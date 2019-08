Kovac im Supercup gleich unter Druck

Foto: Alexander Hassenstein / Getty Images for Audi

Niko Kovac tritt mit dem FC Bayern am Sonnabend im Supercup bei Vizemeister Dortmund an.

München.. Niko Kovac war sehr gut drauf am Freitagmittag. Der Bayern-Trainer kam im schwarzen Hoodie zur Pressekonferenz. Dunkel gekleidet, helles Gemüt. Der 47-Jährige, scherzte, lachte, grinste.

Und das nach dieser Woche mit Irrungen und Wirrungen rund um den Fall des avisierten Transfers von Leroy Sané. Negativer Höhepunkt: Der öffentliche Rüffel von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Kovacs erzwungene Entschuldigung an Manchester City samt Trainer Pep Guardiola, wodurch der sportliche Leiter sich klein machen musste. Von Erniedrigung war die Rede. Augenscheinlich hat es ihm und seiner Stimmung nicht geschadet. Er wirkt ausgeglichen, locker, irgendwie wissend. Sein Verhältnis zu Rummenigge sei wirklich nicht angekratzt?

„Nein – und das können Sie mir glauben.“ Zur Krümel- und Spurensuche rund um Sané wollte er bewusst nichts Neues beitragen. Die Philosophie-Abteilung in Kovac antwortete: „Jetzt ist jetzt. Morgen ist die Zukunft.“

Es geht um den ersten Titel der neuen Saison

Sonnabend also. Sonnabend ist Supercup. Vizemeister BVB empfängt die Bayern zum ersten Duell der neuen Fußball-Saison (20.30 Uhr, ZDF und DAZN). Da kann Kovac den ersten Pokal der Saison gewinnen – oder kann er ihn lediglich verteidigen? Vor Jahresfrist hatte der Kroate sein erstes Pflichtspiel mit Bayern gegen seinen früheren Verein Eintracht Frankfurt 5:0 gewonnen. Trotz des Doubles kämpft Kovac in München weiter um Anerkennung. Auch das konnte man beim Hoodie-Auftritt erkennen. Thema Wertigkeit des Supercups. „Wenn man ihn gewinnt, ist alles okay“, holte er aus, „wenn nicht, ist alles schlecht.“ Kovac bedauert, dass „der Titel in Deutschland keine Wertigkeit besitzt“.

Wie von einem Reporter spaßeshalber vorgeschlagen, wollte er sich auch nicht „Triple-Sieger“ nennen, die kleine Falle umschiffte er souverän.

Aber, so Kovac: „Ich finde, es ist ein schöner, wichtiger Pokal, den wir alle im Verein gewinnen wollen. Früher in der Jugend haben wir jeden Pokal gefeiert und mit ins Klubhaus genommen. Da kam dann die Fassbrause rein.“

Ein Bierchen werden sich die Bayern-Profis nach vollbrachter Tat am Sonnabend genehmigen dürfen. Schließlich ist es Dortmund, auswärts.

Für Torhüter Neuer ist es ein Härtetest

Eine erste Standortbestimmung, zugleich „immer ein Härtetest“, wie Manuel Neuer sagte. Nach fünf Testspielen in der Vorbereitung gegen internationale Gegner (drei Siege, eine Niederlage, ein Unentschieden) freue man sich auf das Spiel, so der Bayern-Kapitän, denn der BVB habe „aufgerüstet und eine starke Mannschaft“. Laut Thomas Müller ist der Supercup „sehr wichtig für den ganzen Verein.“ Denn: „In Dortmund zu spielen hat immer eine gewisse Brisanz. Wir werden alles reinlegen.“ Auch aus eigenem Interesse. Der Kampf um die Plätze mit Blick auf den Bundesliga-Start am 16. August gegen Hertha BSC ist längst im Gange.

Zugang Benjamin Pavard ist aktuell einer der Verlierer, der gebürtige Berliner Jérome Boateng, im Grunde schon verabschiedet, hat sich den Platz in der Innenverteidigung neben Niklas Süle erarbeitet.

Da Serge Gnabry wegen muskulärer Probleme ausfällt, rückt Müller auf Rechtsaußen, für die linke Außenbahn soll Kingsley Coman (Knieprellung) rechtzeitig fit werden. Kovac erwartet ein „intensives Spiel“ gegen den „ersten Verfolger“ seiner Bayern. Wenn ihn mal nicht die nächste Krise alsbald einholt – und auf die Stimmung drückt.