Kapitän Tah führt die deutsche U21 ins erste EM-Spiel

Udine. „Mein großes Ziel ist die A-Elf. Gerne so schnell wie möglich. Natürlich will ich eine Ära prägen.“ Mit diesen Worten wurde Alexander Nübel zwei Tage vor dem Beginn der U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino in einer Boulevard-Zeitung zitiert.

Forsche Worte der Nummer eins des FC Schalke, die sein momentanes Selbstverständnis widerspiegeln. So war die Entscheidung von Bundestrainer Stefan Kuntz für den 22-Jährigen sicherlich keine große Überraschung mehr: Er geht als deutsche Nummer eins in das EM-Turnier und soll vom 16. bis 30. Juni dafür sorgen, dass Deutschland zum ersten Mal in der Geschichte einer U21-Auswahl den EM-Titel verteidigt. Nübel – ein Schalker als Hoffnungsträger.

Konkurrenzkampf im Tor ist groß

Die Kampfansage von Nübel in Richtung Manuel Neuer und dessen Stellvertreter Marc-André ter Stegen wird seinem Trainer Kuntz gefallen haben. Noch mehr aber haben ihn die starken Leistungen von Nübel in der Rückrunde der vergangenen Saison in der Bundesliga überzeugt.

Doch einen Freifahrtschein hat auch er beim EM-Start der Deutschen gegen Dänemark (21 Uhr/ARD) nicht. Nübel muss überzeugen, ansonsten steht der Mainzer Florian Müller bereit. Es ergeht den Torleuten wie den Mitspielern: Patzer und Pannen sind nicht erlaubt – der Turniermodus lässt sie nicht zu.

Drei Bundesliga-Legionäre im dänischen Team

Nur der Erste der drei Gruppen qualifiziert sich fürs Halbfinale, das gleichzeitig zur Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio berechtigt. Dazu kommt der beste Gruppenzweite. Die DFB-Auswahl ist nach dem EM-Triumph 2017 in Polen zwar der Favorit in Gruppe B, doch das Duell gegen Dänemark ist von größter Bedeutung.

Mit einem Auftaktsieg könnten die deutschen Talente gestärkt auf die Spiele gegen Serbien (20. Juni) und Österreich (23. Juni) blicken. Zum Kapitän der U21 wurde Jonathan Tah von Bayer Leverkusen bestimmt. Auch Herthas Arne Maier rechnet mit einem Startelf-Einsatz.

Bei Gegner Dänemark finden sich mit dem Dortmunder Jacob Bruun Larsen und Andreas Poulsen von Borussia Mönchengladbach sowie dem neuen Stürmer vom 1. FC Union, Marcus Ingvartsen­, gleich drei Bundesliga-­Legionäre.