte für 28 Champions-League-Partien gesichert.

Gibt es das Spiel auch im Free-TV?

Nein, DAZN hat die Exklusivrechte. Weder Sky noch das Free-TV haben die Rechte zur Übertragung der Begegnung.

Champion League-Gruppenspiel im Liveticker

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Champions-League-Gruppenspiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Benfica Lissabon vs. RB Leipzig

Lesen Sie auch:

Klubvereinigung ECA: BVB-Boss Watzke in den Vorstand gewählt

Frenkie de Jong – das Update von Franz Beckenbauer

Staatsanwaltschaft klagt Boateng wegen Körperverletzung an