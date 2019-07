Paris. Frankreichs Fußballmeister Paris Saint-Germain hat den spanischen Profi Pablo Sarabia verpflichtet. Der 27-Jährige wechselt vom FC Sevilla zu PSG und erhält beim Club von Trainer Thomas Tuchel einen Fünfjahresvertrag.

Sarabia erzielte in der abgelaufenen Saison in der Primera Division in 33 Spielen 13 Treffer und bereitete ebenso viele Tore vor. Die Ablösesumme für den früheren Nachwuchsspieler von Real Madrid soll aufgrund einer Ausstiegsklausel 18 Millionen Euro betragen.