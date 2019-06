Ianis Hagi, Sohn von „Karpaten-Maradona“ Gheorge Hagi, will mit Rumänien gegen die deutsche Mannschaft ins EM-Finale stürmen.

U21-EM Hagi will die DFB-Junioren ärgern

Bologna. Gheorghe Hagi wird seinen­ Sohn Ianis auch diesmal wieder anrufen, ihm Nachrichten aufs Handy schicken mit Ratschlägen, wie er die deutsche Abwehr um Jonathan Tah überlisten kann. „Er kennt alle unsere Gegner und hilft mir mit ein paar Tricks“, sagt Ianis Hagi über seinen berühmten­ Vater Gheorghe, Rumäniens ultimativen Fußball-Helden.

Genau deshalb sorgt der Name Hagi für Furore. Während Gheorghe, 125-maliger Nationalspieler, in den 1980er und 90er Jahren als einer der besten Spielmacher Europas galt, für Real Madrid und den FC Barcelona wirbelte, zaubert­ der 20 Jahre alte Ianis derzeit bei der U21-EM für Rumänien. Hagi ist der Kopf der Überraschungsmannschaft des Turniers, fühlt sich wohl mit dem Ball am Fuß - und ist selbstbewusst. Wie der Papa trägt er die „10“ auf dem Rücken.

Der FC Arsenal hat Interesse

„Ich verspüre wegen meines Namens keinen Druck – mein Vater ist für mich ein Idol“, sagt Hagi vor dem Halbfinale am Donnerstag gegen Deutschland (18 Uhr/ZDF): „Ich hoffe, eines Tages in seine Fußstapfen treten zu können.“ Er sagt: „Ich bin Ianis und möchte auch Ianis bleiben.“ Papa Hagi trainiert den Sohn beim FC Viitorul Constanta. Sohn Ianis sagt: „Er hatte seine Qualitäten und ich habe meine. Er war schneller und torgefährlicher, ich spiele lieber Pässe und bereite Tore vor.“ Hagi wird bereits mit dem FC Arsenal in Verbindung gebracht.

Hagi Senior, früher „Karpaten-Maradona“ genannt, sagt: „Im Gegensatz zu mir ist Ianis beidfüßig, größer und schlanker. Er ist ein absoluter Playmaker.“

Vater Hagi: Ianis spielt eher wie Zidenine Zidane

Und um den Druck des berühmten Namens auf seinen Sohn, mit dem der seit Jahr und Tag umgehen muss, zu erhöhen, wählte Vater Hagi folgenden Vergleich: „Ianis spielt nicht wie Gheorghe Hagi, eher wie Zinedine Zidane.“

Hagi und seine Mitspieler George Puscas, Florinel Coman und Torwart Ionut Radu sind die Leistungsträger bei der Überraschungsmannschaft des Turniers. Bisher gab es folgende Resultate: 4:1 gegen Kroatien, 4:2 gegen England und 0:0 gegen Frankreich. In Rumänien wird das Team bereits als neue „goldene Generation“ gehandelt. Spielmacher Hagi will der Anführer sein, wie einst der Vater: „Der Name Hagi ist keine Bürde, sondern eine große Ehre.“