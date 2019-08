Clemens Tönnies: Zeit, Verantwortung zu übernehmen

Clemens Tönnies ist kein Rassist. Das haben Menschen aus Sport und Politik, die ihn gut kennen, in den vergangenen Tagen zu seiner Verteidigung gesagt. Der schwerreiche Unternehmer sei niemand, der andere aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft als minderwertig einstufe – was Rassisten tun. In seinem Verein, dem FC Schalke 04, gab und gibt es viele Spieler mit migrantischem Hintergrund. Das war dort nie ein Problem. Einer von ihnen, der in Ghana geborene Gerald Asamoah, dachte sogar, er und Tönnies seien Freunde.

Warum wurde im Saal nicht gepfiffen?

Nun ist der ehemalige (deutsche) Nationalspieler tief gekränkt, weil Tönnies beim Tag des Handwerks in Paderborn einen verletzenden, beleidigenden und natürlich rassistischen Satz über einen ganzen Kontinent ausgesprochen hat. „Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn’s dunkel ist, Kinder zu produzieren.“ Wie er wohl Asamoah beim nächsten Treffen in die Augen sehen wird? Warum, das nur am Rande, hat in dem mit mehr als 1000 Gästen gefüllten Saal niemand gebuht, gepfiffen, ist niemand aufgestanden gegen diesen Unsinn?

Der Satz hängt von nun an bleischwer an jedem weiteren Auftritt von Schalkes Aufsichtsratschefs. Er ist unentschuldbar, unabhängig von dem Rahmen, in dem er gesagt wurde. Dass sich der Ehrenrat des Vereins aus der Geschichte herauslaviert, indem Tönnies seinen Posten nur drei Monate ruhen lassen muss – geschenkt. Was soll herauskommen, wenn Abhängige über ihren millionenschweren Gönner ...

Verstoß gegen das Schalker Leitbild

Die Einsicht von Clemens Tönnies hält sich in Grenzen. Er hat sein Verhalten als unangebracht und töricht bezeichnet, okay. Aber ein bisschen mehr dürfte es schon sein. Tönnies spaltet nicht nur mit seinen Aussagen, er verstößt auch gegen das Leitbild des FC Schalke, dem er vorsteht. Darin heißt es: „Von uns Schalkern geht keine Diskriminierung oder Gewalt aus. Wir zeigen Rassismus die Rote Karte.“ Das ist doch eine gute Vorlage, um in der Sprache des Sports zu bleiben. Tönnies kann nicht wieder gutmachen, was er angerichtet hat. Er kann dem FC Schalke genau noch einen Dienst erweisen. Er sollte seinen Posten aufgeben. Das würde sogar zum Thema seiner Rede in Paderborn passen. Es lautete: „Unternehmertum und Verantwortung“.