Europa-League-Qualifikation: FC Flora gegen Eintracht Frankfurt live im TV & Stream

Qualifikation in der Europa League: Eintracht Frankfurt trifft in der zweite Runde auf den estnischen Club FC Flora Tallinn. Der Hauptstadtclub setzte sich in der ersten Qualfikationsrunde gegen Radnicki Nis aus Serbien durch. Tallinn reichte ein 2:2 (0:0) im Rückspiel, das Hinspiel hatte der estnische Rekordmeister mit 2:0 gewonnen.

Das Hinspiel bestreitet die Mannschaft von Trainer Adi Hütter am Donnerstag (25. Juli, Anstoß 19 Uhr) auswärts. Das Rückspiel findet am 1. August (20.30 Uhr) in der heimischen Commerzbank-Arena statt.

Wie kann sich Frankfurt für die Europa League qualifizieren?

Setzt sich die Eintracht gegen den Underdog aus Estland durch, müsste Frankfurt noch die dritte Qualifikationsrunde (8./15. August) überstehen, um danach via Playoffs in die Gruppenphase einzuziehen.

Wie stehen die Chancen gegen den FC Flora?

Tallinn ist gegen die SGE der klare Außenseiter und alles andere als ein Erfolg der Adler wäre eine faustdicke Überraschung. Der FC Flora ist seit vielen Jahren Dauergast in den Qualifikationen zur Europa League. Einen Erfolg gab es für das Team bei insgesamt 27 Teilnahmen aber nur zweimal: Diese Spielzeit gegen Radnicki Nis und in der Saison 2006/07, als Lyn Oslo aus dem Wettbewerb geworfen wurde. Frankfurt war in der Vorsaison erst am späteren Titelgewinner FC Chelsea gescheitert.

Wird das Spiel der Eintracht im Free-TV übertragen?

Nach den erfolgreichen TV-Abenden der Vorsaison, begleitet der TV-Sender Nitro Eintracht Frankfurt nun auch bei der Qualifikation für die Europa League 2019/2020 und zeigt das Hin- und Rückspiel gegen den FC Flora Tallinn im Free-TV. Nitro hatte in der vergangenen Saison der Europa League sehr erfolgreich acht Spiele der Gruppenphase und das Achtelfinalhinspiel von Eintracht Frankfurt gegen Inter Mailand live ausgestrahlt.

In der Vorsaison waren die Frankfurter im Halbfinale am späteren Titelgewinner FC Chelsea gescheitert.

Foto: Alex Grimm / Getty Images

Nitro beginnt mit der Übertragung des Hinspiels am Donnerstag (25. Juli) um 18.45 Uhr. Im Studio moderiert Laura Wontorra. Pünktlich zum Anstoß um 19.00 Uhr meldet sich Kommentator Marco Hagemann aus der A. Le Coq Arena in Tallinn.

Gibt es einen Liveticker zum Europa-League-Spiel

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Europa-League-Spiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

