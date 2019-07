Sassuolo: Kevin-Prince Boateng bleibt in Spanien

Sassuolo. Der italienische Fußballverein US Sassuolo rechnet nicht mit einer Rückkehr des früheren Bundesligaspielers Kevin-Prince Boateng.

"Ich glaube nicht", sagte Sassuolos Verwaltungsrats-Chef Giovanni Carnevali der "Gazzetta dello Sport". "Ich denke, dass Barcelona die Kaufoption zieht und ihn vielleicht an einen anderen spanischen Verein verkauft: Wahrscheinlich wird er in der Liga bleiben.". Der 32 Jahre alte Boateng war im Winter von Sassuolo an den FC Barcelona ausgeliehen worden, die Leihe endete am 30. Juni.