Klopp: Liverpool vor Duell mit Man City nicht in Topform

Trainer Jürgen Klopp sieht den FC Liverpool im Community-Shield-Duell gegen Manchester City nicht in der Favoritenrolle.

"Ich kann nicht sagen, dass wir die beste Saisonvorbereitung unseres Lebens hatten. Das Training lief zwar gut, aber die Spiele kamen zur falschen Zeit", sagte Klopp auf einer Pressekonferenz. Erst am Sonntag musste der Champions-League-Sieger eine 0:3-Niederlage im Testspiel gegen den SSC Neapel einstecken.

Als Vize-Meister der vergangenen Saison trifft Liverpool beim traditionellen FA Community Shield am Sonntag im Wembley-Stadion auf den englischen Meister und Pokalsieger Manchester City. "Uns haben in der Vorbereitung sechs Spieler gefehlt", sagte Klopp. Die Liverpool-Stars Mo Salah, Roberto Firmino und Torhüter Alisson würden erst am Montag wieder ins Training einsteigen. Auch auf Sadio Mané, der für Senegals Nationalmannschaft beim Afrika-Cup spielte, muss Klopp am Sonntag verzichten.

Trotz der holprigen Vorbereitung glaubt der Liverpool-Coach an eine Außenseiterchance für sein Team: "Ich glaube, wir können nicht erwarten, am Sonntag unser bestes Spiel zu machen, aber es geht ums Gewinnen. Es gibt verschiedene Wege, das zu schaffen, und wir wollen einen finden."