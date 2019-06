Joachim Löw: „Man hat eine ganze Nation enttäuscht“

München. Joachim Löw packt beim Gedanken an die „Schmach von Kasan“ auch heute noch das kalte Grausen. „Es war eine unglaubliche Leere. Man weiß, man hat eine ganze Nation enttäuscht“, sagt der Bundestrainer.

Thomas Müller vergoss nach dem historischen WM-Desaster bittere Tränen, Sündenbock Mesut Özil verabschiedete sich unter den wüsten Beschimpfungen eines Fans für immer aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Auch wenn es mit Löws verjüngter Auswahl längst wieder bergauf geht und das anspruchsvolle Publikum mit seinem Lieblingskind versöhnt scheint: Die Blamage von Russland hat tiefe Spuren hinterlassen.

Nicht mal mehr Lust auf Frustsaufen

Kasan, 27. Juni 2018, 18.58 Uhr Ortszeit: Nach dem 0:2 gegen Südkorea sind die gefeierten „Helden von Rio“ entthront. Erstmals in der 80-jährigen deutschen WM-Geschichte scheitert die DFB-Elf in der Vorrunde – als Gruppenletzter!

„Dass wir so eine WM spielen, dass es so einen Einbruch gibt, habe ich mir wirklich nicht vorstellen können“, sagt Löw im Rückblick. Der Bundestrainer verfiel eigenen Angaben zufolge für „zwei, drei Tage in eine Schockstarre“. Sogar auf Frustsaufen habe er „keine Lust mehr“ gehabt: „Man fragt sich warum, weshalb, aber findet am Anfang keine Antworten.“

DFB-Elf wird zum Gespött

Löw trifft das Aus völlig unvorbereitet, er spricht von einem „absoluten Tiefschlag“, für den es „keinerlei Anzeichen“ gegeben habe. 2017 hatte seine Mannschaft mit Confed-Cup-Sieg und makelloser Qualifikation das für ihn „beste Jahr“ seiner Amtszeit hingelegt.

Für seine lässigen Posen während des WM-Turniers erntete Joachim Löw viel Kritik.

Foto: Christian Charisius / dpa

Selbst nach dem 0:1 zum Auftakt gegen Mexiko hört er die Alarmglocken nicht, lehnt vor dem Schweden-Spiel (2:1) als „Jogi cool“ in Sotschi an der Strandlaterne. Doch aus dem Marketing-Slogan #zsmmn wird der historische #zsmmnbrch, die DFB-Elf zum Gespött der Fußball-Welt.

Sane-Verzicht und Özil-Drama

Das britische Boulevardblatt „Sun“ bringt eine Definition des Wortes Schadenfreude auf dem Titel, „Mundo Deportivo“ in Spanien nimmt den weinenden Müller mit der Zeile „Kaputt historico“ auf Seite eins. Italiens „Tuttosport“ stellt überrascht fest: „Es gibt keine Großen mehr!“ Und der „Standard“ in Österreich stichelt hämisch: „Ausgeweltmeistert!“

Warum? Da war zum einen die leidige, von allen unterschätzte Özil-Saga. Zudem gelang es Löw nicht, aus Confed-Cup-Siegern und Weltmeistern ein Team zu formen, den hochtalentierten Leroy Sane ließ er gar zu Hause. Und er übersah, dass seine Spielidee aus der Mode gekommen war.

Löw verliert seine Intuition

„Mein allergrößter Fehler war, dass ich gedacht habe, dass wir mit diesem dominanten Ballbesitzfußball durch die Vorrunde kommen. Das war fast schon arrogant von mir“, sagt Löw bei seiner WM-Analyse Ende August 2018, „mein Bauchgefühl, meine Intuition hatte mich verlassen.“

Ernsthaft an Rücktritt dachte er nie. Vier Tage nach dem Aus bespricht er sich in einem Restaurant bei Freiburg mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff: „Die Überzeugung, es allen noch einmal zu zeigen, wurde immer stärker.“

Späte Einsicht zum Umbruch

Doch es dauert quälend lange, bis Löw sein Bauchgefühl wiederfindet. Während Bierhoff „Bolzplatzmentalität“ fordert und die Fußball-Nation neue Konzepte diskutiert, verzichtet Löw beim Neuanfang zunächst nur auf Sami Khedira. Er glaubt, mit einem „guten Mix“ wieder an die Weltspitze zu kommen – ein Trugschluss, den er mit dem Abstieg in der Nations League bezahlt.

Erst in der Nacht nach dem vernichtenden 0:3 bei den Niederlanden im Oktober sei bei ihm „der Gedanke gereift: so langsam ist der Zeitpunkt für den Umbruch da“, berichtete Löw vor einem Monat bei „Bild100“ in Berlin.

„James-Bond-Aktion“ mit Hummels, Müller und Boateng

Im März bootet er in einer „James-Bond-Aktion“ (Karl-Heinz Rummenigge) die Ex-Weltmeister Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng aus. „Es war gewagt, aber ich würde es wieder so machen. Es war die einzige Möglichkeit.“

DFB-Team feiert Offensivfeuerwerk gegen Estland

Löws verjüngte Nationalmannschaft um Joshua Kimmich und Sane begeistert, soll bei der EM-Titelvergabe 2020 mitreden. Aber, sagt der Bundestrainer, „sie sind noch lange keine Ronaldos oder Messis“.