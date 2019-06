„Wir haben uns eine Form von Glück erarbeitet“

Udine. Stefan Kuntz plant gerade die Zukunft. Die nahe, die am Donnerstag im Halbfinale auf die deutsche U21-Nationalmannschaft bei der Fußball-EM in Italien wartet. Nach dem 1:1 gegen Österreich am Sonntagabend zum Abschluss der Gruppenphase und der erfolgreichen Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio planen andere schon weiter. Oliver Bierhoff zum Beispiel. Der Direktor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) will Kuntz nämlich unbedingt halten – bis zu den Olympischen Spielen. Und am liebsten darüber hinaus.

„Wir wollen Stefan nicht abgeben. Ich hoffe, dass er die Stärken des DFB sieht. Wir werden ihm immer wieder interessante Angebote schaffen, auch außerhalb der Mannschaft“, sagte Bierhoff. Denn der Erfolg des Trainers, der schon vor zwei Jahren den EM-Titel mit der U21 gewann und auch jetzt auf einem guten Weg zur Titelverteidigung ist, weckt Begehrlichkeiten vor allem von Vereinsseite.

Kuntz’ Vertrag beim DFB läuft aber noch bis zu den Olympischen Spielen. Seine Zukunft sei für den 56-Jährigen „im Moment überhaupt kein Thema“, sagte Kuntz: „Ich wäre ein komischer Trainer, wenn ich direkt nach dem Spiel über die Zukunft reden könnte.“ Stattdessen redete der Coach über die mentale Leistung seiner Mannschaft, seine Ansprache an Torhüter Alexander Nübel und warum er sich auf Olympia in Tokio freut.

Berliner Morgenpost: Herr Kuntz, wie bewerten Sie das 1:1 gegen Österreich und den Einzug ins EM-Halbfinale?

Stefan Kuntz: Wir haben gemerkt, dass es nicht immer nur bergauf geht. Wichtig war, dass wir uns der Situation gestellt haben. Der Erfahrungsschatz aus dem Spiel ist sehr viel wert.

Welche Erfahrung zum Beispiel?

Nochmal über den inneren Schweinehund zu gehen. Nochmal einen Sprint zu ziehen, obwohl du deine Beine an Schalter sieben mit der Post beim Paketdienst abgeben kannst. Wenn man das macht, dann erarbeitet man sich eine Form von Glück, und das haben wir gemacht.

Gehört auch die Erfahrung dazu, dem Druck standgehalten zu haben?

Natürlich. Ich habe vor dem Halbfinale oder Finale der EM 1996 einmal zu Berti Vogts gesagt: ‘Boah, Trainer, das ist ganz schön viel Druck’. Und dann hat er gesagt: ‘Je größer der Druck, umso größer die Pokale’. Da ist was Wahres dran.

Kam der Rückschlag vielleicht zur rechten Zeit? Auch vor zwei Jahren war das dritte Gruppenspiel das schwächste.

Im Vergleich zu 2017 haben wir einen kleinen Fortschritt hingelegt, wir haben diesmal ein Unentschieden erreicht. Zum Schluss hast du gemerkt, dass jeder bereit war, etwas zu geben, was er nicht mehr hatte: Kraft und Energie.

Alexander Nübel hat den Elfmeter verursacht und danach glänzend gehalten. Was haben Sie ihm in der Pause gesagt?

Ich habe gesagt: Du wirst sehen, wenn einer noch in einer entscheidenden Situation retten kann, dann der Torhüter. Und das hat er ja auch noch zweimal gemacht. Er hat uns zweimal am Leben gehalten. Auch wenn es bei mir eher zum Herzstillstand geführt hat.

Freuen Sie sich schon auf Olympia 2020?

Na klar. Das ist etwas, was du als Fußballer normalerweise nicht erreichen kannst. Wir haben alle eine unwahrscheinlich hohe Wertschätzung gegenüber anderen Sportlern. Wenn ich an Einzelsportler denke und überlege, was zum Beispiel Ringer oder Turner für einen Aufwand betreiben müssen, damit sie dann alle vier Jahre im Rampenlicht stehen. Und bei uns musst du einfach nur dreimal schnäuzen und dann gibt es normalerweise schon eine Schlagzeile. Diesen Respekt mal ausdrücken zu dürfen und diese Sportler dabei hautnah unterstützen zu dürfen, von der Tribüne aus mit klatschen und jubeln, das ist schon etwas, worauf ich Lust hätte.