Die U21 ist reif für die Titelparty

Udine. Nadiem Amiri erinnert sich gerade besonders gern an die Final-Nacht von Krakau 2017. Damals stemmte der U21-Nationalspieler erstmals den EM-Pokal in den Himmel – das möchte der 22-Jährige am Sonntag nochmal schaffen. „Ich hoffe, die Geschichte wiederholt sich“, sagte der Fußball-Profi von der TSG Hoffenheim vor dem EM-Endspiel gegen Spanien am Sonntag (20.45 Uhr, ARD) in Udine. „Wir müssen uns fokussieren und alles raushauen.“

Bundestrainer Löw zur Unterstützung im Stadion

Vor zwei Jahren verwandelte Amiri im Halbfinale gegen England den entscheidenden Elfmeter, auch dieses Jahr wurde er im Semifinale gegen Rumänien zum entscheidenden Mann. Zwei Tore, eine überragende Leistung – und das bei seinem ersten Startelfeinsatz im Turnier. „Das waren Emotionen pur. Für solche Spiele, für solche Momente lebt man“, sagte er.

Um diesen Momenten noch einen weiteren hinzuzufügen, versammelte Stefan Kuntz seine Mannschaft noch einmal am Hotelpool und schwor sie auf das letzte Ziel des langen Weges ein. „Jetzt haben wir so viel gelernt aus dem Turnier. Und was liegt nur noch auf der Angebotsplatte?“, sagte der DFB-Trainer. „Da liegt nur noch eines drauf“, sagte Kuntz: „Wie gewinnt man Titel?“

Genau diese Frage muss das Team am Sonntag selbst beantworten. Unterstützt von einer prominenten Delegation: Bundestrainer Joachim Löw und DFB-Direktor Oliver Bierhoff sitzen auf der Tribüne, ebenso die DFB-Vizepräsidenten Reinhard Rauball und Rainer Koch. Vor allem Löw wird genau hinschauen, wer sich für künftige Einsätze in der A-Nationalmannschaft empfiehlt. Viele Spieler, das zeigt die Erfahrung, werden allerdings zum letzten Mal das DFB-Trikot tragen.

Tah und Klostermann sind schon im A-Team angekommen

Den Sprung zu Löw bereits geschafft hat Jonathan Tah. Der Abwehrchef von Bayer Leverkusen führt das Team in Udine als Kapitän auf das Feld – und hat noch eine Rechnung offen. „Ich habe das Finale beim letzten Mal verpasst. Daher freue ich mich umso mehr, dass ich das jetzt miterleben darf“, sagt Tah. Vor zwei Jahren hatte er sich kurz vor Turnierbeginn verletzt und fiel lange aus, nun würde er den Pokal in Empfang nehmen.

Wie Tah hat auch Lukas Klostermann bereits in der A-Mannschaft gespielt, auch er will sich mit einem Titel aus dem U-Bereich verabschieden. „Es gibt in diesem Spiel nicht wirklich einen Favoriten. Beide Mannschaften haben sich das Finale verdient“, sagt der Außenverteidiger. Spanien war zwar mit einer 1:3-Niederlage gegen Italien in das Turnier gestartet, bezwang anschließend aber Belgien (2:1), Polen (5:0) und im Halbfinale Frankreich (4:1).

Herthas Maier und Mittelstädt hoffen auf Final-Einsatz

Bei den Buchmachern sind die Spanier daher leichter Favorit, doch das war 2017 ähnlich. Damals gelang dem DFB-Team eine taktische Meisterleistung, auch diesmal tüftelt Kuntz an der richtigen Taktik. Ins Team zurückkehren wird der im Halbfinale gesperrte Linksverteidiger Benjamin Henrichs, offen ist noch die Besetzung des Linksaußen.

Marco Richter zeigte bisher eine starke EM, Amiri hat den nachgewiesenen Torriecher und Kuntz somit die Qual der Wahl. Auch die Berliner Arne Maier und Maximilian Mittelstädt hoffen einen Final-Einsatz.

„Dass wir als so tolles Team im Finale stehen, ist überragend. Jetzt wollen wir auch den Titel holen. Wir werden alles volle Kanone raushauen“, sagte Richter. Und auch Amiri, mit seinen lockeren Sprüchen der Spaßmacher im Team, hat das Ziel fest im Blick. „Eine Musikbox ist kaputt gegangen, aber fürs Finale haben wir eine neue“, sagte Amiri. Dann steht der großen EM-Sause ja nichts mehr im Weg – abgesehen von den ebenfalls titelhungrigen Spaniern.