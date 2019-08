Europa-League-Qualifikation: Eintracht Frankfurt gegen den FC Vaduz live im TV & Stream

Quali-Rückspiel: Eintracht Frankfurt empfängt in der Europa League den FC Vaduz. Alle Infos zu TV-Termin, Ticker & Livestream.

Die Hessen haben ihre Pflicht erfüllt: Im Hinspiel gegen den FC Vaduz machten Filip Kostic (11./27.) und Dominik Kohr (40.) schon im ersten Durchgang alles klar für den Halbfinalisten der Vorsaison. Goncalo Paciencia (53.) und Mijat Gacinovic (63.) erhöhten nach dem Seitenwechsel zum 5:0 Endstand.

Eintracht-Stürmer Joveljic: Balkan-Knipser trifft sofort

"Wir haben einfach gespielt und den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen. Der Sieg war auch in der Höhe verdient", sagte Dominik Kohr nach dem Spiel. Sportvorstand Fredi Bobic ergänzte: "Die Nummer ist durch." Jetzt bestreitet die Mannschaft von Trainer Adi Hütter am Donnerstagabend (15. August, Anstoß 20.30 Uhr) das Rückspiel gegen den Underdog aus Lichtenstein vor heimischer Kulisse in der Frankfurter Commerzbank-Arena.

Wie kann sich Frankfurt für die Europa League qualifizieren?

Setzt sich die Eintracht gegen den FC Vaduz durch, muss Frankfurt noch die Playoffs (22/29. August) überstehen, um in die Gruppenphase einzuziehen.

Wird das Spiel der Eintracht im Free-TV übertragen?

Nach den erfolgreichen TV-Abenden der Vorsaison, begleitet der TV-Sender Nitro Eintracht Frankfurt nun auch bei der Qualifikation für die Europa League 2019/2020 und zeigt das Hin- auch das Rückspiel gegen den FC Vaduz im Free-TV. Nitro hatte in der vergangenen Saison der Europa League sehr erfolgreich acht Spiele der Gruppenphase und das Achtelfinalhinspiel von Eintracht Frankfurt gegen Inter Mailand live ausgestrahlt.

In der Vorsaison waren die Frankfurter im Halbfinale am späteren Titelgewinner FC Chelsea gescheitert.

Nitro beginnt mit der Übertragung des Rückspiels am Donnerstag (15. August) um 20.15 Uhr. Im Studio moderiert Laura Wontorra. Pünktlich zum Anstoß um 21.30 Uhr meldet sich Kommentator Marco Hagemann aus der Commerzbank-Arena in Frankfurt.

Gibt es einen Liveticker zum Europa-League-Spiel

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Europa-League-Spiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Eintracht Frankfurt vs. FC Vaduz

