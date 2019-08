Lewandowski – für Bayern so wertvoll wie nie

Robert Lewandowski will seinen Vertrag in München verlängern. Nach sieben Toren in den ersten drei Pflichtspielen sind die Bayern begeistert.

Gelsenkirchen.. Drei Finger für drei Tore. Stolz zeigte Robert Lewandowski diese Geste in sämtliche Kamera-Objektive, wie man das heutzutage eben so macht als erfolgreicher Fußballprofi - immer an Instagram und die sozialen Medien denken. Und natürlich nahm der Torjäger des FC Bayern München den Spielball nach seinem Dreierpack, der das 3:0 beim FC Schalke zementierte, mit nach Hause. Macht man auch so als Fußballer, seit ewigen Zeiten. Ein Ritual.

Lewandowski stiehlt Coutinho die Show

Wichtiger aber war dem 31-Jährigen, mit einer starken Leistung aller Welt zu zeigen: Leute, Leute – ihr könnt gern Zugang Coutinho (27) vom FC Barcelona als Weltstar feiern, auch Lucas Hernández, den 80-Millionen-Euro-Zugang für die Abwehr sowie Ivan Perisic, den WM-Zweiten aus Kroatien, die beide debütierten. Aber der Beste, der Toptorjäger, das bin immer noch ich! Leicht abgewandelt vom Ausspruch „L’état c’est moi“ (übersetzt: Der Staat bin ich), ein Schlagwort des Absolutismus und zumeist Ludwig XIV. zugeschrieben, betont der Pole mit seiner exzellenten Frühform: „Lewy, c’est moi“. Anders gesagt: Ich bin hier der Star!

Und das, während alle Augen auf das Debüt des neuen Superstars Coutinho gerichtet waren. Der erste Eindruck nach den 33 Minuten Spielzeit, eingewechselt für Thomas Müller: Seine feine Ballbehandlung, die Übersicht und das Spielverständnis sind trotz Fitness- und Trainingsrückstands bereits zu erkennen. Trainer Niko Kovac setzt die Barca-Leihgabe (für 8,5 Millionen Euro reine Gebühr bis Saisonende) auf seiner Lieblingsposition im zentralen offensiven Mittelfeld ein. Doch der gute, nein sehr gute, alte Lewandowski stahl dem Brasilianer die Show. Ein cool verwandelter Elfmeter, ein wunderbarer Freistoß und ein Direktschuss nach perfekter Ballannahme.

Kovac feiert seinen Torjäger

Fertig war das 3:0. Da verneigte sich auch Neu-Bayer Coutinho, von dem man sich so viel Magie in München erhofft: „Robert ist eine Legende. Ich bin erst drei, vier Tage hier, aber ich habe seine Qualität schon im Training gesehen.“ In den bisherigen vier Pflichtspielen der Bayern traf Lewandowski sieben Mal, in den ersten beiden Bundesliga-Partien fünf Mal und ist damit der erste Spieler seit Roy Makaay 2005, der an den ersten beiden Spieltagen doppelt zuschlägt. Am ersten Spieltag war Hertha BSC beim 2:2 zweimal das Lewy-Opfer.

„Diese Effizienz, diese Kaltschnäuzigkeit - die ist einzigartig“, feierte ihn Kovac, „Lewy ist der amtierende Torschützenkönig, er will diese Krone behalten.“ Na klar. „Ich erwarte von mir immer mehr, weil ich weiß: Ich kann immer besser spielen und habe Potenzial nach oben“, so der Torjäger. Keine Drohungen, bitte. Der Vizekapitän, inzwischen viel offener und integrativer in der Gruppe, hat erkannt: „Allein kann man ein Spiel gewinnen, aber mit der Mannschaft gewinnst du Titel.“ Daher wollen die Bayern seinen Vertrag um weitere zwei Jahre bis 2023 verlängern und ihn wohl wieder zum Top-Verdiener machen, was er vor Coutinhos Ankunft an der Säbener Straße war. „Zu 95 Prozent ist alles klar“, sagte Lewandowski.

Diese Woche soll der Vertrag verlängert werden

Diese Woche soll die Unterschrift erfolgen. Der einstige Traum von Real Madrid ist gestrichen, er will nun unbedingt mit Bayern die Champions League gewinnen. „Lewa“, so nennt Sportdirektor Hasan Salihamidzic ihn, „ist der Wahnsinn. Er hat die Messlatte schon mal ziemlich hoch gesetzt mit fünf Toren. Mal schauen, wie viele Tore er dieses Jahr noch schießt.“ Bleibt er bei 2,5 Toren pro Spiel sind es am Ende 85 – ein Scherz.

Dennoch: In Top-Form könnten die 40 Tore von Gerd Müller, dem „Bomber der Nation“ aus der Saison 1971/72 nicht mehr lange eine Bundesliga-Bestmarke für die Ewigkeit sein.