Wie die Neulinge die Frauen-WM bereichern

Paris. Die USA haben gewonnen. Mal wieder. Nach dem 13:0 gegen Thailand zeigte sich beim 3:0 gegen Chile am Sonntagabend im Pariser Prinzenpark aber nicht mehr ein so enormer Klassenunterschied wie zuvor. Verwunderlich eigentlich. Die USA sind immerhin Rekordweltmeister, haben den Pokal schon dreimal gewonnen. Chile hingegen ist erstmals beim Turnier der Weltbesten dabei. Wie auch Schottland, Jamaika und Südafrika. Vier Neulinge, die sportlich keine große Rolle spielen werden, die diese Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich aber doch um einiges bereichern.

Sie tun dies mit Kampfgeist: Keine Chancen wurden den Chileninnen gegen die USA eingeräumt, und Aussichten auf den Sieg hatten die Südamerikanerinnen sowieso nicht. Doch Chiles Torfrau Christiane Endler trumpfte groß auf und entschärfte gleich mehrere Abschlüsse des übermächtigen Gegners und Turnierfavoriten. Trotz dreier Gegentore in der ersten Halbzeit glänzte sie in den zweiten 45 Minuten umso mehr, als die 1,82 Meter große Torhüterin einfach gar nicht mehr zu bezwingen war und eine herbe Pleite gegen die USA verhinderte. Überhaupt zeigt sie auffällige Leistungen, für viele Beobachter gilt die 27-Jährige bisher als beste Torhüterin des Turniers. Allerdings war ihre Klasse schon vor der WM bekannt. Die 27-Jährige hütet das Tor des französischen Teams Paris St. Germain. Vielleicht liegt es an den Genen: Ihre Mutter ist Chilenin, ihr Vater stammt aus dem für starke Torhüter bekannten Deutschland. „Mein Vater hat mir mein erstes Paar Fußballschuhe gekauft, als ich fünf Jahre alt war“, hatte Endler vor dem Turnier erzählt. „Lange Zeit galt Fußball in Chile als eine für Frauen ungeeignete Sportart. Jetzt spüren wir, dass wir Unterstützung erfahren. Wir haben fast zehn Jahre lang versucht, uns für die WM zu qualifizieren.“ Vielleicht klappt es ja sogar noch mit dem ersten Sieg. Am Donnerstag geht es im letzten Spiel der Gruppe F gegen Thailand.

Sie tun dies mit Stolz: Ganz Jamaika freute sich, als sich die „Reggae Girlz“ als erstes karibisches Frauen-Team für eine WM qualifiziert hatten. Die Verbindung mit dem dominierenden Musikstil des Inselstaats kommt nicht zufällig. Bob Marleys älteste Tochter Cedella gehört zu den größten Förderern des Teams. Die Frauenrechtlerin kämpft gegen Widerstände, Sexismus und Vorbehalte gegenüber dem Frauenfußball in ihrer Heimat. Der in der Rangliste des Fußball-Weltverbands Fifa auf dem niedrigsten Platz (53) geführte WM-Teilnehmer schlug sich gegen Brasilien (0:3) und Italien (0:5) dennoch achtbar. Für eine Spielerin hat sich dieses Turnier ohnehin schon gelohnt. Stürmerin Khadija Shaw unterschrieb jüngst beim französischen Erstligisten Girondins Bordeaux.

Sie tun dies mit Teamgeist: Die schottischen Fußballerinnen werden von Shelley Kerr trainiert, der ersten Trainerin, die in Großbritannien eine Männermannschaft betreute. Die einstige Spielführerin der schottischen Frauen hat ein Team geformt, das sich in erster Linie durch Geschlossenheit auszeichnet. Beim 1:2 gegen England bereitete Schottland dem Favoriten große Probleme, und die 25 Jahre alte Claire Emslie schrieb mit dem ersten schottischen WM-Tor Geschichte. In Montpellier, dem aktuellen Aufenthaltsort der deutschen Mannschaft, brach danach in einem Irish Pub riesiger Jubel aus. Mit einem Sieg gegen Argentinien am Mittwoch können die Schottinnen als einer der besten vier Gruppendritten sogar noch den Sprung ins Achtelfinale schaffen.

Sie tun dies mit Begeisterung: Südafrikas Frauen tanzten vor ihrem ersten Spiel gegen Spanien singend durch die Stadionkatakomben. Zum Auftakt ging das Team von Trainerin Desiree Ellis durch die nur 1,55 Meter große Thembi Kgatlana sogar 1:0 in Führung und schnupperte an der Sensation, ehe es am Ende ein ernüchterndes 1:3 setzte. Doch auch beim knappen 0:1 gegen China traten die Südafrikanerinnen mit nimmermüdem Einsatz auf. „Wir kennen die Bedeutung des Wortes ,aufgeben‘ nicht“, sagte Trainerin Ellis selbst vor dem Spiel gegen die deutschen Frauen.