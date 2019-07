Neue Chance bei Bayern für zwei Abgeschriebene

Houston.. Sie wollten eigentlich schon längst weg sein, fort vom FC Bayern München. Doch plötzlich könnten Jerome Boateng (30) und Renato Sanches (21) bleiben und sogar eine gute Perspektive beim Abo-Meister haben. Die zuletzt Wechselwilligen standen beim sehr ansprechenden 3:1 im Test gegen Real Madrid in der Startelf und überzeugten, waren mit die besten Münchner, für die Corentin Tolisso, Robert Lewandowski und Serge Gnabry trafen. Boateng spielte in einer Mannschaft, die beachtliche Frühform zeigte, 90 Minuten durch.

Vor allem beim Portugiesen Sanches überrascht die Wende doch sehr. „Es hat letzte Woche, noch in München, schon ein Gespräch gegeben zwischen Renato, Niko (Kovac, d.Red.) und Hasan (Salihamidzic, Anm. d. Red.)“, erzählte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge in Houston und verriet, ohne den Verein zu nennen: „Wir hatten ein Angebot für Renato, das durchaus lukrativ war und mit dem er sich ohne Frage befasst hat. Aber wir sind eigentlich alle überzeugt, dass er es bei uns packen kann.“

Klärendes Gespräch in München mit Sanches

Kein einziges Mal stand Sanches nach der Winterpause in der Startelf, doch der Treffer zum 3:1 beim 5:1 im letzten Liga-Heimspiel gegen Frankfurt hat ihm Auftrieb gegeben. „Wir haben ihm gesagt, dass wir ihn gerne behalten möchten, haben ihm die Argumente auf den Tisch gelegt“, berichtete Kovac in Houston, „Renato hat das eingesehen und sieht seine Zukunft hier bei uns.“ Sanches, der noch einen Vertrag bis 2021 hat, wünscht sich mehr Spielzeit, längere Einsätze – die stellt ihm Kovac nun plötzlich in Aussicht. Rummenigge bekräftigte: „Wir glauben an den Spieler.“ Für dessen Wunsch nach mehr Einsatzzeiten „haben sowohl der Trainer als auch wir großes Verständnis“, so Rummenigge.

Nach der Partie gegen Real sagte Sanches: „Ich bin bereit zu bleiben und denke, dass ich bleiben werde. Ich hatte gute Gespräche mit dem Coach und Rummenigge. Kovac ist der Boss, er trifft die Entscheidungen. So lange ich spiele, bin ich glücklich.“ Noch wenige Tage zuvor hatte er in Los Angeles geklagt: „Wenn ich die Chance bekomme, kann ich mich beweisen – wenn nicht, dann nicht. Eine Chance sind nicht zehn oder 15 Minuten, sondern ganze Spiele.“

Kommt also kein neuer Mittelfeldspieler mehr, weil Sanches bleibt?

Respekt vor Boatengs Leistung im Training

Kovacs Antwort: „Das heißt nicht, dass wir nicht noch Spieler brauchen. Renato spielt nicht auf der Sechser-Position, er ist eher ein Achter oder ein Zehner.“ Heißester Kandidat für einen Transfer zum FC Bayern ist immer noch der Spanier Marc Roca (22) von Espanyol Barcelona. Was wohl passiert, wenn die Münchner die 40 Millionen Euro festgeschriebene Ablösesumme bezahlen und Roca verpflichten?

Auch im Fall Boateng ist eine Kehrtwende möglich. „Er hat sich wirklich top auf diese Reise vorbereitet, kam mit bestem Gewicht und schon mit gewisser Fitness zum Trainingsstart“, sagte Rummenigge und schließt einen Abschied nicht mehr aus: „Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wir müssen schauen, was sich in den nächsten Tagen und Wochen am Transfermarkt tut, und dann werden wir mit ihm final sprechen, wie wir da weiter vorgehen.“

Frühe Rückreise aus privaten Gründen

Boatengs Vertrag läuft bis 2021. Präsident Uli Hoeneß hatte ihm im Mai einen Wechsel dringend nahegelegt. Aktuell ist er hinter Niklas Süle und den neuen Innenverteidigern Lucas Hernández und Benjamin Pavard nur die Nummer vier – zu wenig für seine Ansprüche. Trainer Kovac hatte den gebürtigen Berliner für seine Trainingsleistungen gelobt: „Ich bin mit Jerome sehr zufrieden. Er macht das außerordentlich konzentriert und gut. Die Trainingsleistung und auch die Spielleistung waren sehr gut. So lange er bei uns ist, bekommt er die gleiche Aufmerksamkeit und die gleichen Möglichkeiten, sich zu empfehlen.“

Am Sonntag allerdings musste Boateng die USA-Reise mit Bayern abbrechen. „Aus privaten Gründen“, so der Verein, flog der Weltmeister von 2014 von Houston zurück nach München. Angeblich nicht, um Vertragsgespräche mit einem anderen Verein zu führen. Organisatorische Zwänge sollen der Grund sein, kein Trauerfall oder ähnliches.