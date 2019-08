Bayerns neuer Mann für die magischen Momente

München.. Er ist da. Philippe Coutinho kam am Sonntagmorgen in München an, und zwar wie es sich für einen Superstar gehört. Der 27-Jährige flog mit einem Privatjet aus Barcelona ein, wurde um kurz nach 10 Uhr von Mitarbeitern am Privatterminal des Münchner Flughafens abgeholt, stieg direkt am Rollfeld in den bereitgestellten Wagen – mit einem charmanten Lächeln. Und ab in den Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg, ins Krankenhaus „Barmherzige Brüder“, zum Medizincheck. Teil zwei der Untersuchung erfolgte mittags an der Säbener Straße bei Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt.

Coutinho ist bereit für seine neue Herausforderung beim FC Bayern München. Am Dienstag soll er erstmals mit seiner neuen Mannschaft trainieren und auf einer Pressekonferenz im großen, feierlichen Rahmen vorgestellt werden. Bem-vindo, Coutinho! Herzlich willkommen! Die einjährige Leihe als wahres Sommerschlussverkauf-Schnäppchen?

Kaufoption für 120 Millionen Euro

Nicht ganz. Laut „Bild“ überweist der FC Bayern an den FC Barcelona für die Leihe des Brasilianers lediglich 8,5 Millionen Euro. Laut „Sky“ läppert sich die Summe auf 20 Millionen, denn draufgepackt werden müsse noch die in diesen Zeiten stets üppige Beraterkommission sowie weitere Zahlungen an Barca. Eine Summe ist fix: Die Kaufoption für den Gewinner der Copa America 2019 beträgt 120 Millionen Euro – was dann ein Bayern-Rekord und somit natürlich Bundesliga-Rekord wäre.

Wie sein Gehalt. Der Brasilianer, der seit 2014 zum Kern der „Selecao“ gehört, soll in München das Gehalt verdienen, das er in Barcelona bekommt, also 13 Millionen Euro netto (rund 22 Mio. brutto). Damit würde der Offensivspieler zu Bayerns Top-Verdiener aufsteigen, deutlich vor Robert Lewandowski, Thomas Müller und Kapitän Manuel Neuer, die auf rund 15 Mio. Euro brutto geschätzt werden.

Zauberfuß mit vielen Qualitäten

Fürstlich, fürstlich – doch der „kleine Magier“, so sein Spitzname, soll die neue Attraktion der Liga werden, für Bundestrainer Joachim Löw ist es gar ein „Königstransfer“. Mit dem spektakulären Deal rückte Bayerns Stolperstart, das 2:2 im Saison-Auftaktspiel gegen Hertha BSC, vollends in den Hintergrund. Glanz und Aufbruchstimmung sind mit Coutinho in München gelandet. Folgt nun Gloria – also neben der Verteidigung des Doubles auch ein Angriff auf den Gewinn der Champions League? Künftig wird Coutinho, als offensiver Achter im zentralen Mittelfeld (seine Lieblingsposition), als Zehner oder als Linksaußen eingesetzt, mit der Rückennummer „10“ auflaufen, die bis Ende Mai Arjen Robben trug. Hat Coutinho auch das Zeug zum Publikumsliebling, der die Fans mitreißt? Vor allem, wenn er Thomas Müller verdrängt?

Abwarten. Sicher ist: Der Zauberfuß, für den Barca im Januar 2018 insgesamt 145 Millionen Euro (damit der drittteuerste Transfer der Welt) an den FC Liverpool zahlte, bereichert Bayerns Offensivspiel. Er hat alles. Technik, Spielverständnis, Überblick, Passqualität, Dribbling, Abschluss. Über diesen „Weltstar“ könne sich „ganz Deutschland freuen“, sagte Bayern-Trainer Niko Kovac. Coutinho werde „das Offensivpotenzial, das wir schon haben, mit seiner technischen Qualität aufwerten. Er ist für uns ein sehr wichtiger Spieler, nicht nur vom Namen her“, betonte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Aber eben auch vermarktungstechnisch.

Erster Einsatz wohl auf Schalke

Selbst die Konkurrenz ist beeindruckt – und schwärmt: „Coutinho ist ein geiler Spieler, eine absolute Bereicherung, ich bin ein absoluter Fan von ihm“, sagte ausgerechnet Julian Brandt von Bayerns Titelrivale Borussia Dortmund. Für Herthas Marko Grujic, der mit Coutinho in Liverpool spielte, ist er „ein aufregender Spieler, der verrückte Sachen macht.“ Er werde, sagte Grujic in „Bild“, „bei Weitem der beste Fußballer in Deutschland sein“.

Mehr Vorschusslorbeeren kann man kaum bekommen. So riesig wie all die Millionensummen und Lobpreisungen dürften auch die Erwartungen sein, wenn Coutinho am Sonnabend erstmals im Bayern-Trikot aufläuft – auf Schalke.

„Jetzt ist unser Kader so komplett oder so gut aufgestellt, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagte Präsident Uli Hoeneß bei „Sky“ nach den zuvor bekannt gegebenen Verpflichtungen von Ivan Perisic und Mickael Cuisance. Wirklich? Angeblich bemüht sich der Verein doch noch um eine Rückkehr von Stürmer Mario Mandzukic (Juventus Turin) als Back-up für Robert Lewandowski. Hoeneß ergänzte, dass Trainer Kovac nun „in aller Ruhe mit diesem Kader bis Weihnachten arbeiten“ könne.

Noch Interesse an Sané?

Nur bis Weihnachten? Nein, das bezog sich auf das Wintertransferfenster, das am 1. Januar für einen Monat öffnet. Vielleicht startet man dann ja doch noch einen weiteren Anlauf beim am Kreuzband verletzten Leroy Sané. Je nach Verlauf von dessen Reha.