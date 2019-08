So kämpft Viktoria 89 um seinen Ruf

Berlins Pokalsieger Viktoria 89 will seinen angekratzten Ruf aufpolieren. Ein Sieg im DFB-Pokal gegen Bielefeld käme da gerade recht.

Berlin. Man muss sich schon Ziele setzen. Also hat der FC Viktoria 89 in den sozialen Netzwerken mit dem Hashtag #20000FürViktoria mal eben die Zuschauerzahl ausgegeben, die sich der Fußball-Regionalligist für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) im Jahn-Sportpark erhofft.

Ein hehres Ansinnen, wo der Berliner Pokalsieger bislang rund 5000 Tickets für die Partie gegen den Zweitligisten verkauft hat – und davon allein 2000 Karten nach Bielefeld gingen. Doch sich kleinmachen gilt nicht bei Viktoria.

Nicht mit Blick auf den möglichen Sprung in Runde zwei. „Wenn wir hinten kompakt stehen, traue ich uns schon das eine oder andere Tor zu. Warum nicht“, sagte Kapitän Marcus Hoffmann. Nicht mit Blick auf den zwei Klassen höher spielenden Gegner. „Bielefeld ist sicher nicht der absolute Wunschgegner, wenn man als Amateurverein auf das große Los hofft“, so Hoffmann.

Insolvenz als Tiefpunkt für Viktoria

Und schon gar nicht mit Blick auf das erhoffte Zuschauerinteresse. „Es geht ja nicht nur explizit um Viktoria, sondern um den Amateurfußballer an sich, der sich qualifiziert hat“, erklärte Viktorias Sportdirektor Rocco Teichmann.

Was auf den ersten Blick vielleicht anmaßend klingen mag, ist dem Kampf des Klubs geschuldet, sein Image wieder gehörig aufzupolieren nach einer Saison, in der vor allem Negativschlagzeilen produziert wurden.

Der ebenso dubiose wie gescheiterte Einstieg eines chinesischen Investors, das daraus resultierende Insolvenzverfahren und der Punktabzug, der Viktoria in Abstiegsnöte gebracht hat – alles keine Attribute eines aufstrebenden Vereins, eher die einer Skandalnudel.

Viktoria spendet 1000 Euro pro geschossenem Tor

So kämpft der Verein, der von sich selbst sagt, die größte Fußballabteilung Deutschlands zu besitzen, an allen Fronten für mehr positive Aufmerksamkeit. Mit Michael Müller drückt kein Geringerer als der Regierende Bürgermeister die Daumen für die „Ballkünstler“ (Müller).

Mixed-Martial-Arts-Weltmeisterin Julia Dorny impfte bei ihrem Besuch im Stadion Lichterfelde dem Team von Trainer Benedetto Muzzicato eine gehörige Portion Selbstvertrauen ein. „Sie hat uns mit auf den Weg gegeben, dass wir dankbar sein können, unser Hobby jeden Tag zum Beruf machen zu können.“

Sogar der ehemalige Box-Weltmeister Arthur Abraham machte per Videobotschaft Mut und forderte die Fans auf: „Wenn ganz Berlin am 10. August ein Viktorianer ist, werden wir die Mannschaft in die zweite Runde durchboxen und Bielefeld k.o. spielen.“

Viktoria-Trainer Muzzicato: „Wir wollen variieren“

Für das DFB-Pokalspiel wurde mit der Amateursport-Video-App YouSport ein eigener Sponsor gefunden und die strategische Marketingpartnerschaft zwischen Klub und Unternehmen gleich auch noch intensiviert. Schließlich will die Mannschaft pro selbst erzieltem Tor gegen Bielefeld 1000 Euro an die Amateurfußball-Initiative Gabfaf (Gemeinsames Aktions-Bündnis für Amateurfußball) spenden. Viktoria 89, ein Verein im Aufbruch, lautet die Botschaft.

Fehlt nur noch ein Sieg gegen Bielefeld. „Wir haben eine homogene Mannschaft. Und in so einem Spiel kann alles passieren“, sagte Trainer Muzzicato: „Wir müssen den Mut haben, höherklassige Mannschaften zu stressen.“

Seit Saisonbeginn ist Muzzicato Viktorias Trainer – und voll des Lobes über seine Spieler: „Die Jungs verstehen, was wir unter modernem Fußball verstehen. Wir wollen variieren, sind nicht immer nur in Ballbesitz, haben klare Zonen, wollen auch schnelles Umschaltspiel haben, das sieht man alles. Nach zwei Monaten kann man den Jungs nur ein großes Kompliment machen.“ Ein Sieg gegen Bielefeld wäre sicher das größte Kompliment zum jetzigen Zeitpunkt.

Berliner Pokalsieger im DFB-Pokal (seit 2009)

2009/10

1. Runde: 1. FC Union – Werder Bremen 0:5 (0:3)

2010/11

1. Runde: Berlin Ankaraspor Kulübü – FSV Mainz 05 1:2 (0:1)

2011/12

1. Runde: BFC Dynamo – 1. FC Kaiserslautern 0:3 (0:2)

2012/13

1. Runde: Berliner AK – TSG Hoffenheim 4:0 (3:0)

2. Runde: Berliner AK – 1860 München 0:3 (0:1)

2013/14

1. Runde: BFC Dynamo – VfB Stuttgart 0:2 (0:1)

2014/15

1. Runde: FC Viktoria 1889 – Eintracht Frankfurt 0:2 (0:1)

2015/16

1. Runde: BFC Dynamo – FSV Frankfurt 0:2 (0:2)

2016/17

1. Runde: BFC Preussen – 1. FC Köln 0:7 (0:2)

2017/18

1. Runde: BFC Dynamo – Schalke 04 0:2 (0:0)

2018/19

1. Runde: BFC Dynamo – 1. FC Köln 1:9 (1:4)