Wie eine neue HSV-Kultur den Aufstieg bringen soll

Mit Trainer Dieter Hecking und zehn neuen Spielern starten die Hanseaten am Sonntag gegen Darmstadt in die neue Zweitligasaison.

Hamburg.. Die legendäre Stadionuhr ist weg. Die Hymne „Hamburg meine Perle“ gehört der Vergangenheit an. Der Trainer wurde ausgetauscht. Der Manager ist ein anderer. Dazu zehn neue Spieler. Der Hamburger SV hat in der Sommerpause eine Grundsanierung vollzogen, die endlich den jahrelangen Negativtrend durchbrechen soll. Mit noch mehr Fokus auf den Fußball und mit einem neuen „Wir-Gefühl“ strebt der HSV die ersehnte Rückkehr in die Bundesliga an.

Eine zentrale Figur dabei ist Dieter Hecking. Der neue Chefcoach, der nicht nur coachen will. „Ich möchte gern alles enger zusammenführen hier: meine Trainerkollegen, den Vorstand, die Fans, die Medien“, sagte der Bundesliga-gestählte 54-Jährige, der am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) mit seinem Team gegen Darmstadt 98 in die Saison startet: „Dann entwickelt man als Verein eine Kraft, die nach außen strahlen kann.“

Legendäre Bundesliga-Uhr muss weichen

Die Kraft ist dem HSV, dem traditionsreichen Klub an der Elbe, in den letzten Jahren abhanden gekommen. Sein Ruf als einstiger Branchenriese ist verflogen, der „überflüssigste Nicht-Aufstieg der Fußball-Geschichte“ (Hoffmann) markierte einen weiteren Tiefpunkt. Er veranlasste die Klub-Spitze um Vorstandsboss Bernd Hoffmann zu einem Umdenken. „Nun ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir inhaltlich und personell eine Veränderung möchten“, sagte der 56-Jährige. Er ließ Taten folgen.

Der ein Stück weit überheblich anmutende Stadion-Hit von Lotto King Karl fiel dem Großreinemachen ebenso zum Opfer wie die Bundesliga-Uhr im Nordwesten des Volksparkstadions, der Kritiker der Hanseaten so genüsslich beim Stehenbleiben zugesehen hatten. In der vergangenen Saison zeigte sie nur noch die Zeit seit der Vereinsgründung an, nun stehen an dem Platz die Koordinaten des Spielfeld-Mittelpunktes.

Der HSV will sich wieder auf den Fußball konzentrieren

„Wir möchten uns nicht weiter in erster Linie über Symbole definieren, sondern über das, was auf dem Platz stattfindet mit gutem Fußball und sehr viel Emotionen“, sagte Klubchef Hoffmann der „Frankfurter Rundschau“: „Es hatte ja in der Vergangenheit der Eindruck entstehen können, uns seien Symbole wichtiger als unser Kerngeschäft.“

Diese Veränderungen mögen nur Details betreffen, die wenig bis keinen direkten Einfluss auf die Ergebnisse haben. Doch sie gehören zu einer anderen, neuen HSV-Kultur, die Hoffmann, Hecking - kam vom Bundesligafünften Mönchengladbach - und der frisch installierte Sportvorstand Jonas Boldt - kam vom Erstligavierten aus Leverkusen - vorleben wollen: Mehr Arbeit, weniger Brimborium.

Zweitligaerfahrung statt Spieler mit Starpotenzial

Dieser Leitgedanke lässt sich mit ein bisschen Phantasie auch auf die Zusammenstellung des Kaders übertragen. Der HSV setzt bei der Mission Rückkehr in die Bundesliga nicht mehr auf einstige Erstliga-Stars mit abenteuerlichen Gehältern, sondern vermehrt auf erprobte Zweitliga-Kicker. Jan Gyamerah und Jeremy Dudziak mögen weniger bekannte Namen als Lewis Holtby und Pierre-Michel Lasogga tragen - womöglich passen sie aber besser ins Gesamtgebilde.

Trainer Hecking sprach am Freitag von einem „extremen Umbruch“ und einer „Fluktuation, die einmalig ist, aber auch notwendig war. Wenn man Neues gestalten möchte, musst du diesen Weg gehen. Unser Gefühl ist gut.“

Sportlich wird Darmstadt der erste Prüfstein für das Team, in dem Lukas Hinterseer (vorher VfL Bochum) künftig für die Tore sorgen soll. In der vergangenen Saison begann mit einer 2:3-Niederlage gegen die Lilien die Talfahrt, die schließlich zum Zweitligaverbleib führte. Nun soll das Spiel ein Aufbruch sein.