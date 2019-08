Dortmund.. Wenn man ihn beobachtet, diesen Mats Hummels, auf der USA-Reise, im Trainingslager, in Dortmund, dann wirkt er wie einer, der sich nicht von seinem Weg abbringen lassen will. Stoisch, konzentriert, fast ein wenig in sich gekehrt rennt er über den Platz, absolviert Einheiten, Termine, Spiele.

Manchmal lacht er. Öfter zieht er seine Augen zusammen, feilt an der Abstimmung mit den Mitspielern, brüllt auch schon mal Kommandos. Kurz. Dann wird fokussiert weitergearbeitet. Alles, um sich optimal auf diesen Sonnabend vorzubereiten.

Für den Transfer warf der BVB Prinzipien über Bord

Denn an diesem Sonnabend, wenn Borussia Dortmund den FC Augsburg zum Bundesligastart empfängt (15.30 Uhr/Sky), dann läuft Hummels zum ersten Mal seit 1190 Tagen wieder in einem BVB-Trikot durch den Spielertunnel. Er wird ein Stadion betreten, indem ihn vor drei Jahren viele davonjagen wollten, aber auch viele nach acht Jahren respektvoll zum FC Bayern verabschiedet haben. Hummels springt zurück ins Risiko.

Dieser Transfer kann für ihn auch schiefgehen. Die Erwartungen sind riesig. Der Druck ist hoch. Aber der Weltmeister von 2014 wollte diesen Wechsel, mit dem vor ein paar Monaten kaum jemand gerechnet hätte. Doch in der Saisonanalyse stellten die Bosse fest, dass sie für ihre großen Ziele einen gestandenen Verteidiger benötigten. Also bastelten sie an der Hummels-Rückkehr, zahlten am Ende 30,5 Millionen Euro plus Prämien an den FC Bayern und schmissen dabei alte Prinzipien über Bord. Die Bosse nehmen es in Kauf, dass der alternde Zugang (30) jungen Talenten wie Leonardo Balerdi (20) und Dan-Axel Zagadou (20) den Platz wegnimmt.

Seine Fähigkeiten sollen das Tempodefizit ausgleichen

Hummels ist ganz sicher nicht die Zukunft, er ist die Gegenwart. Hummels lässt sich ganz sicher nicht gewinnbringend verkaufen, dafür soll er sich schon jetzt gewinnbringend einbringen. „Wir erwarten, dass er uns mit seiner Erfahrung hilft“, sagt Trainer Lucien Favre.

So soll der 30-Jährige in der Innenverteidigung neben Manuel Akanji eine Führungsrolle übernehmen. Er soll die in der Rückrunde oft zittrige Defensive stabilisieren, das Aufbauspiel facettenreicher gestalten. Fähigkeiten, die er trotz seiner Tempodefizite nach wie vor mitbringt. Beim FC Bayern hat er in der vergangenen Rückrunde überzeugt. Trotzdem waren sie dort nicht traurig über seinen Abschied, warfen ihm sogar vor, er habe sich vor dem Konkurrenzkampf gedrückt.

Sportdirektor Zorc rechnet mit freundlicher Begrüßung

„Das stimmt einfach nicht“, sagte Hummels dazu im „Kicker“, ohne weiter auf das Thema eingehen zu wollen. Viel mehr sei es die nie abgerissene Verbundenheit zu BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gewesen, die ihn zurück ins Revier gelockt hätte. Dort wurde Hummels bislang freundlich empfangen. Es ertönten keine Pfiffe. Nicht beim Supercup-Erfolg (2:0), als er verletzt ausfiel, aber in Alltagskleidung bei der Siegerehrung begrüßt wurde. Auch nicht einen Tag später, als er bei der Saisoneröffnung auf die Bühne marschierte. „Ich wüsste nicht, warum das jetzt anders sein sollte“, meint Sportdirektor Michael Zorc.

Hummels selbst sprach für einen kurzen Moment während der Saisoneröffnung. „Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Wir können viel erreichen“, sagte er ins Mikrofon. „Wir haben ganz viele verschiedene Waffen.“ Und: „Es wird sehr viel Spaß machen, uns zuzuschauen.“ Vielleicht schon heute. Wenn Hummels alles dafür tun wird, um nach seinem Sprung ins Risiko auch wieder anzukommen.