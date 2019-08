Traumtor von Kroos bei klarem Real-Sieg zum Saisonauftakt

Vigo. Toni Kroos hat beim Auftaktsieg von Real Madrid ein herrliches Tor erzielt. Der deutsche Fußball-Nationalspieler erzielte in der 61. Minute mit einem Schuss aus rund 20 Metern in den Winkel den zweiten Treffer der Königlichen zum 3:1 (1:0)-Erfolg bei Celta Vigo in der Primera Division.

Karim Benzema (12. Minute) hatte Real nach Vorarbeit des in Madrid umstrittenen Gareth Bale in Führung gebracht. Lucas Vazquez (81.) erhöhte auf 3:0, bevor Iker Losada (90.+1) noch für Vigo traf.

Real spielte von der 57. Minute an in Unterzahl, nachdem Vizeweltmeister Luka Modric wegen groben Foulspiels die Rote Karte gesehen hatte. Der Ex-Frankfurter Luka Jovic wurde bei Madrid in der Schlussphase für Benzema eingewechselt.

Real übernahm nach der schwachen Vorbereitung mit mehreren Testspielniederlagen vorerst die Tabellenführung. Meister FC Barcelona war überraschend mit einer 0:1-Niederlage bei Athletic Bilbao in die Saison gestartet.