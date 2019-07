FC Bayern auf dem überhitzten Transfermarkt kaltgestellt

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge (r.) präsentiert am Montag Abwehrspieler Lucas Hernandez (l.) in München.

München.. Die Bayern hängen in der Warteschleife. Nur die Ruhe? Eine schwierige Übung auf dem Sommer-Transfermarkt, der von Kennern als „überhitzt“ bezeichnet wird. Meist von denen, die kaltgestellt dastehen.

Die Bayern-Bosse sind aktuell abhängig von anderen, von den nächsten Zügen anderer Vereine, von „Big Playern“. Wenn das große Geld überwiesen wird.

„Geduld“ war eines der häufigsten Worte, das Vorstands-Chef Karl-Heinz Rummenigge am Montagnachmittag bei einer Pressekonferenz in der Allianz Arena bemühte.

Bayern zahlt 80 Millionen für Hernandez

Eine groteske Situation. Denn der Anlass der Einladung an die Medien war die Vorstellung von Lucas Hernández (23), dem flexiblen Verteidiger, für die der Serien-Meister aus München die höchste Ablöse der Bundesliga-Geschichte an Atlético Madrid überweist: 80 Millionen Euro, ein Meilenstein.

Den Ball konnte der Franzose beim Foto-Termin im Stadion allerdings nicht hochhalten, er verwies auf sein vor drei Monaten operiertes Knie. Der Bundesliga-Start am 16. August ist sein Fernziel.

„Wir sind sehr stolz, sehr glücklich mit Lucas“, sagte Rummenigge vor dem Trainingsauftakt am späteren Nachmittag und betonte: „Nicht nur der FC Bayern darf sich glücklich schätzen, sondern die gesamte Bundesliga, dass wir solch einen Weltmeister hier zu Hause haben.“ Beim Vernehmen dieser Aussage dürfte in Dortmund spontaner Jubel ausgebrochen sein.

Herausforderer Dortmund hat mächtig aufgerüstet

Stichwort BVB. Stichwort Transfers. Die Dortmunder, der erneute Herausforderer, haben bereits mächtig gewirbelt und klug eingekauft: Für 127,50 Millionen Euro.

Mats Hummels von den Bayern, dazu Julian Brandt, Thorgan Hazard und Nico Schulz – allesamt erstklassige Bundesligaspieler, wobei Rummenigge eine Spitze nach Dortmund rüberfunkte: „Ich bin der Meinung, der beste deutsche Innenverteidiger spielt bei Bayern – und in der deutschen Nationalelf.“

Also Niklas Süle, nicht der von Joachim Löw aussortierte Hummels.

Viele geplatzte Träume beim FC Bayern

Und die Bayern? „Wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die nächste Saison!“, hatte Präsident Uli Hoeneß Ende Februar getönt. Der Status quo: Neben Rekordzugang Hernández kamen Benjamin Pavard (35 Millionen Euro) aus Stuttgart und Talent Fiete Arp (drei Millionen/HSV). Der Rest sind geplatzte Träume wie etwa Rodri von Manchester City oder Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea oder Hängepartien.

Siehe Leroy Sané. Doch der 23-Jährige will nicht wirklich weg von Manchester City. „Er kommt diese Woche aus dem Urlaub zurück, wollte keine Gespräche führen, aber sich Gedanken über seine Zukunft machen“, so Rummenigge. Was Bayerns passive Rolle gut beschreibt. Warten auf – Domino.

Auf den ganz großen Transfer werden viele kleinen Wechsel folgen

„Es hat noch keinen ganz großen Transfer gegeben. Man wartet auf diesen Domino-Effekt, dann werden viele Transfers folgen“, erklärte Rummenigge und dachte wohl an eine dreistellige Millionen-Ablösesumme etwa bei der Rückkehr von Neymar (PSG) nach Barcelona oder beim Verlauf von Paul Pogba (Manchester United) an Real Madrid. Rummenigge versicherte: „Wir sind in Position und am Ball.“ Er versuchte, zu beschwichtigen:

Transfermarkt ist bis zum 2. September offen

„Wir haben heute den 8. Juli. Ich weiß, dass Geduld nicht die große Tugend der Öffentlichkeit und der Fans ist. Aber insbesondere Hasan (Salihamidzic, d.Red.) arbeitet mit Hochdampf. Der Transfermarkt ist bis 2. September offen.“

Am Ende des Tages rüffelte der Vorstands-Chef seinen Vereinspräsidenten Hoeneß.

„Wir hatten heute Morgen ein Gespräch“, berichtete Rummenigge, „ich glaube, es ist gut, wenn wir in Zukunft etwas weniger in der Öffentlichkeit über Transferaktivitäten sprechen. Das weckt einen Erwartungshorizont, der nicht gut ist.“ Vor allem bei den Kassierern der abgebenden Vereine.