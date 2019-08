Der FC Bayern und seine Wohlfühloase Tegernsee

München. In Rottach-Egern war alles vorbereitet für den hohen Besuch. In dem 5800-Seelen-Ort am herrlichen Tegernsee ist bis Sonnabend die große, weite Welt zu Gast. Der FC Bayern, auch FC Hollywood genannt, der vor drei Wochen tatsächlich in Kalifornien nächtigte, in einem Luxushotel in Beverly Hills – unweit der Hollywood Hills. Nun also ging’s ins bayerische Idyll von Rottach-Egern, etwas mehr als eine Autostunde südlich von München. Am Fuße des Wallbergs logiert der Meister im Fünf-Sterne-Seehotel Überfahrt.

Am Dienstag gegen 13 Uhr kam der Bayern-Bus in der malerischen Urlaubsregion an. Am späten Nachmittag wurde zur Begrüßung gleich mal öffentlich trainiert, rund 2500 Fans kamen in den Genuss, ihre Stars zu sehen. Die Bierzapfanlagen machten sich bezahlt. Am Donnerstag gibt es einen Testkick, denn Testspiel wäre zu viel gesagt, gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern (11. Liga) - als Dankeschön.

Auf die Werbe-Tour in den USA verzichtete Hoeneß

Der Trainingslager-Aufenthalt ist ein echtes Heimspiel für den Bayern-Präsidenten. Uli Hoeneß (67) wohnt keine sieben Kilometer vom Trainingsplatz entfernt. Von seiner Terrasse im Nachbarort Bad Wiessee blickt er über den Tegernsee. Ob Hoeneß hier seine Entscheidung getroffen hat, sich im November nicht mehr als Präsident zur Wahl zu stellen und zugleich seinen Job als Aufsichtsratsvorsitzender aufzugeben? Ende des Monats will er die Gremien des Vereins darüber informieren, dann die Öffentlichkeit.

Auf die kräfteraubende Promotion-Tour in die USA hatte Hoeneß verzichtet. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge führte auf den drei Stationen die Geschäfte, hetzte von Termin zu Termin. Der Tegernsee dagegen ist Hoeneß-Revier, nicht nur wegen der Spaziergänge, die er dort mit seinem Hund Ben, einem Labrador-Mischling, unternimmt. Vergangenes Jahr, als die frühere Trainingslager-Tradition Tegernsee wieder zum Leben erweckt wurde, lud der Vereinspatron Mannschaft, Trainer- und Betreuerstab zu einem gemeinsamen Grillabend in sein Stammlokal „Freihaus Brenner“ ein. So soll es auch diesmal sein. Gegrilltes vertreibt nicht nur Hunger, auch Kummer und Sorgen.

Dortmund hat schon gezeigt, wie der Meister zu besiegen ist

Mit einer Menge davon reisten die Bayern in ihre Wohlfühloase. Durch das 0:2 im Supercup am vergangenen Sonnabend in Dortmund hatte man das erste Titelchen der nun beginnenden Saison verspielt. Viel schlimmer: Der schlau konternde BVB hatte der Konkurrenz schon Anfang August gezeigt, wie der Double-Sieger zu knacken ist. Geschicktes Umschaltspiel, schnelle Konter und die Schaltzentrale Thiago, als alleiniger Sechser aufgeboten, eliminieren. Das ist die halbe Miete.

Die individuelle Klasse der Dortmunder, die noch ohne die angeschlagenen Zugänge Julian Brandt und Thorgan Hazard antraten, tat das Übrige. „Es stand nicht nur ein Spieler neben sich. Es war ein Fehler-Festival“, analysierte Joshua Kimmich schonungslos. Für Robert Lewandowski, der im Sturmzentrum aufgrund des Fehlens von Serge Gnabry kaum mit Vorlagen gefüttert wurde, war der doppelte Warnschuss Anlass genug, erneut darauf hinzuweisen, dass dem Team Qualität fehlt. Er wiederholte seine Forderung nach Verstärkungen - aber bitte mit Klasse.

Weiterhin Stillschweigen zu Sanés Knieverletzung

Erster Güte wäre der Transfer von Leroy Sané (23) von Manchester City. Der sich anbahnende Deal, im Gesamtpaket von noch auszuhandelnder Ablösesumme und Gehalt über 200 Millionen Euro schwer, zieht sich, ist Bayerns nervige „never ending story“ der Sommerpause. Mit Nationalspieler Sané, der mit Arjen Robbens ehemaliger Rückennummer „10“ auf Linksaußen den anderen geschiedenen Publikumsliebling Franck Ribéry ersetzen soll, ist man sich dem Vernehmen nach längst über einen Fünfjahresvertrag einig.

Einzig Manchester City mit dem früheren Bayern-Trainer Pep Guardiola hält die Münchner noch hin, nicht einmal eine Diagnose nach Sanés verletzungsbedingter Auswechslung am Sonntag sickerte mittlerweile durch. Ein großes Pokerspiel. Am Tegernsee wird Sané wohl nicht aufkreuzen, ein Einsatz kommenden Montag im Erstrundenspiel des DFB-Pokals bei Energie Cottbus wäre eine Überraschung.

Auch Amsterdams Hakim Ziyech steht auf dem Einkaufszettel

Das Warten auf Sané hält den ganzen Verein unter Spannung. Und die bayerische Verhandlungsposition ist schlecht, weil man sich auf den Wunschstürmer versteift hat. Ajax Amsterdams Flügelspieler Hakim Ziyech gilt als B-Lösung. Wie viel Geld für den Marokkaner übrig wäre, zeigt sich erst, wenn der Sané-Deal durch ist – so oder so.

Dass Kovac von Rummenigge letzte Woche wegen zu forscher Aussagen in Bezug auf Sané öffentlich gerüffelt wurde und sich via TV entschuldigen musste, war nötig, um den Transfer nicht zu gefährden. Rummenigge, seit jeher nicht als glühender Fan des tapferen Trainers bekannt, hat dadurch Kovacs Position erneut geschwächt. Immerhin genießt der Kroate dieser Tage etwas Ruhe, er ist im Uli-Hoeneß-Land.