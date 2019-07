Zweite Liga So startet die Zweite Liga in die neue Saison

Berlin.. Tim Walter fühlt sich pudelwohl in seiner neuen Rolle beim VfB Stuttgart. „Ich bin gerne Favorit. Das war ich die ganzen Jahre davor nicht, also nehme ich es gerne an“, sagte der neue Trainer der Schwaben vor dem Zweitliga-Auftakt an diesem Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen Mitabsteiger Hannover 96. Welche Teams sich sonst noch Chancen auf den Bundesliga-Aufstieg ausrechnen und mit welchen Neuheiten die Zweite Liga in die Saison startet, erklärt die Morgenpost.

Wann wird gespielt?

Keine Veränderungen zur vergangenen Saison: Zwei Spiele finden weiterhin am Freitag um 18.30 Uhr, jeweils drei Partien am Sonnabend um 13 Uhr und am Sonntag um 13.30 Uhr statt. Eine Begegnung wird am Montag um 20.30 Uhr ausgetragen. Wenn allerdings in der Bundesliga ein Montagsspiel stattfindet, gibt es in der Zweiten Liga stattdessen eine weitere Partie am Sonnabend.

Wer sind die Favoriten?

Die drei Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart (hatte in der Relegation gegen den 1. FC Union verloren), Hannover 96 und 1. FC Nürnberg sind neben dem Hamburger SV die Favoriten auf den Aufstieg. „Die ersten drei Plätze werden die von allen als Favoriten gehandelten Klubs wie der HSV, Stuttgart, Hannover und wir unter sich ausmachen. Hoffentlich gehören wir am Ende zu denen, die Grund zum Feiern haben“, sagte Nürnbergs Trainer Damir Canadi dem „Kicker“.

Vor allem Stuttgart um Angreifer Mario Gomez und Hannover mit 2014er-Weltmeister Ron-Robert Zieler im Tor haben auch in der Zweiten Liga weiterhin viel Qualität im Kader. Der HSV hofft nach der verpassten Rückkehr ins Oberhaus in der vergangenen Saison auf den Aufstieg.

Wer sind die Aufsteiger?

In dieser Saison gibt es mit dem VfL Osnabrück, Karlsruher SC und Wehen Wiesbaden drei Aufsteiger. Die Wiesbadener setzten sich in der Relegation gegen den FC Ingolstadt durch. Für Drittliga-Meister Osnabrück ist es die erste Saison in der Zweiten Liga nach acht Jahren Abstinenz, Karlsruhe kehrt nach zwei Jahren in der Dritten Liga wieder zurück. „Wir wissen, was wir können, wir wissen aber auch: In der neuen Liga müssen wir uns alle steigern“, sagt KSC-Trainer Alois Schwartz. „Alle, um ein Jahr später wieder in dieser Liga auflaufen zu können.“

Was ist neu in der Zweiten Liga?

Der Videobeweis. Zum Saisonstart werden alle Stadien mit Glasfasertechnik ausgestattet, um einen verzögerungsfreien Zugriff des Video-Assistant-Centers (VAC) in Köln zu ermöglichen.

Wer überträgt die Spiele?

In der Zweiten Liga behält Sky weiterhin die exklusiven Übertragungsrechte, alle Spiele werden live gezeigt. Außerdem werden auf dem frei empfangbaren Kanal Sky Sport News HD Highlights der Spiele am Freitag (22.30 Uhr) und Sonntag (19.30 Uhr) angeboten. Highlight-Clips sind 40 Minuten nach Ende der Begegnungen bei DAZN abrufbar. Wie bisher dürfen sonnabends die ARD (ab 18.30 Uhr) und das ZDF (ab 22.15 Uhr) Zusammenfassungen der Spiele des Tages senden. Sport1 zeigt an Spieltagen am Freitag (22.15 Uhr) und am Sonntag (19.30 Uhr) Zusammenfassungen. Und wie schon in der vergangenen Saison überträgt Amazon alle Spiele per Live-Audiostream.