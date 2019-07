DAZN ist die neue Nummer eins im Sport

Der Streamingdienst sicherte sich von Eurosport ab sofort die Rechte an der Fußball-Bundesliga und holte sich auch Highlights wie Olympia ins Portfolio.

DAZN ist nach einem Coup der größte Player in der Sportberichterstattung in Deutschland.

Köln.. Fußball-Bundesliga, Olympia, Tour de France: Mit einem Husarenstreich ist DAZN zum größten Livesport-Anbieter in Deutschland aufgestiegen. Der erst seit August 2016 tätige Streamingdienst sicherte sich einen Monat vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison per Sublizenz die TV-Rechte für 45 Spiele von Rechteinhaber Eurosport. Den bis 2021 laufenden Deal, der von der Deutschen Fußball Liga (DFL) abgesegnet wurde, verkündeten beide Partner am Donnerstagvormittag. Über die finanziellen Modalitäten schwiegen sich die Beteiligten aus.

Zum Auftakt überträgt DAZN den Supercup

DAZN, das zur britischen Perform Group gehört, wird damit künftig alle 30 Freitagsspiele sowie fünf Sonntagspartien und die fünf umstrittenen Montagsspiele selbst produzieren und übertragen, ebenso die vier Relegationsspiele und den Supercup. Der Auftakt ist am 3. August der Supercup zwischen Vizemeister Borussia Dortmund und dem deutschen Meister Bayern München.

Olympia, Tour de France, Tennis-Majors und Ski-Weltcup

Neben der Fußball-Bundesliga sicherte sich DAZN zudem den Zugang zu einem umfassenden Paket mit weltweitem Premiumsport: Beschlossen wurde die Integration der TV-Sender Eurosport 1 und Eurosport 2. DAZN wird seinen Kunden damit künftig auf seiner Plattform unter anderem auch Olympische Spiele, den Radklassiker Tour de France, drei Tennis-Grand-Slams und den alpinen Ski-Weltcup anbieten können.

8000 Live-Events pro Jahr bei DAZN

Künftig zeigt DAZN nunmehr über 8000 Live-Events pro Jahr. Grund genug zumindest für ein kleines Gläschen Sekt. „Es ist wichtig, so etwas zu feiern und zu genießen“, sagte Deutschlandchef Thomas de Buhr, der sein ohnehin schon großes Portfolio noch mehr anpreisen kann: „Es gibt im Deal mit Eurosport fast keine Überlappungen, er ist vielmehr ergänzend zu unserem bestehenden Portfolio.“ Und das weiter zu moderaten Kosten. Der Abo-Preis erhöht sich ab dem 1. August von monatlich 9,99 nur auf 11,99 Euro. Im Jahres-Abonnement bleibt es sogar beim alten Preis.

DAZN griff bei großer Chance zu

DAZN wollte eigentlich erst ab 2021 einen großen Angriff auf die Live-Rechte starten. Bisher zeigte der Streamingdienst nur die Highlights der Bundesliga und der 2. Liga. In den vielen Gesprächen mit Discovery, der Muttergesellschaft von Eurosport, ergab sich nun aber die große Chance, schon früher die Bundesliga live zu DAZN zu holen. „Es war schon immer unser Bestreben, den Fans die Bundesliga live präsentieren zu können“, sagte de Buhr.

Als einen Gewinner der Vereinbarung sieht sich trotz des Verlustes der Bundesliga-Übertragungen Eurosport. Der Verzicht sei kein Hinweis darauf, dass man nicht mehr vom Produkt überzeugt gewesen sei. Der paneuropäische TV-Sender setze vielmehr auf die Erhöhung der Reichweite.

Für Fußball nicht das Ende bei Eurosport

„Die Integration in die DAZN-Plattform ist ein weiterer Schritt dorthin, Eurosport ist ja auch bereits über Sky zu sehen“, sagte Alberto Horta, der Stellvertretende Geschäftsführer von Discovery Deutschland. Der Schritt sei auch nicht als Ende für den Fußball bei Eurosport zu sehen. Man werde sich auch künftig sehr genau diese Rechte-Pakete anschauen, so Horta.

Eurosport hatte die Bundesliga seit der Saison 2017/18 übertragen und für das Rechtepaket 70 Millionen Euro bezahlt. Im vergangenen Monat hatte der ehemalige Nationalspieler Matthias Sammer „aus persönlichen Gründen“ seinen Job als Eurosport-Experte aufgegeben. Hier gebe es laut Horta keinen ursächlichen Zusammenhang.