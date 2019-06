Wie Beckham und Prinz William Englands Frauen unterstützen

Die Engländerinnen wollen bei der WM den Titel holen und sollen gleichzeitig Vorbilder für die Mädchen in ihrer Heimat sein.

Nizza/Paris. In den vergangenen Jahren kamen sie stets mit der Hoffnung, den Weltmeistertitel zu holen. Diesmal ist es anders. Diesmal kamen sie mit dem klaren Ziel, diese WM der Fußballfrauen in Frankreich als Sieger zu beenden. Und das englische Frauenteam hat bisher alle Aufgaben gemeistert, hat seine drei Vorrundenspiele gewonnen, dabei nur ein Gegentor kassiert und es ist als Gruppenerster ins Achtelfinale eingezogen.

Sie sind ein Team, doch sie sehen sich als Familie. So versucht der englische Verband, dieses mehrwöchige Turnier für seine Auswahlspielerinnen möglichst komfortabel zu gestalten. Schon im Trainingslager vor dem Turnierstart wurde das Teamhotel mit Familienbildern der Spielerinnen geschmückt, es gab Halsketten als Geschenk und viele persönliche Gespräche. Mittel, um auch ein wenig den Druck zu nehmen, der in der Heimat herrscht.

Prominente Auswahl bei der Kader-Verkündung

Englands Frauen wurden vor vier Jahren WM-Dritter, sind Dritter der Weltrangliste, die heimische Liga entwickelt sich positiv, englische Klubs spielen international vermehrt eine Rolle. Zudem hatte die Kadernominierung für mächtig viel Aufregung gesorgt.

Kein Wunder, wenn unter anderem Prinz William, Schauspielerin Emma Watson und Fußball-Ikone David Beckham die Namen der 23 Auserwählten verkünden. Englands Spielerinnen sind Hoffnungsträger und sollen zugleich Vorbilder für englische Mädchen sein, die den Jungs auf dem Bolzplatz nicht nur zusehen, sondern mitmischen sollen.

„Ich sehe nicht, warum wir nicht zu einem großen Turnier fahren sollten mit dem Ziel, es zu gewinnen“, sagt Offensivspielern Georgia Stanway. Die drei Siege scheinen diese Ansprüche zu untermauern. Doch was sich auf dem Papier überzeugend liest, wirkt in den Stadien nicht immer so.

Engländerinnen wollen sich in der K.o.-Runde steigern

Dem glücklichen 2:1 gegen WM-Neuling Schottland folgte ein mageres 1:0 gegen ambitionierte, aber limitierte Argentinierinnen. Das 2:0 gegen Japan am Mittwochabend, erzielt durch zwei Treffer von Ellen White, war ebenfalls von Phasen der Hektik und dem Erstarken des Gegners geprägt.

„Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert. In der K.o.-Runde werden wir unsere gesamte Stärke auf den Platz bringen“, versprach Ellen White.

Was auch nötig sein wird: Spätestens im Halbfinale würde in den USA oder Gastgeber Frankreich ein sehr harter Brocken auf das Team von Trainer Phil Neville warten.

WM-Neuling Schottland scheidet unglücklich aus

Für das zweite Team aus Großbritannien ist die WM derweil beendet. Es war ein dramatisches Aus für Schottland. 3:0 hatte der WM-Neuling durch Tore von Kim Little (19.), Jennifer Beattie (49.) und Erin Cuthbert (69.) gegen Argentinien geführt, hatte sich zu diesem Zeitpunkt noch Hoffnungen gemacht, als einer der vier besten Gruppendritten ins Achtelfinale einzuziehen.

Doch dann trafen Milagros Menendez (74.) und Florencia Bonsegundo (79.) – und es kam zum Videobeweis in der 90. Minute. Bonsegundo verschoss den Elfmeter, doch nach Intervention des deutschen Videoschiedsrichters Bastian Dankert wurde der Elfmeter wiederholt und Bonsegundo (90.+4) behielt die Nerven: 3:3.

Es war bereits der dritte wiederholte Elfmeter bei dieser WM. Denn eine neue Regel im Weltfußball besagt, dass ein Torhüter die Linie beim Elfmeter mit den Füßen nicht verlassen darf. Bei der Männer-WM in Russland vor einem Jahr wurde dies noch gepflegt ignoriert – bei den Frauen aber wird nun durchgegriffen.