FC Bayern München: Auch Niko Kovac war die B-Lösung

München.. Langweilig wird es sicher nicht, das zweite Jahr unter Niko Kovac beim FC Bayern. Die 0:2-Pleite im Supercup gegen Borussia Dortmund hat verdeutlicht: Der Bayern-Trainer steht an einer Weggabelung. Schafft er es, die Spieler und vor allem die Bosse, speziell Karl-Heinz Rummenigge, nun wirklich hinter sich zu bringen?

Kann der gebürtige Berliner erneut das Double gewinnen und in der Champions League „die eine oder andere Runde mehr“ erreichen, wie es der Vorstandsboss, härtester Kritiker des Kroaten, formulierte? Mehr als das Achtelfinale wie im Frühjahr mit dem Aus gegen den späteren Sieger FC Liverpool (0:0/1:3). „Dann wären alle beim FC Bayern hochzufrieden.“ Sagte Rummenigge. Nur dann.

Zugang Perisic ist Kovacs Wunschspieler

„Wir wollen den Titel verteidigen, das wird schwer genug“, sagt Kovac zwei Tage vor dem Bundesliga-Auftaktspiel gegen Hertha BSC (20.30 Uhr, ZDF und DAZN) und „meinen Freund“ Ante Covic. „Ich erwarte eine sehr gute Hertha-Mannschaft, sie haben sich gut verstärkt. Aber wir wollen mit einem Sieg starten.“ Der Kroate, stets charmant und smart im Auftreten, wirkt selbstsicherer und gefestigter nach 14,5 Monaten an der Säbener Straße, er hat ja auch schon einiges durchmachen müssen.

Neben ihm sitzt am Mittwoch Zugang Ivan Perisic, im Ranking der Not-Flügelspieler eine schnelle und wenig risikoreiche Alternative, da Kovacs Landsmann nur für ein Jahr ausgeliehen ist. Beide wirken happy, endlich konnte sich der Bayern-Trainer mit einem Spielerwunsch durchsetzen. Locker und (selbst-)ironisch meint er: „Ich war ja auch die B-Lösung, und wir haben das Double gewonnen.“ Es rettete seinen Job. Lange ausruhen wird er sich nicht können auf dem Lorbeer vom Mai.

Hoeneß’ Abgang kann für Kovac zur Gefahr werden

Das Verhältnis zwischen Rummenigge und seinem Cheftrainer bleibt angespannt. Im Zuge des durch einen Kreuzbandriss (vorerst) gescheiterten Transfers von Nationalspieler Leroy Sané (Manchester City) kassierte Kovac einen dicken Rummenigge-Rüffel. Dieser erzwungene verbale Kniefall schwächte Kovacs Position im Verein wie in der Mannschaft. Ob es zwischen ihm und seinem Chef Rummenigge nun wieder Spannungen gebe? „Ich bin Angestellter dieses Klubs, ein sehr loyaler Mensch“, betont Kovac. An anderer Stelle versicherte er: „Da war kein Zorn, nichts, da wird wieder was hineininterpretiert.“

Gegenüber den Reportern beteuert der 47-Jährige: „Sie dürfen mir glauben: Es ist alles wunderbar!“ Nun ja. Präsident Uli Hoeneß, Förderer und Vertrauter, wird wohl im November zurücktreten. Was Kovacs Lage nicht einfacher macht. „Wir sind erfolgsverwöhnt, und du musst Erfolg haben, um den Verein aus den Wallungen fernzuhalten“, mahnte Rummenigge. Heißt: Eine weitere Herbst-Krise wie 2018 dürfte Kovac nicht noch einmal überleben. Trotz des Umbruchs, in dem sich der Verein (siehe Hoeneß’ Rückzug) und der Kader (Robben, Ribéry und Hummels sind weg) weiterhin befinden.

Flick könnte zum wertvollsten Zugang werden

Rein sportlich gibt es – Stand jetzt, so eine Lieblingsformulierung von Kovac – noch einiges zu tun. Mit dem Supercup hat man das erste Titelchen verspielt, das 3:1 am Montag in der ersten DFB-Pokalrunde bei Viertligist Energie Cottbus versprühte auch keinen Glanz. Dennoch sind, speziell in den Vorbereitungsspielen, einige Spielzüge aufgefallen, die von einem neuen Input zeugen.

Kovac hat sich viel Erfahrung und Expertise an seine Seite geholt: Hansi Flick (54), einst Bayern-Profi und Assistent von Bundestrainer Joachim Löw beim WM-Triumph 2014 in Brasilien, bereichert seit Juli das Trainerteam. Es könnte sein, dass nicht 80-Millionen-Euro-Mann Lucas Hernández, sondern Flick Bayerns Königstransfer dieses Sommers wird. Was für und gegen Kovac spräche.