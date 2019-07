Eine Liga fest in Berliner Hand

Die Regionalliga startet am Freitag in die Saison, sechs Vereine aus der Hauptstadt sind dabei. Ein Klub will sogar aufsteigen.

Berlin.. Mehr Berlin geht kaum: Die Regionalliga-Nordost wird immer mehr zu Hauptstadt-Liga – nach dem Aufstieg von Lichtenberg 47 gehen an diesem Wochenende gleich sechs Berliner Klubs an den Start. Für den Liga-Neuling wäre schon der Klassenerhalt eine Sensation, andere Vertreter verfolgen hingegen weit höhere Ambitionen. Ein Überblick.

Hertha BSC II

Der Auftakt gehört Herthas U23, die die Saison am Freitag (19.30 Uhr) bei Lok Leipzig eröffnet. Trainer Andreas Neuendorf (44) kann es kaum abwarten: „Freitagabend, Flutlicht, ein starker Gegner und eine gute Kulisse – für einen Fußballer kann es kaum Schöneres geben“, sagt der Nachfolger von Ante Covic. Der Kurs bleibt unter Neuendorf unverändert. Die U23 ist in erster Linie Entwicklungslabor, das Thema Aufstieg nachrangig. Da Nachwuchskräfte wie Palko Dardai oder Dennis Jastrzembski bei den Profis vorerst aussortiert wurden, hat Neuendorf vor dem Saisonstart an Qualität gewonnen. „Hier wird härter gespielt als in der Bundesliga“, sagt der Coach, „daran müssen die Jungs reifen.“

BFC Dynamo

Nein, der Jackpot war die Verpflichtung von Matthias Maucksch nicht. Erst im vergangenen Winter gekommen, ist der Trainer schon wieder weg – trotz des erreichten Klassenerhalts. Nun führt Christian Benbennek (46) das Kommando, der Erstliga-Erfahrung beim SV Ried in Österreich vorweisen kann. Offensiv, jung und mutig will Dynamo in diesem Jahr daherkommen, setzt dabei demonstrativ auf den eigenen Nachwuchs. Bei den Fans scheint das gut anzukommen, über 500 verkaufte Dauerkarten sprechen für sich. Zu mehr als einem Platz im gesicherten Mittelfeld dürfte es jedoch kaum reichen. Erste Hürde: Babelsberg 03 (Sonntag, 13.30 Uhr, Jahn-Sportpark).

Viktoria 89

Überraschender Investoren-Einstieg, abrupter Investoren-Ausstieg, Punktabzug und Insolvenz: Die Saison 2018/19 hat die Viktoria-Verantwortlichen viele Nerven gekostet. Dass das Team trotz der Widrigkeiten souverän die Klasse hielt, spricht für die Substanz der Lichterfelder, trotzdem wünscht sich der Sportliche Leiter Rocco Teichmann vor allem eins: wirtschaftliche Stabilität. Weil das Insolvenzverfahren inzwischen geräuschlos im Hintergrund läuft, rücken wieder sportliche Ziele nach vorn. Mit der schlachterprobten Defensive um Torhüter Stephan Flauder verfügt Viktoria über eine stabile Basis. Hinzu kommen spannende Talente wie der quirlige Brasilien-Import Falcao (19). „Wir haben hier einige Jungs, für die in der Regionalliga nicht Schluss sein muss“, meint der neue Trainer Benedetto Muzzicato. Der 40-Jährige arbeitete einst im Nachwuchs von Werder Bremen als Co-Trainer von Florian Kohfeldt, gilt mit seiner leidenschaftlichen Art als Menschenfänger. „Wir trauen der Mannschaft viel zu“, sagt Teichmann, „aber ob es schon für den Sprung in die Spitzengruppe reicht, muss sich zeigen.“ Der erste Gradmesser hat es in sich: Am Sonnabend (13.30 Uhr) kommt Rot-Weiß Erfurt ins Stadion Lichterfelde.

Lichtenberg 47

„Zum Glück haben wir nicht allzu viele Stammkräfte verloren“, sagt Coach Uwe Lehmann (37), „großartig einspielen muss sich das Team nicht.“ Die Kontinuität bleibt der größte Triumph des Aufsteigers – vor allem auf der Trainerbank, wo Lehmann in seine siebte Saison geht. Weil ihm die in der Regionalliga erforderliche A-Lizenz fehlt, steht ihm ab sofort Sven Gruel zur Seite, ansonsten ändert sich wenig. Fußball bleibt in Lichtenberg die schönste Nebensache der Welt, die Spieler müssen parallel Job, Ausbildung oder Studium meistern. Trainiert wird vier Mal pro Woche am Abend. Ob das reicht, um mit dem höheren Tempo der Regionalliga mitzuhalten? Unterschätzen sollte man Lichtenberg, die zunächst Sonnabend in Auerbach antreten, jedenfalls nie.

VSG Altglienicke

Nach einer Dekade als Spieler beim 1. FC Union und rund zehn Jahren als (Nachwuchs-)Trainer bei Hertha BSC widmet sich Karsten Heine einem anderen Hauptstadt-Klub. Für die Südberliner ist der 64-Jährige im dritten Regionalliga-Jahr der dritte Coach, und auch sonst herrscht bei der VSG viel Bewegung. Die Pläne für eine neue Spielstätte sollen Aufbruchsstimmung erzeugen, doch zunächst braucht es sportlichen Erfolg. Was nach Platz 14 im Vorjahr für das junge Team drin ist? Warum nicht ein einstelliger Tabellenplatz? Die Tests vor dem Start am Sonnabend in Cottbus gegen Hansa Rostock (2:0) und Blau-Weiß 90 (6:2) haben Mut gemacht.

Berliner AK

Nichts ist so beständig wie der Wandel, das gilt besonders für den BAK. Zwölf Abgänge und elf Zugänge ändern jedoch nichts daran, dass die Moabiter um den Aufstieg mitspielen wollen. Nach den Plätzen drei (2017/18) und zwei (2018/19) möchte Trainer Ersan Parlatan (41) sein Team endlich in die 3. Liga führen. Die Chancen dafür stehen gut, allerdings braucht es auch ein wenig Glück. Sollte es tatsächlich zur Meisterschaft reichen, müsste der BAK in eine Aufstiegsrunde. Mit dem Bischofswerdaer FV (Sonntag, 13.30 Uhr, Poststadion) fällt das Auftaktprogramm dankbar aus.